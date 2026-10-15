Novosti Hoće li učenici u Hrvatskoj dobiti nove karte svijeta? Jedan izdavač već najavljuje promjene

Hoće li učenici u Hrvatskoj dobiti nove karte svijeta? Jedan izdavač već najavljuje promjene

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

15. listopad 2026.

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Hoće li učenici u Hrvatskoj dobiti nove karte svijeta? Jedan izdavač već najavljuje promjene

Učiteljica | foto: Unsplash

Nakon nove rezolucije o kartama svijeta provjerili smo hoće li se mijenjati i hrvatski školski atlasi. Jedan izdavač već najavljuje novosti.

Države članice Ujedinjenih naroda nedavno su podržale rezoluciju kojom se promiču kartografske projekcije koje točnije prikazuju stvarnu veličinu kontinenata. Tu su kampanju predvodile afričke države, a tijekom rasprava ključno je bilo pitanje moći kroz povijest: je li kartografska projekcija osmišljena u 16. stoljeću za europske pomorce desetljećima stvarala iskrivljenu predodžbu o veličini Afrike?

Kako smo i ranije pisali, bitno je naglasiti kako rezolucija ne zabranjuje Mercatorovu i ostale projekcije, niti nameće zamjenu. Umjesto toga, priopćili su Ujedinjeni narodi, potiče vlade, škole, međunarodne organizacije i tehnološke kompanije da koriste i projekciju Equal Earth, ali i druge kartografske projekcije koje čuvaju odnose površina te da poučavaju o ograničenjima svake ravne karte pri prikazivanju sfernog planeta. 

Što izglasavanje ove rezolucije znači za udžbenike i geografske atlase koji se koriste u hrvatskim školama? To smo pitanje postavili izdavačima udžbenika. Iz izdavačke kuće Profil Klett odgovaraju nam da trenutačno nemaju udžbenike iz geografije u svojoj ponudi. No, navode da ako u budućnosti budu razvijali nove udžbenike iz geografije, razmotrit će i navedene prijedloge izmjena.

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