Većina autoškola ne prima osobe s invaliditetom: 'Nema svatko taj luksuz da živi u velikom gradu'

Većinu mladih kod odabira autoškole muče pitanja poput koliko će često voziti, koliko će ih to koštati, hoće li instruktor vikati na njih ili će imati razumijevanja za pokoju grešku. Te početničke muke odlaze korak dalje za osobe s invaliditetom - oni brinu hoće li ih autoškola koju su kontaktirali uopće primiti. Većina autoškola u Hrvatskoj na obuku ne prima osobe s invaliditetom, potvrđuje nam nedavno diplomirani politolog Ante Grmoja. Ako netko dolazi iz male sredine, mora otići u veći grad da bi polagao vožnju, jer, navodi Grmoja, nema svatko 'taj luksuz' da živi u velikom gradu.

- Moje iskustvo s pronalaskom autoškole bilo je vrlo dobro. Dugo sam vremena živio na Prisavlju i od samog sam starta znao da ću vožnju polagati baš ovdje, ali nemaju svi tu mogućnost. To je nešto što se u budućnosti treba poboljšati, više u okviru nekakve institucije, da bude više opcija za upis autoškole za osobe s invaliditetom. Jer benefit koji time možete ostvariti, koliko možete poboljšati kvalitetu života, olakšati život osobama s invaliditetom je nemjerljiv, objašnjava Grmoja, koji je upisao Autoškolu Mandić & Megastart.

Potrebna je dodatna oprema u automobilu

Glavni razlog zbog kojeg brojne autoškole ne upisuju kandidate s invaliditetom, prema mišljenju instruktora Pere Ćubele, financijske je prirode. Da bi osobe s invaliditetom mogle polagati, automobili kojima upravljaju moraju imati posebnu opremu - na prvom mjestu, vozilo mora imati automatski prijenos.

- Nakon toga, ima dosta dodatne opreme koja se može staviti u automobil kako bi se prilagodio osobama s invaliditetom: da bude na ručnim komandama, da na volanu imamo kruškicu, da se gas može promijeniti na drugoj strani... Rekao bih da je nekim autoškolama veliki trošak opremiti automobil dodatnom opremom pa smatraju da im se to ne isplati, ali naravno da bi ih trebalo biti više, objašnjava Ćubela, zaposlenik ove autoškole.

Upravo je dodatna oprema u automobilu glavna razlika u polaganju. Ćubela dodaje da u ovoj autoškoli imaju sve vrste prilagodbi na vozilu, 'kako bi svaka osoba pronašla nešto za sebe mogla položiti ispit'. Grmoja pak kaže da je zadovoljan svime što je u ovoj autoškoli zatekao.

- I s ljudima koje ovdje imam, s instruktorima s kojima sam radio. Naravno, jasna je stvar da kada imate polaznika osobu s invaliditetom, osoba koja radi s vama mora imati malo više razumijevanja i empatije nego što je to kod 'običnog' polaznika. Međutim, zaista je to na jednom zavidnom nivou i vrlo sam zadovoljan. Znao sam da će biti potrebna određena dodatna oprema koja će mi zapravo pomoći tijekom cijelog procesa i koja će danas-sutra morati biti dio automobila koji ću voziti, tako da, što se prije naviknem, to bolje, priča nam Grmoja.

'Uglavnom imaš psihičke barijere'

Ćubelu smo upitali moraju li instruktori koji rade s osobama s invaliditetom položiti drukčiju obuku od ostalih instruktora.

- Što se tiče tog zakonskog dijela, nema baš neke obuke koja obuhvaća taj rad, više je to procjena samog poslodavca, vlasnika autoškole, tko bi mogao raditi s osobama s invaliditetom. Kao instruktor, potrebno je biti malo pažljiviji, oprezniji, strpljiviji, imati malo više empatije. U početku sam se pitao kako ću ja to, kako ću prići kandidatima, ali sada mi je veliki gušt raditi sa svima, navodi Ćubela.

Grmoja poručuje da je vozačka dozvola osobama s invaliditetom velika pomoć pa je u proces polaganja krenuo unatoč barijerama.

- Uglavnom imaš psihičke barijere koje su većinom bazirane na samo pitanje 'jesam li ja za to ili nisam'. Međutim, shvatio sam koliki ću benefit danas-sutra imati ako uspijem položiti, odnosno koliko će mi se život i kvaliteta života poboljšati ako to uspijem savladati. Ta činjenica bila je dovoljno velik motiv da upišem autoškolu i krenem u cijelu ovu priču, zaključuje Grmoja.