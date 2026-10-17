Koliko radi prosvjetna inspekcija? Ovo su brojke, dio slučajeva završava na sudu

U sustavu odgoja i obrazovanja inspekcijski nadzor provode prosvjetni inspektori. Izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte prosvjetna inspekcija može narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, izreći zabranu, podnijeti prijavu nadležnom tijelu, predložiti razrješenje ravnatelja ili raspuštanje školskog odbora.

- Inspekcijski nadzor vezan je uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje ustroj i način rada ustanova predškolskog i školskog sustava, zasnivanje i prestanak radnog odnosa te ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, rješavanje o pravima i pravnim interesima učenika i njihovih roditelja te ostvarivanje javnosti rada tih ustanova. Inspekcijski nadzor ujedno je vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz nadležnosti prosvjetne inspekcije. Prosvjetna inspekcija ustrojena je kao Samostalni sektor prosvjetne inspekcije u sklopu kojeg su ustrojene: Služba prosvjetne inspekcije Zagreb I i II te područne službe prosvjetne inspekcije u Rijeci, Splitu i Osijeku. U sklopu navedenih službi postoje i samostalni izvršitelji u Varaždinu, Bjelovaru, Karlovcu (Služba prosvjetne inspekcije Zagreb II) te samostalni izvršitelji u Zadru i Dubrovniku (Područna služba prosvjetne inspekcije Split), objašnjeno je na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Provjerili smo brojke od 2018. do danas

Koliko inspektori rade, provjerili smo u godišnjim izvješćima o radu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Posljednji dostupan je onaj iz 2024. godine te smo podatke provjerili sve do 2018. godine.