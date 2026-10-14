Učenica pala razred pa kasnije tužila zagrebačku gimnaziju: Od škole tražila više od 13.000 eura

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14. listopad 2026.
Nakon pada popravnog u Gornjogradskoj, učenica je upisala privatnu školu. Tražila je iznos koji je utrošen na školarinu, no sud je odbio zahtjev.
Bivša učenica Gornjogradske gimnazije u Zagrebu tužila je školu zbog, kako je tvrdila, propusta u provedbi individualiziranog programa nastave. Zbog njih je, stoji u tužbi, pala prvi razred i morala nastaviti obrazovanje u privatnoj školi. Iako je sud utvrdio da su nadzori Agencije za odgoj i obrazovanje potvrdili nepravilnosti u postupanju gimnazije, nepravomoćnom presudom donesenom sredinom rujna je u cijelosti odbijen zahtjev bivše učenice za isplatu 13.579,53 eura sa zateznim kamatama. Istodobno je naloženo da bivša učenica Gornjogradskoj gimnaziji nadoknadi 3.875 eura parničnih troškova.
Kako se navodi u nepravomoćnoj presudi, učenica je osnovnu školu završila s odličnim uspjehom, uz individualizirani pristup i pomoć stručnjaka. Prije upisa u srednju školu prošla je profesionalno usmjeravanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji joj je među preporučenim obrazovnim programima naveo i opću gimnaziju. Tako je u ljeto 2015. godine upisala Gornjogradsku gimnaziju.
Međutim, tijekom prvog razreda pojavili su se problemi s praćenjem nastave. Učenica je na kraju školske godine ostvarila negativnu ocjenu iz povijesti, a nije uspjela položiti ni popravni ispit.
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