Nastavnici poslali poruku podrške kolegici koja se oporavlja od karcinoma: 'Uz želju da se čim prije vrati'

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15. listopad 2026.
Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke, a zagrebačka II. gimnazija i ove je godine obilježila sudjelovanje u projektu 'Mama, budi zdrava'.
Učenici i djelatnici II. gimnazije u Zagrebu i ove su godine obilježili mjesec borbe protiv raka dojke. Kako su obavijestili na društvenim mrežama, obilježili su i sudjelovanje u projektu 'Mama, budi zdrava' kojim se podiže svijest o važnosti preventivnih pregleda u borbi protiv raka dojke. Projekt u ovoj školi godinama predvodi nastavnica Danijela Filipović Bojanić.
- Ove su godine profesori uputili i poruku kolegici u znak podrške tijekom njezina oporavka, uz želju da nam se čim prije vrati, napisali su iz škole.
Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
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