Niz učenika zbog vojnog roka završio na sudu: Neki moraju platiti kazne, drugi se 'izvukli' zbog pošte

Učenik srednje škole iz Međimurja kažnjen je s 250 eura jer se nije odazvao pozivu Ministarstva obrane na zdravstveni pregled i psihologijska testiranja radi utvrđivanja sposobnosti za služenje vojnog roka. Presudu je protekli mjesec donio Općinski sud u Čakovcu i ona je postala pravomoćna. Mladić je priznao prekršaj, a sud mu je izrekao kaznu nižu od zakonski propisanog minimuma. Inače se kazna za ovaj prekršaj kreće od 500 do 5.000 eura.

Na pregled nije došao, iako mu je poziv bio uručen

Kako stoji u presudi, srednjoškolac do sada nije bio prekršajno kažnjavan. Za vrijeme suđenja bio je učenik trećeg razreda srednje škole koji se obrazuje za autolakirera, bez vlastitih primanja i uzdržavaju ga roditelji. Trebao se sredinom lipnja 2026. u 7 sati pojaviti u Domu zdravlja Čakovec. Međutim, na pregled nije došao, iako mu je poziv bio uredno uručen. Zbog toga je Ministarstvo obrane, odnosno Područni odjel za poslove obrane Čakovec, krajem lipnja podnijelo optužni prijedlog protiv njega.

Sud ga je proglasio krivim za kršenje Zakona o obrani, prema kojem se vojni obveznici moraju odazvati pozivu nadležnog područnog odjela za poslove obrane u vrijeme i na mjestu navedenom u pozivu. Prilikom određivanja kazne kao olakotne okolnosti uzeti su priznanje prekršaja, činjenica da srednjoškolac ranije nije bio prekršajno kažnjavan te njegove osobne i imovinske prilike.Također je procijenjeno da će se svrha kažnjavanja postići i blažom novčanom kaznom. Prema presudi, kaznu od 250 eura dužan je platiti u roku od 30 dana od njezine pravomoćnosti.

Zaspao zbog putovanja, htio na pregled pa mu dali pet minuta da dođe

Ova presuda zbog neodazivanja na pregled nije jedina u proteklim tjednima. Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio je i nekoliko nepravomoćnih presuda u sličnim slučajevima.

U jednom slučaju 19-godišnjak se nije pojavio na zdravstvenom pregledu zakazanom krajem svibnja u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu. U pisanoj obrani priznao je prekršaj i objasnio da je prethodne noći s majkom i bakom doputovao s putovanja te je jednostavno prespavao termin. Naveo je da je, čim je shvatio što se dogodilo, kontaktirao nadležni ured za obranu i izrazio namjeru da odmah dođe na pregled. Međutim, tvrdi da mu je rečeno da može pristupiti pregledu samo ako se pojavi u roku od pet minuta, što zbog udaljenosti nije bilo moguće.

Mladić je izrazio žaljenje i kajanje zbog propusta te istaknuo da nije namjeravao izbjeći svoju obvezu. Sud je uzeo u obzir njegovo priznanje i raniju nekažnjavanost i izrekao novčanu kaznu od 120 eura, uz dodatnih 30 eura troškova postupka.

Istoga dana zagrebački sud donio je još jednu presudu kojom je mladića rođenog 2007. godine kaznio sa 120 eura, također uz 30 eura troškova postupka. Riječ je o studentu koji se nije pojavio na pregledu krajem svibnja. U svojoj obrani priznao je prekršaj i objasnio da je zapamtio pogrešan datum pregleda te zakasnio jedan dan. I on je izrazio žaljenje.

Mladić oslobođen jer na povratnici pošte nije bilo potpisa

Za razliku od ta dva slučaja, donesene su i neke oslobađajuće presude. Općinski prekršajni sud u Zagrebu protekli mjesec oslobodio je optužbe još jednog mladića kojem se stavljalo na teret da se početkom svibnja nije pojavio na zdravstvenom pregledu. On je tvrdio da poziv nikada nije zaprimio niti potpisao. Objasnio je da u njegovoj kući žive četiri obitelji te da je u međuvremenu dobio novi poziv za pregled 28. rujna, na koji se namjeravao odazvati.

Sud je pregledom povratnica utvrdio da je pošiljka bila ubačena u poštanski sandučić, bez potpisa osobe koja ju je zaprimila. Zbog toga nije bilo dokazano da je mladić uredno primio poziv, pa je oslobođen optužbe. I ta presuda je nepravomoćna, a protiv nje je bila dopuštena žalba.

Potpisi na pošiljkama nisu odgovarali potpisima mladića

Slična nepravomoćna presuda donesena je sredinom rujna na Općinskom sudu u Varaždinu. Mladić rođen 2007. godine bio je optužen jer se krajem veljače nije odazvao pozivu na zdravstveni pregled u Zagrebu. Međutim, na sudu je tvrdio da poziv nikada nije osobno primio. Naveo je da postoji mogućnost da ga je preuzeo netko od članova obitelji ili susjeda, a osporio je i da ga je potpisala njegova majka, za koju je rekao da je nepismena. Istaknuo je i da je od početka veljače do ožujka radio u Njemačkoj.

Sud je usporedio potpise na dostavnicama s njegovim potpisom na osobnoj iskaznici i zapisniku s ročišta te zaključio da nije dokazano da je osobno zaprimio poziv. Zbog toga je nepravomoćno oslobođen optužbe.

Još jedna oslobađajuća i nepravomoćna presuda donesena je početkom rujna na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu. Mladiću je na teret stavljeno srpnja nije pojavio na zdravstvenom pregledu. U obrani je naveo da poziv nije zaprimio jer je u to vrijeme sezonski radio u trgovini na Čiovu, zbog čega se nije nalazio u Zagrebu pa ni nije mogao primiti poziv.

Sud je i u ovom slučaju usporedio potpis na dostavnici s potpisima na njegovoj osobnoj iskaznici i zapisniku s rasprave. Utvrđeno je da se potpis na dostavnici potpuno razlikuje od ostalih potpisa, zbog čega je zaključeno da poziv nije bio uredno uručen. Mladić je nakon svega nepravomoćnom presudom oslobođen optužbe.