Novosti Koliko radi prosvjetna inspekcija? Ovo su brojke, dio slučajeva završava na sudu

Koliko radi prosvjetna inspekcija? Ovo su brojke, dio slučajeva završava na sudu

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

17. listopad 2026.

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Koliko radi prosvjetna inspekcija? Ovo su brojke, dio slučajeva završava na sudu

Prosvjetna inspekcija | foto: Canva

Prosvjetna inspekcija u 2024. obavila je 573 nadzora. Podnijeli su 69 prekršajnih naloga i jednu kaznenu prijavu. Donosimo brojke od 2018. godine.

U sustavu odgoja i obrazovanja inspekcijski nadzor provode prosvjetni inspektori. Izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte prosvjetna inspekcija može narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, izreći zabranu, podnijeti prijavu nadležnom tijelu, predložiti razrješenje ravnatelja ili raspuštanje školskog odbora. 

Inspekcijski nadzor vezan je uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje ustroj i način rada ustanova predškolskog i školskog sustava, zasnivanje i prestanak radnog odnosa te ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, rješavanje o pravima i pravnim interesima učenika i njihovih roditelja te ostvarivanje javnosti rada tih ustanova. Inspekcijski nadzor ujedno je vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz nadležnosti prosvjetne inspekcije. Prosvjetna inspekcija ustrojena je kao Samostalni sektor prosvjetne inspekcije u sklopu kojeg su ustrojene: Služba prosvjetne inspekcije Zagreb I i II te područne službe prosvjetne inspekcije u Rijeci, Splitu i Osijeku. U sklopu navedenih službi postoje i samostalni izvršitelji u Varaždinu, Bjelovaru, Karlovcu (Služba prosvjetne inspekcije Zagreb II) te samostalni izvršitelji u Zadru i Dubrovniku (Područna služba prosvjetne inspekcije Split), objašnjeno je na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Provjerili smo brojke od 2018. do danas

Koliko inspektori rade, provjerili smo u godišnjim izvješćima o radu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Posljednji dostupan je onaj iz 2024. godine te smo podatke provjerili sve do 2018. godine. 

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