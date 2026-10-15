Nastavnici poslali poruku podrške kolegici koja se oporavlja od karcinoma: 'Uz želju da se čim prije vrati'

Učenici i djelatnici II. gimnazije u Zagrebu i ove su godine obilježili mjesec borbe protiv raka dojke. Kako su obavijestili na društvenim mrežama, obilježili su i sudjelovanje u projektu 'Mama, budi zdrava' kojim se podiže svijest o važnosti preventivnih pregleda u borbi protiv raka dojke. Projekt u ovoj školi godinama predvodi nastavnica Danijela Filipović Bojanić.

- Ove su godine profesori uputili i poruku kolegici u znak podrške tijekom njezina oporavka, uz želju da nam se čim prije vrati, napisali su iz škole.