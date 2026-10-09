'U dijelu PISA istraživanja naši su učenici bolji od vršnjaka u svijetu: 'Svjesniji su nego što primjećujemo'

Po rezultatima međunarodnog PISA 2025. istraživanja učenici iz Hrvatske nisu se baš proslavili. U glavnim područjima koje je istraživanje ispitivalo, prirodoslovlju, matematici i čitanju bili su ispod prosjeka OECD-a. Međutim, po znanju iz ekologije nadmašili su kolege iz razvijenijih zemalja.

Naime poseban segment istraživanja bio je posvećen pitanjima o zaštiti okoliša i ekologiji. U ovom segmentu hrvatski su učenici bili iznad prosjeka OECD-a, s prosjekom bodova 474. U tom području daleko su najbolji rezultati u gimnazijskim programima. Rezultati u četverogodišnjim i petogodišnjim strukovnim školama i umjetničkim programima nešto su gori, dok je u trogodišnjim strukovnim školama 60 posto, a u dvogodišnjim 70 posto učenika ekološki nepismeno.

U anketnom upitniku koji je istraživanje sadržavalo, učenici iz Hrvatske su iznad prosjeka zemalja OECD-a po stavovima da mogu utjecati na promjene u okolišu, po ekološkoj osviještenosti te po percepciji o kolektivnoj učinkovitosti u zaštiti okoliša. Više od prosjeka izražavaju stav da su imali prilike za učenje o ekologiji na nastavi i da su imali prilike sudjelovati u aktivnostima za zaštitu okoliša u školama. Međutim usprkos tom entuzijazmu učenici iz Hrvatske u upitniku rjeđe od prosjeka odgovaraju da su sudjelovali u aktivnostima za zaštitu okoliša.