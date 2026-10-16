Što kad učenik postavi pitanje na koje ne znamo odgovor? Neki samo promijene temu

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16. listopad 2026.
Predavanje 'Od priča do svemirskih otkrića' za osnovnoškolce te program za predškolsku djecu održat će se 8. studenog, a sudjelovanje je besplatno.
Što učiniti kada učenik postavi pitanje na koje ne znamo odgovor? Pokušati na brzinu pronaći objašnjenje, promijeniti temu ili jednostavno priznati da odgovor ne znamo? Astrofizičarka Lana Ceraj bira ovo posljednje, ali mu dodaje važan nastavak: priznati da ne znamo - i pozvati dijete da odgovor potražimo zajedno.
- Mislim da je sasvim u redu reći: 'Ne znam, ali hajdemo zajedno istražiti'! Odgovor možemo potražiti u knjizi iz knjižnice ili u pouzdanim izvorima na internetu. Time djetetu pokazujemo da ni odrasli ne znaju sve, kao što ni znanstvenici ne znaju sve. Neznanje nije poraz, nego prilika da naučimo nešto novo, kaže Ceraj.
Ova astrofizičarka ovogodišnja je ambasadorica Mjeseca hrvatske knjige. Doktorirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (PMF) i radila kao postdoktorska istraživačica na Institutu Ruđer Bošković. Danas kao izvršna direktorica udruge MUZZA velik dio rada posvećuje popularizaciji STEM-a među djecom i mladima.
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Rad s djecom pokazao joj je koliko pitanje može biti vrijedno upravo onda kada se ne uklapa u ono što je odrasla osoba planirala. Jedan joj je dječak rekao da bi volio proći kroz crnu rupu i vidjeti bi li ga ona odvela do početka ili kraja svemira te bi li ondje susreo neka nova bića ili ljude poput nas.
- Ponekad povežu stvari na način koji mi nikad prije nije pao na pamet pa me potaknu da zastanem i razmislim. U tim trenucima i ja učim od njih, navodi Ceraj.
Takvo pitanje, dodaje, može postati materijal za učenje: što već znamo, što pretpostavljamo, gdje možemo provjeriti informaciju i na čemu temeljimo zaključak? Tako znanost prestaje biti zbirka gotovih činjenica i postaje proces kojim se do znanja dolazi.
Upravo će taj proces biti u središtu predavanja 'Od priča do svemirskih otkrića', koje će Ceraj održati u nedjelju, 8. studenoga 2026. u 12:30 u Nikola Tesla Experience centru Karlovac. Program je namijenjen osnovnoškolcima, a polazi od velikih pitanja: kako znamo od čega su zvijezde napravljene ako ih ne možemo dotaknuti, kako otkrivamo planete oko udaljenih sunaca i što znanstvenik radi kada nešto još ne razumije?
- Astrofizika je dobar teren za takav razgovor jer se odgovori grade promatranjem, mjerenjem, provjerom ideja i dokazima. Za učenike je to prilika da vide da znanstveni odgovor nije isto što i brza informacija - važan je i put kojim smo do njega došli.
Sat i pol ranije, u 11 sati, isti će se princip približiti predškolskoj djeci kroz slikovnicu 'Mačak Maro u potrazi za svjetlom'. Maro ne dobiva rješenje unaprijed: svjetlo se ugasilo, a on pokušava, pita i istražuje. Potraga ga vodi prema Nikoli Tesli, elektricitetu i novim pitanjima.
Slikovnica je nastala u sklopu projekta 'Čitam, maštam, raSTEM - Tesla za najmlađe', koji povezuje priču i STEM sadržaje za najmlađe. Jedna od autorica, Marija Magdalena Vuljanić, kao važnu ideju izdvaja upravo poticanje dječje znatiželje: '...potaknem nekoga da, baš kao i Maro, bude znatiželjan i radoznao te da se ne boji novih znanja i spoznaja'.
Oba programa dio su Mjeseca hrvatske knjige 2026., koji pod sloganom 'Od priča do otkrića' stavlja naglasak na prirodne znanosti, znanstvenu knjigu i popularizaciju znanosti. U godini 170. godišnjice rođenja Nikole Tesle program se održava upravo u Karlovcu, gradu u kojem se Tesla školovao i maturirao, a Nikola Tesla Experience Center nalazi se neposredno uz školu koju je pohađao.
Oba su programa 8. studenoga besplatna. Za djecu, roditelje i nastavnike možda je najvažnija poruka ipak jednostavna: cilj nije znati sve odgovore, nego znati što učiniti kada odgovor nemamo. Postaviti novo pitanje, pronaći pouzdan izvor, provjeriti ideju - i ostaviti dovoljno prostora da iz jednog 'zašto?' nastane sljedeće otkriće. Više informacija možete pronaći na službenoj stranici.
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