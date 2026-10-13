Do sada se prijavilo 30 škola: Što novo donosi peto izdanje Raise the Bar Youtha?

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13. listopad 2026.
Kako maturanti ugostiteljskih i turističkih škola mogu steći vještine za prvi posao ili vlastiti lokal? Raise the Bar Youth donosi odgovore.
Na obrazovni program Raise the Bar Youth, namijenjen maturantima srednjih škola s turističkim i ugostiteljskim smjerovima, do sada se prijavilo 30 srednjih škola, a prijave i dalje traju. Ovaj program, koji provodi Coca-Cola HBC Hrvatska, u svome petom izdanju donosi niz novih sadržaja i prilagođeno trajanje kako bi pomogao učenicima završnih razreda razviti vještine koje će im otvoriti vrata uspješne karijere u ugostiteljstvu i turizmu.
Među njima su komunikacija i timski rad, vještine koje se i u europskom istraživanju među učenicima strukovnih škola izdvajaju kao važne za njihovu buduću zapošljivost. U sklopu programa učenici će uz poznatog profesora matematike Tonija Miluna upoznati i osnovne financijske pojmove i naučiti kako odgovorno upravljati novcem, a onima koji žele otvoriti vlastiti ugostiteljski objekt zasigurno će koristiti modul o samozapošljavanju. Novo izdanje Raise the Bar Youtha donosi i modul o organizaciji događanja o čemu će im važne savjete prenijeti Dunja Ivana Ballon, direktorica festivala Dani komunikacija.
- Velik interes škola za novo izdanje našeg programa dodatno nas motivira da Raise the Bar Youth nastavimo razvijati u skladu s promjenama u svijetu rada. Ove smo godine program u potpunosti osvježili kako bismo ga učinili još relevantnijim za učenike, ali i uskladili s vještinama koje će im trebati u budućoj karijeri. Želimo im pružiti dodatna praktična znanja i iskustva koja će im koristiti bez obzira na to odluče li se nakon škole zaposliti, nastaviti obrazovanje ili krenuti vlastitim poduzetničkim putem, istaknuo je Igor Zgrabljić, direktor Odjela za korporativne poslove i održivost u Coca-Coli HBC Adria.
Uz teorijska znanja, Raise the Bar Youth polaznicima pruža i priliku za učenje iz iskustava uspješnih profesionalaca koji su izgradili zapažene karijere u ugostiteljstvu. Među njima su Dominik Bečvardi, suvlasnik popularnog zagrebačkog bara Peaches&Cream i glavni predavač na Akademiji Raise the Bar, Anteo Ivanišević, vlasnik splitskog lokala Bar Sistema i suvlasnik bara String’s te Marko Gajski, glavni kuhar korčulanskog restorana LD, ovjenčanog Michelinovom zvjezdicom.
Program potiče i izvrsnost te najuspješnije škole u nagradnom natječaju mogu osvojiti vrijedne nagrade. Prvoplasirana škola osvojit će nagradu u iznosu od 5.000 eura, drugoplasirana 3.000 eura, a trećeplasirana škola 2.000 eura. Za učenike triju najuspješnijih škola osigurana su i ekskluzivna stručna predavanja u njihovim školama.
Za sudjelovanje u programu potrebno je poslušati tri modula i riješiti povezane kvizove, dok su za nagradni dio programa obvezni svi moduli i kvizovi. Prošle su godine među 35 škola najuspješniji bili maturanti Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar te Obrtničke škole Požega i Ekonomske i turističke škole Daruvar.
Program već pet godina podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te Zajednica ugostiteljsko-turističkih škola Republike Hrvatske, koja okuplja gotovo polovicu škola kojima je program namijenjen. Do sada je više od 5.000 maturanata sudjelovalo u programu, a samo u četvrtom izdanju završilo ga je više od 1.200 maturanata.
Raise the Bar Youth dio je šire platforme Raise the Bar Adria, kojom Coca-Cola HBC Adria pridonosi razvoju vještina potrebnih tržištu rada te stipendijama i Akademijom potiče izvrsnost u ugostiteljstvu i turizmu. Za sve informacije o provedbi programa turističke i ugostiteljske škole te škole sa smjerom agroturističkog tehničara mogu se obratiti izravno na službeni mail.
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