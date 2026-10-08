Pratite vijesti o prosvjedima učenika u Francuskoj, ali ne znate cijelu priču? Evo što se događa

Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj i dalje ne staju, a ministar obrazovanja Édouard Geffray popodne će ponovno primiti predstavnike triju predstavničkih učeničkih tijela. Prema anketi javnog mnijenja provedenoj za BFMTV, tri trećine ispitanika slaže se sa zahtjevima prosvjednika, a 55 posto ih podržava i prosvjede.

U Francuskoj je u četvrtak ujutro zatvoreno bilo 375 srednjih škola, a nastava je otkazana ili je prebačena online, prenio je Le Monde. Prosvjedi su se proširili i na gradove u susjednoj Belgiji, a najžešći su u Bruxellesu i Liègeu, prenio je Reuters.

Raste bijes zbog policijske brutalnosti

Belgijske vlasti savjetovale su trgovcima da ranije zatvore poslovne prostore, upozorivši ih na mogućnost nereda zbog učeničkih i studentskih prosvjeda. Naime ovo nije prvi put da belgijski studenti ove godine iskazuju svoje nezadovoljstvo. U lipnju su se prosvjednici sukobili s policijom tijekom prosvjeda zbog povećanja školarina za studente frankofone zajednice s 835 na 1.194 eura. Neki su studenti za Reuters rekli da su u kontaktu s kolegama iz Francuske jer se suočavaju s istim problemima.

U Francuskoj raste i bijes zbog policijske brutalnosti. Naime francusku javnost šokirao je incident u kojem je jedan srednjoškolac zbog eksplozije policijske šok granate izgubio šaku, prenio je BBC. Još nije utvrđeno je li granata eksplodirala u zraku ili ju je učenik uhvatio, no nakon što su o incidentu izvijestili ne samo francuski, već i svjetski mediji, francuski ministar unutarnjih poslova zabranio je policiji korištenje šok granata.

Šok granate ili zvučne bombe prilikom detonacije proizvode zasljepljujući bljesak svjetlosti i izuzetno glasan prasak te ne bi trebale biti smrtonosne. Uglavnom ih policija koristi u protuterorističkim akcijama i za suzbijanje uličnih nereda i prosvjeda.

Učenici u jednoj školi podmetnuli požar, u drugoj razvalili vrata

Iako predstavnici učenika i studenta gotovo svakodnevno komuniciraju s vlastima, izgleda da se kraj prosvjeda još ne nazire. Francuska policija priopćila je da je samo između 28. rujna i 5. listopada uhićeno 6.059 osoba.

Društvenim mrežama šire se snimke policijskih intervencija na prosvjedima, što povećava odlučnost učenika i studenata, dok podršku prosvjedu daju i ogorčeni i zgroženi odrasli.

Međutim Francuzi su zabrinuti i djelovanjem dijela prosvjednika. U regiji Île-de-France, gdje je rad čak 145 škola ometen, učenici su podmetnuli požar na ulaznim vratima srednje škole Flora-Tristan u Noisy-le-Grandu, a druga skupina prosvjednika razvalila je ulazna vrata srednje škole Marcelin-Berthelot u Pantinu, prenio je Le Monde. Koji su zahtjevi učenika i studenata i kako je počeo prosjeka doznajte u našem tekstu ovdje.