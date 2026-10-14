Učenica na maturalnu pozvala Jakova Jozinovića: Odmah joj stigao odgovor

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14. listopad 2026.
'Maturalna 2027.? Imamo datum, samo fališ ti', stajalo je na transparentu koji je učenica izradila za koncert Jakova Jozinovića.
Jedna učenica Srednje škole Bartula Kašića na Pagu na koncert mlade zvijezde Jakova Jozinovića stigla je s posebnom molbom. Smjestila se u prve redove i sve objasnila jednim transparentom. Na njemu je kratko i jasno pisalo: Maturalna 2027.? Imamo datum, samo fališ ti.
Jakov je uočio transparent i počeo postavljati pitanja: 'Kad je? Četvrti mjesec? Pag? Nisam nikad bio. Da prihvatim? Može'. Razgovor je bio popraćen glasnim ovacijama iz publike.
- Od jednog transparenta do velikog obećanja! Jakov je rekao DA, a naši maturanti imaju još jedan razlog za slavlje! Odbrojavanje do maturalne može početi, poručili su iz škole u objavi na društvenim mrežama.
@ssbartulakasicapag Od jednog transparenta do velikog obećanja! ❤️Jakov je rekao DA, a naši maturanti imaju još jedan razlog za slavlje!!🎤🫶🏻Odbrojavanje do maturalne može početi!!! @Jakov Jozinovic #jakovjozinovic #maturanti #pag #fyp #maturalna ♬ original sound - SŠ Bartula Kašića Pag
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
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