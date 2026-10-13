Ema je besplatno putovala Europom: To možete učiniti i vi, prijave traju još kratko

Studentica Ema Bubnjević jednim je putovanjem naučila koliko je lako stvoriti nova poznanstva ako se samo usudite prvi započeti razgovor. Stekla je samopouzdanje i osjećaj samostalnosti. Naučila je biti odgovorna, snalaziti se u nepoznatim sredinama i izaći iz zone komfora. Sve to dok je putovala trima zemljama i to uz značajnu financijsku podršku 'izvana'. I sve to možete doživjeti i vi, ako se do 15. listopada 2026. u 12 sati prijavite za sudjelovanje u DiscoverEU.

U sklopu ovog putovanja Ema je odlučila napraviti krug po Njemačkoj, a sve zbog toga što već deset godina uči njemački jezik. Željela ga je usavršiti na tečaju koji je pronašla u jednom od gradova te ga u praksi vježbati s ljudima i izvornim govornicima. Osim Njemačke, u plan puta uspjela je uključiti i Austriju te Češku. Tijekom mjesec dana posjetila je osam gradova. Putovanje je bilo organizirano kružno: iz Zagreba su krenuli prema Grazu, zatim u München, potom Rust, Heidelberg, Köln, Berlin i Dresden. Nakon toga zaputila se u Prag te se preko Graza vratila u Zagreb. Ema ističe da joj je ovaj program proširio vidike, otkrio brojne mogućnosti te joj pomogao pri planiranju puta.

'Financijska potpora uvelike mi je olakšala ostvarenje putovanja'

DiscoverEU, naime, u okviru programa Erasmus+ mladima nudi priliku da putuju i otkrivaju raznolikost Europe, upoznaju njezinu kulturnu baštinu i povijest i druže se s ljudima iz cijele Europe. Sudionici dobivaju putnu propusnicu za putovanje ekološki najprihvatljivijim prijevoznim sredstvima, kao što su vlakovi. U određenim su slučajevima dopuštene i druge vrste prijevoza, primjerice za osobe koje žive na otocima ili udaljenim područjima. Sudionici dobivaju i karticu za popuste s kojom imaju razne popuste na smještaj, kulturne i sportske sadržaje, lokalni prijevoz ili druge usluge. Ema navodi da ne može točno procijeniti koliko bi ju putovanje stajalo bez programa, 'no troškovi bi zasigurno bili znatno viši'.

- Financijska potpora koju program pruža doista je značajna i uvelike mi je olakšala ostvarenje putovanja. Uz besplatna putovanja vlakom, program nudi i brojne popuste na smještaj, prijevoz i druge sadržaje zbog čega smatram da uz DiscoverEU gotovo svatko može putovati, neovisno o svojoj financijskoj situaciji. Popusti dostupni putem aplikacije DiscoverEU doveli su me do aktivnosti za koje inače vjerojatno nikada ne bih saznala. Ipak, vjerujem da je najvažnije istaknuti kako me DiscoverEU ponajprije motivirao i potaknuo na ovaj veliki korak. Bez njega mi nikada ne bi palo na pamet otputovati na tako dug i dalek put, objašnjava Ema.

'Svatko putovanje može prilagoditi vlastitim mogućnostima i željama'

S obzirom na to da nije jednako vremena provela na svim etapama, teško joj je precizno izdvojiti jedan iznos koji bi pokrio svaku od njih. Prilikom planiranja puta računala je na dnevni budžet od približno 100 eura, uključujući smještaj, hranu i sve aktivnosti za taj dan, i toga sam se uglavnom pridržavala.

- Važno je naglasiti da je to bio moj osobni izbor, a ne nužnost. Budući da sam te godine upisala fakultet i ostvarila još nekoliko osobnih uspjeha, željela sam se nagraditi i što bolje iskoristiti ovo iskustvo, pa sam si dopustila nešto veći budžet. Moj primjer stoga nikako ne predstavlja standard: putovanje je u potpunosti izvedivo i uz manja sredstva. Upravo je to jedna od najvećih prednosti programa DiscoverEU, jer svatko može putovanje prilagoditi vlastitim mogućnostima i željama, poručuje Ema.

Na putovanju je stvorila niz uspomena. Kako kaže, otići u stranu zemlju s tek jednom osobom koju poznaje samo je po sebi bilo uzbudljivo i izazovno.

- S obzirom na to da je putovanje trajalo dugo i da se odvijalo u potpuno drukčijoj dimenziji od one na koju sam dotad navikla, teško je izdvojiti samo jedan doživljaj. Rado bih istaknula iskustvo putovanja vlakom. Iako inače često putujem, rijetko sam putovala vlakom pa mi je posebno drago što sam ovom prilikom upoznala taj način prijevoza, čiji je cijeli koncept bitno drukčiji od mojeg uobičajenog. Zahvaljujući putovanju vlakom, vrijeme provedeno na putu doživjela sam kao dio avanture, a ne tek kao nužan prijelaz s jednog odredišta na drugo, ističe Ema.

Upoznavanje drukčije kulture i jezika

Uz to, najviše joj je značilo upoznavanje brojnih ljudi, od mladih koji su također putovali kroz program do lokalnog stanovništva koje je uvijek bilo spremno dati neku preporuku.

- Posebno bih izdvojila i isprobavanje nove hrane i pića te upoznavanje novih brendova prehrambenih proizvoda u lokalnim trgovinama. Također, upoznavanje drukčije kulture i jezika te prilika da njemački jezik koristim u svakodnevnim situacijama bili su mi vrijedna iskustva, kaže studentica.

Općenito, tijekom putovanja im je cilj bio vidjeti i doživjeti što više, pa su u gotovo svakom gradu planirali jednu turističku turu, a putem društvenih mreža su dodanto istraživali zanimljive lokacije koje bi trebali posjetiti. Dio putovanja bio je unaprijed isplaniran, a dio ipak nije tekao prema planu. Često bi spontano upoznali ljude koji bi im preporučili razna zanimljiva mjesta, a turistički vodiči bi im nakon ture poslali i vlastite preporuke za grad. Upravo zato su turu uvijek nastojali odraditi prvi dan, kako bi odmah dobili preporuke za ostatak boravka.

'Odvažite se'

- U gradovima u kojima smo se zadržali dulje bili smo opušteniji i češće smo jednostavno 'vibeali': sjeli bismo na kavu ili prošetali, promatrali ljude i upijali nova iskustva. U gradovima u kojima smo imali manje vremena ostajalo je manje prostora za spontanost, ali svakoga smo dana uspjeli pronaći trenutak za predah i uživanje u atmosferi oko sebe. Na kraju je, unatoč svim promjenama i iznenađenjima, sve ispalo odlično, a neke od neplaniranih situacija i danas prepričavamo kao najzabavnije dijelove puta. Jedna od najvažnijih stvari koje me ovo putovanje naučilo jest da ne mora sve biti savršeno i isplanirano da bi bilo dobro, poručuje Ema.

Na kraju, kaže, ovo ju je iskustvo osnažilo i potvrdilo joj da je sposobna ostvariti i veće stvari nego što je mislila. Svima koji razmišljaju o prijavi na DiscoverEU toplo preporučuje da se odvažite, 'jer je riječ o prilici koja pruža mnogo više od onoga što očekujete, a to ćete shvatiti tek naknadno'. To možete učiniti putem ove poveznice.