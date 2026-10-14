Učenica na maturalnu pozvala Jakova Jozinovića: Odmah joj stigao odgovor

Jedna učenica Srednje škole Bartula Kašića na Pagu na koncert mlade zvijezde Jakova Jozinovića stigla je s posebnom molbom. Smjestila se u prve redove i sve objasnila jednim transparentom. Na njemu je kratko i jasno pisalo: Maturalna 2027.? Imamo datum, samo fališ ti.

Jakov je uočio transparent i počeo postavljati pitanja: 'Kad je? Četvrti mjesec? Pag? Nisam nikad bio. Da prihvatim? Može'. Razgovor je bio popraćen glasnim ovacijama iz publike.

- Od jednog transparenta do velikog obećanja! Jakov je rekao DA, a naši maturanti imaju još jedan razlog za slavlje! Odbrojavanje do maturalne može početi, poručili su iz škole u objavi na društvenim mrežama.