Novosti Učenica na maturalnu pozvala Jakova Jozinovića: Odmah joj stigao odgovor

Učenica na maturalnu pozvala Jakova Jozinovića: Odmah joj stigao odgovor

Korana Povijač
Korana Povijač

14. listopad 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Učenica na maturalnu pozvala Jakova Jozinovića: Odmah joj stigao odgovor

Jakov Jozinović, dvorana | foto: screenshot YouTube, Canva

'Maturalna 2027.? Imamo datum, samo fališ ti', stajalo je na transparentu koji je učenica izradila za koncert Jakova Jozinovića.

Jedna učenica Srednje škole Bartula Kašića na Pagu na koncert mlade zvijezde Jakova Jozinovića stigla je s posebnom molbom. Smjestila se u prve redove i sve objasnila jednim transparentom. Na njemu je kratko i jasno pisalo: Maturalna 2027.? Imamo datum, samo fališ ti.

Jakov je uočio transparent i počeo postavljati pitanja: 'Kad je? Četvrti mjesec? Pag? Nisam nikad bio. Da prihvatim? Može'. Razgovor je bio popraćen glasnim ovacijama iz publike.

- Od jednog transparenta do velikog obećanja! Jakov je rekao DA, a naši maturanti imaju još jedan razlog za slavlje! Odbrojavanje do maturalne može početi, poručili su iz škole u objavi na društvenim mrežama.

@ssbartulakasicapag Od jednog transparenta do velikog obećanja! ❤️Jakov je rekao DA, a naši maturanti imaju još jedan razlog za slavlje!!🎤🫶🏻Odbrojavanje do maturalne može početi!!! @Jakov Jozinovic #jakovjozinovic #maturanti #pag #fyp #maturalna ♬ original sound - SŠ Bartula Kašića Pag
maturalna zabava maturalna večer maturalna jakov jozinović Srednja škola Bartula Kašića Srednja škola Bartula Kašića Pag