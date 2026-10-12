Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta

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12. listopad 2026.
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
Što se dogodi kada filmski set dobije game engine, videoigra filmsku dramaturgiju, umjetna inteligencija uđe u kreativni proces, a za istim se stolom nađu ljudi koji rade na Avataru, The Witcheru, Cyberpunku, Tintinu i Štrumpfovima? Dobije se BLEND!
Film i videoigre dugo smo promatrali kao dva različita svijeta. Jedan ima kamere i veliko platno, drugi controllere i levele. No granice su se ozbiljno zamutile: game enginei preselili su se na filmske setove, filmske tehnike u razvoj videoigara, a virtualna produkcija promijenila je način na koji stvaramo i pričamo priče.
Upravo na tom kreativnom 'Međuzemlju' 23. i 24. listopada na Sveučilištu Algebra Bernays održava se BLEND: Film & Games 2026, konferencija koja okuplja filmske autore, game developere, producente, umjetnike, dizajnere i studente. Konferenciju organiziraju Zagrebački filmski ured (ZFU) i Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) kroz projekt Games Croatia, uz Sveučilište Algebra Bernays kao akademskog partnera.
- Film i gaming danas su puno bliži nego što se možda čini jer koriste sve više istih alata i produkcijskih procesa, od 3D-a i animacije do virtualne produkcije i real-time enginea. Upravo zato su mjesta poput Blenda važna - često najbolja rješenja nastanu kada se različiti kreativni svjetovi sudare i netko problem pogleda iz potpuno drugog kuta, ističe Igor Margan, pročelnik Sveučilišnog odjela za računalne igre.
Taj sudar perspektiva svojevrsni je BLEND-ov core mechanic. Predrag Šuka, pročelnik Sveučilišnog odjela za multimediju, podsjeća da multimedija upravo i postoji na spoju pripovijedanja, zvuka, vizualne komunikacije, interakcije, tehnologije i dizajna.
- Cilj nije biti stručnjak za sve, nego razumjeti procese, način razmišljanja i izazove ljudi s kojima stvaramo. Kada film i razvoj videoigara počnu dijeliti metodologije, tehnologije i narativne pristupe, otvaraju se mogućnosti koje nijedna industrija ne bi mogla ostvariti samostalno.
Danas se to najbolje vidi u virtualnoj produkciji, gdje se alati razvijeni za videoigre sve češće koriste na filmskim setovima. Kamera više nije uvijek samo kamera, set nije nužno fizički set, a film ne mora završiti odjavnom špicom.
Umjetna inteligencija već ulazi u brainstorming, prototipiranje, programiranje i obradu vizuala. Pitanje više nije hoće li je kreativci koristiti, nego što će znati napraviti s njom.
- Nije dovoljno naučiti studente koristiti određeni alat; potrebno ih je naučiti razmišljati, rješavati probleme i razumjeti principe koji ostaju relevantni bez obzira na to koja će tehnologija biti aktualna za nekoliko godina, ističe Winton Afrić, nastavnik na Sveučilištu Algebra Bernays.
Margan to sažima jednostavnije: 'Ako je ideja loša, samo ćete brže doći do lošeg outputa.' Šuka dodaje da vrijednost AI-ja nije u zamjeni čovjeka, nego u ubrzanju kreativnog procesa, dok vizija, kritičko promišljanje i etička odgovornost ostaju u ljudskim rukama.
Koliko se ti svjetovi danas preklapaju pokazuje i međunarodni line-up BLEND-a. Dolaze Željko Barčan iz Wētā FX-a, s iskustvom na projektima poput Interstellara i Avatar: Fire and Ash, te Maria Głowacka iz CD PROJEKT RED-a, koja radi na franšizama The Witcher i Cyberpunk 2077.
Uz njih stižu stručnjaci povezani sa svjetovima Tintina i Štrumpfova, game developmentom, virtualnom produkcijom, AI-jem, VFX-om i interaktivnim storytellingom, među kojima su Yves Février, Jean Gréban, Marco Ponte, Pierre Puget, Andrei Goaga i Silke Hassreiter. Dakle, gotovo sve što može stati između filmskog seta, grafičke kartice i foldera pod nazivom final_final_v7_REALFINAL.
Među projektima koji će biti predstavljeni je i Dragon Tribe Chronicles, strateški RPG i deck-builder u kojem igrač razvija vlastitog zmaja i njegov stil igre.
- Naš cilj je stvoriti igru u kojoj razvoj lika nije linearan, nego proces eksperimentiranja. Igrač treba imati osjećaj da je pronašao vlastitu kombinaciju mehanika koja funkcionira i, naposljetku, pobjeđuje, objašnjava Afrić.
Poanta nije pronaći jednu formulu za pobjedu, nego testirati, pogriješiti i pokušati ponovno dok ne dođe onaj poznati trenutak: 'Čekaj... ovo zapravo radi.'
BLEND zato nije zamišljen kao konferencija na kojoj ćete samo sjediti i slušati. Program uključuje besplatne radionice, studentske filmove, prezentacije i igranje videoigara, razgovore s autorima te izravan kontakt s ljudima iz industrije.
Afrić ističe da studentima takvi događaji omogućuju vidjeti industriju izvan učionice, dok Šuka naglašava priliku da predstave svoj rad, dobiju povratnu informaciju i ostvare kontakte koji mogu prerasti u buduće suradnje, dok Margan mladima poručuje da se ne zadrže samo na slušanju: 'Networking možda zvuči kao korporativna riječ, ali u praksi je često samo razgovor dvoje geekova o stvarima koje ih zanimaju.'
Tu perspektivu donosi i student Leon Belovarić, sudionik panela 'A nije im još ni 30!'.
- Ne čekati da te netko jednog dana proglasi profesionalcem, nego koristiti fakultet i studentske godine kao prostor u kojem možeš eksperimentirati, pogriješiti, upoznavati ljude i napraviti što više stvarnih stvari, kaže Belovarić.
Za njega ni networking nije skupljanje kontakata - puno je važnije s nekim zajedno raditi i rješavati probleme jer se upravo tada vidi možete li ponovno surađivati. I možda je upravo tu cijela priča BLEND-a. Film i gaming više nisu dva paralelna svijeta, AI nije čarobni gumb, a prvi korak prema industriji ne mora čekati diplomu.
Sve se više svodi na povezivanje ljudi, disciplina, tehnologija i ideja te spremnost da nešto napraviš, pokažeš, razbiješ, popraviš i pokušaš ponovno. Ako je na početku pitanje bilo što se dogodi kada se film, gaming i tehnologija nađu za istim stolom, odgovor je jednostavan: dobije se BLEND.
BLEND: Film & Games 2026 održava se 23. i 24. listopada na Sveučilištu Algebra Bernays, a sudjelovanje na konferenciji besplatno je uz prethodnu registraciju ovdje.
Više informacija o programu i konferenciji dostupno je na službenoj stranici BLEND-a.
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