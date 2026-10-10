Najveći uzrok stresa učitelja je odnos s roditeljima? 'Rad s učenicima je meni super'

Čini mi se da se od učitelja očekuje da žongliraju s puno loptica u jednom danu, jednoj godini, u raznoraznim sferama i s različitim osobama - od vodstva do djece, roditelja, kolega. Priča nam to Karolina de Vrgna, učiteljica engleskog jezika u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG, na pitanje o uzrocima burnouta kod učitelja. Izazov je, dodaje, i brzina kojom se svijet mijenja.

- Onda su i te razlike među djecom iz generacije u generaciju sve veće. Moramo stalno biti na prstima da ih pratimo, da možemo odgovoriti na njihove potrebe. I tako ostanemo sami na dnu te piramide što se tiče mentalnog zdravlja. Svakako su i djeca tu ugrožena. Ja sam u mindfulnessu od 2015. godine. To je zgodna stvar koja pomaže i nama samima, učiteljima, i preporučujem ju kolegama. Prvenstveno sam krenula od djece, ali kroz rad, kako bih pomogla njima, nekako sam i sebe pronašla u tome. Stoga je to moj svakodnevni pristup burnoutu. Naravno, nadam se da on neće dovesti do velikog odljeva učitelja iz struke, ali nažalost trend je suprotan, navodi de Vrgna.

'Počeli su i sve veći pritisci roditelja'

Da je izgaranje česta pojava među odgojno-obrazovnim djelatnicima potvrđuje nam i nastavnica informatike Martina Kolovrat iz Katoličke osnovne škole Šibenik. Na pitanje kako ga spriječiti odgovara iz svog iskustva - nekada otići u šetnju, nekada na stručno usavršavanje, 'u tišini kao što sam to napravila prije tjedan dana'.

- Ponekad mislite 'treba li mi ovo', ali ovaj posao je poziv, to je jednostavno u vama i ja vjerujem da svatko od nas može pronaći ono što ga opušta, bilo to knjiga, šetnja u prirodi, s obitelji ili jednostavno samo sjedenje u tišini. Svi možemo pronaći onaj trenutak za sebe kako bismo rasli, smatra Kolovrat.

Kako smo s ovim nastavnicima razgovarali na godišnjem nagrađivanju odgojno-obrazovnih djelatnika, neki su istaknuli da im pomažu upravo ovakva okupljanja s kolegama. Slično tvrdi nastavnica matematike u Srednjoj školi Ivana Meštrovića Drniš Zlata Bilandžija.

- Uz svakodnevnu nastavu baš ovako baviti se nekakvim izvannastavnim aktivnostima koje bi i nama i djeci donijele neki drugi pogled na sve i onda se kroz taj dio obogaćujemo odnosno radimo ravnotežu, mišljenja je Bilandžija.

Martina Galić, učiteljica matematike u Osnovnoj školi 'Bol' u Splitu, moguće uzroke burnouta vidi u pozamašnoj papirologiji, dokumentaciji, 'pustom piskaranju'. No, to nisu jedini razlozi.

- Počeli su i sve veći pritisci roditelja, dok je sami rad s učenicima meni super. Kako se nosimo s time? Ne znam, ja doduše nisam imala baš puno tih pritisaka, ovu papirologiju i dokumentaciju odradimo što moramo i to je to, kaže Galić.

'Znati da nismo dostupni od 0 do 24'

Papirologiju spominje i učitelj matematike u Osnovnoj školi Nikole Tesle Zagreb Petar Radanović.

- Mnogi učitelji zbog obujma posla koji imamo, papira koje moramo predati u kratkim rokovima, pripreme za nastavu, tu su onda i raznorazne tablice koje nekad i nemaju smisla, dolaze do toga da stvarno ne stižu. Biramo što ćemo u kojem trenutku napraviti. A kako to spriječiti, ne znam, razgovarati s kolegama što je više moguće, boraviti u prirodi, uvijek pronaći vremena za sebe, svoju obitelj, slobodnog vremena, otpustiti malo i znati da nismo dostupni od 0 do 24. Staviti si radno vrijeme i reći stvarno - dali ste prekratke rokove, dajte dulji rok, ističe Radanović.

Nastavnica matematike iz Srednje škole Lovre Montija Knin Mirela Jelovina Koštroman sličnog je mišljenja kao njezini kolege. Kako kaže, osim 'današnje djece koja su puno drukčija nego unazad nekih 20-ak godina, do sagorijevanja dolazi i zbog dosta administrativnih poslova, što nije samo vezano za naš predmet'.

- A kako to spriječiti, možda više posjeta prirodi, dati se nekakvim drugim izazovima, nešto što nama predstavlja užitak, mislim da na takav način možemo smanjiti stres, naglašava Jelovina Koštroman.

Istraživanje o burnoutu među učiteljima

Jasenka Kolarić Barač, učiteljica hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Vladimir Nazor Virovitica, s kolegicama Martinom Blažević i Marijanom Špoljarić, provela je istraživanje na temu stresa, izgaranja, stresora i samoprocjene kompetencije samopomoći učitelja osnovnih škola u gradu Virovitica. Ispitani su, objašnjava nam, učitelji dvije gradske škole u Virovitici: OŠ Vladimir Nazor (upitnik je ispunilo 23 ispitanika) i OŠ Ivane Brlić-Mažuranić (20 ispitanika).

- Htjele smo istražiti kao svoje mentalno zdravlje vide i doživljavaju učitelji u osnovnoj školi na području Grada: jesu li doživjeli tzv. burnout ili napad panike na poslu ili zbog posla, koje stresore vezane uz učiteljski posao učitelju prepoznaju i izdvajaju kao najveće, znaju li si pomoći u stresnim situacijama te osjećaju li se kompetentnima pomoći djeci - učenicima koji se nose s nekim psihičkim ili psihološkim izazovima, navodi Kolarić Barač.

Najveći broj sudionika, njih 20 (46,50 posto) naveo je da je najveći uzrok stresa odnos s roditeljima. Slijedi 18 sudionika (41,90 posto) koji navode preopterećenost poslom i organizaciju rada te 17 (39,50 posto) koji navode ponašanje učenika i rad u razredu. Nadalje, njih 16 (37,20 posto) ističu administrativno-birokratske zahtjeve, dok deset sudionika (23,30 posto) spominje međuljudske odnose u kolektivu. Sedmero (16,30 posto) za stresore navodi institucionalne vanjske pritiske poput kontrole rada, inspekcija i javnih nastupa, a njih šestero psihičke i osobne čimbenike. Slijede neodređeni odgovori poput 'pritisak, obveze, ne znam' za petero sudionika (11,60 posto) te tehnološki i organizacijski izazovi za četvero sudionika (9,30 posto).

'Trebamo pronaći svoje utočište'

Kolarić Barač vjeruje da svaki čovjek može pronaći svoju terapiju za lakše nošenje s ovim izazovima.

- Nisam psihologinja po struci pa moji savjeti nisu stručni, ali vjerujem da svaki čovjek može naći svoju terapiju: za nekog to može biti čitanje, za nekog planinarenje, za nekog gledanje filmova i/ili serija, za nekog bavljenje sportom... Trebamo pronaći svoje utočište te odvojiti privatni i poslovni život, napraviti rezove, ne ostajati cijeli dan u ulozi učitelja, a u odnosu s roditeljima nastojati im pokazati da smo, kad je odgoj i razvoj djeteta u pitanju, na istoj strani - svi smo tu radi djetetove dobrobiti, objašnjava Kolarić Barač.

Dodaje da su s pričom o mentalnom zdravlju počeli jer su ovu temu prepoznali jako važnom i uvrstili ju kao 'jednu od tri glavne pokretačke sile Erasmus+projekta MOP'.

- Zato je OŠ Vladimir Nazor Virovitica dobila i Erasmus+ akreditaciju koja omogućuje učiteljima i učenicima mobilnosti u druge europske zemlje, gdje se upoznajemo s drugim školskim sustavima, opažamo nastavu kolega učitelja, održavamo nastavu u drugim školama ili u svojoj školi za učitelje goste iz drugih europskih škola, dijelimo nastavnička i ljudska iskustva, prepoznajemo sličnosti i razlike te nastojimo ostvariti načela Erasmus+ programa, zaključuje Kolarić Barač.

Razlika između kroničnog umora i burnouta

Podsjetimo, klinički psiholog Siniša Brlas ranije je za srednja.hr objasnio kako učitelji mogu prepoznati razliku između kroničnog umora i burnouta. Kako kaže, sagorijevanje na poslu (engl. burnout) progresivni je gubitak energije i gubitak doživljaja smisla vlastitog rada kao posljedica dugotrajne tjeskobe, frustracije i stresa na radnom mjestu.

- Izgaranje na poslu slično je sindromu kroničnog umora, ali pritom se kod sagorijevanja mijenja i stav prema poslu, što za umor nije karakteristično. Zadovoljstvo poslom i simptomi sagorijevanja niskog intenziteta povezani su s manje izostanaka s posla i sa smanjenom namjerom mijenjanja posla, dok je kod nezadovoljstva i sagorijevanja rizik od izostanaka (bolovanja) i napuštanja posla veći, pojasnio je Brlas.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.