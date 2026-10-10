Županija uvela hit praksu u škole: Žele smanjiti pritisak zbog ocjena

Učenici se ponekad više bave pitanjem 'Hoću li dobiti peticu?' nego pitanjem 'Što ću danas naučiti?'. Kod nekih se zbog toga mogu primijetiti strah od pogreške, nesigurnost ili veliko razočaranje kada rezultat nije onakav kakav su očekivali. Priča nam to Danijela Majcenić, ravnateljica Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli u kojoj su ovog tjedna imali inicijativu dva dana bez ocjena.

- U svakodnevnom radu vidimo da pojedini učenici vrlo snažno doživljavaju ocjenjivanje. Zato smatram da djecu moramo učiti da pogreška nije neuspjeh, nego sastavni dio učenja. Ako učenik stalno razmišlja o tome da ne smije pogriješiti zbog ocjene, može izgubiti upravo ono što želimo razvijati - radoznalost, kreativnost, samostalnost i spremnost da pokuša nešto novo. Ocjene su djeci važne i ne treba to zanemarivati. One su dio školskog sustava i imaju svoju svrhu. Međutim, problem nastaje kada ocjena postane jedino mjerilo uspjeha ili kada dijete počne vlastitu vrijednost povezivati isključivo s ocjenom, objašnjava Majcenić.

Učitelji te dane koriste kao priliku za drugačije oblike rada

U njezinoj školi ovog je tjedna na rasporedu bio Dječji tjedan, a jedna od 'aktivnosti' bila je dva dana bez ocjena. Inicijativa stiže od osnivača škole, Krapinsko-zagorske županije. Ona, naime, nosi status Županija - prijatelj djece i 'kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na dobrobit djece i ostvarivanje njihovih prava i potreba'.