Nakon smrti dvojice dječaka, stižu kazne za roditelje u Hrvatskoj: Idu do 3.000 eura

Uvodi se kazna za roditelje koji djetetu mlađem od 14 godina omoguće upravljanje električnim romobilom, a rastu i kazne za, među ostalim, nekorištenje kacige na romobilima. Sve ovo dio je izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Kazne za roditelje do 3.000 eura

U srijedu ih je predstavio potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Uvodimo red u promet električnih romobila, a prije svega i tu želimo zaštititi djecu. Električni romobili postali su dio svakodnevnog, osobito brojne djece i mladih. Ali romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozlijede i imati smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1.000 do 3.000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima, kao i za upravljanje vozilima, odnosno romobilima, koji imaju veću snagu od dopuštene, rekao je Božinović.

Raste i kazna za nenošenje kacige

Božinović je naglasio i da roditeljska odgovornost ne završava kupnjom romobila, ona upravo tada počinje.

- Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje s 30 na 100 eura te uvodimo obvezno evidentiranje i označavanje romobila kako bismo osigurali da u prometu sudjeluju vozila koja ispunjavaju zakonske uvjete. Dakle, ne želimo poslati poruku da se borimo protiv novih tehnologija jer to nije točno, ali se borimo protiv neodgovornosti. Jer bolje je danas spriječiti dijete da upravlja vozilom kojim ne smije upravljati, nego sutra objašnjavati roditeljima zašto je došlo do tragedije, kazao je Božinović.

Podsjetimo, proteklog ljeta, a u razmaku od samo dva mjeseca, od posljedica ozljeda zadobivenih u romobilskoj nesreći u Hrvatskoj su preminula dvojica maloljetnika. Obojica nisu nosila kacigu, a jedan je prevozio i drugog maloljentnika, što je također zabranjeno.

Kada je riječ o gore spomenutom obveznom evidentiranju i označavanju romobila, proces će provoditi stanice za tehnički pregled vozila, a iz MUP-a ističu da pritom neće biti troška za građane.

Tko divlja po cesti i snima se za društvene mreže, može 'pobrati' kazni do 2.000 eura

Uvodi se i sankcija za javnu objavu protupropisnog ponašanja u vozilu, odnosno snimanja sebe u kršenju nekog prometnog propisa i objave snimke na društvenim mrežama. Iz MUP-a navode da takvo ponašanje potiče i druge na nezakonite vožnje. Kazna za to bit će od 800 do 2.000 eura. Također, propisuju se i kazne za organizaciju, održavanje i sudjelovanje u nezakonitim utrkama u prometu, driftanje po cestama i slične radnje koje ometaju normalan tok prometa. MUP predlaže kaznu za to od 2.000 do 5.000 eura ili kaznu zatvora do 60 dana uz obvezno oduzimanje vozila. Predlaže se i šest kaznenih bodova te zabrana upravljanja vozilom od najmanje šest mjeseci.

Također, povećava se kazna za one koji ne postupe prema zapovijedi policije, na primjer, ne stanu na signal zaustavljanja. Umjesto u rasponu od 390 do 920 eura, kazna će se kretati od 1.320 do 2.650 eura ili 60 dana zatvora. MUP predlaže i povećanje kazne za nepropisno parkiranje s 30 na 60 eura, dok će kazna za parkiranje koje ugrožava kretanje pješaka biti 300 eura.

Od ostalih izmjena, povećava se kazna za nekorištenje sigurnosnog pojasa u automobilu sa 130 na 200 eura, a na isti iznos povećava se kazna za nepropisan prijevoz djece u vozilima, na primjer, propuste u korištenju autosjedalice. Nacrt zakonskih izmjena bit će upućen u javno savjetovanje pa će građani moći dati svoje primjedbe i sugestije.