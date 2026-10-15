Srednjoškolci, prijave za hit natjecanje traju još kratko: Potrebni i nastavnici mentori

Srednjoškolci, zanimaju vas računala, programiranje i kibernetička sigurnost? Imate priliku ponovno testirati svoje znanje i vještine. Otvorene su prijave za sedmo izdanje Hacknitea, CTF natjecanja namijenjenog srednjoškolskim timovima iz cijele Hrvatske.

Hacknite 2026. održat će se od petka, 23. listopada u 20 sati do nedjelje, 25. listopada 2026. u 20 sati. Zainteresirani timovi mogu se prijaviti do 21. listopada 2026. godine.

Tko se može prijaviti na Hacknite 2026.?

Na natjecanju mogu sudjelovati svi učenici srednjih škola u Hrvatskoj uz mentorstvo svojih profesora. Mentori prijavljuju timove, a svaki tim sastoji se od pet učenika. Jedan prijavitelj može prijaviti više timova, a članovi pojedinog tima mogu biti učenici različitih škola. Pri prijavi je potrebno koristiti isključivo @skole.hr adrese prijavitelja i natjecatelja te osmisliti primjeren, originalan i kreativan naziv tima.

Inače, Hacknite je CTF (Capture the Flag) natjecanje, u kojem učenici rješavaju zadatke iz različitih kategorija kibernetičke sigurnosti. Cilj natjecanja je proširiti svijest o važnosti primjene sigurnosnih mjera te potaknuti učenike na prepoznavanje, izbjegavanje i ispravljanje mogućih sigurnosnih propusta u programskom kôdu, postavkama i drugim komponentama računalnih sustava. Hacknite je ujedno dio selekcije za nacionalni tim koji će Hrvatsku predstavljati na natjecanju European Cyber Security Challenge - ECSC.

Kako se prijaviti?

Jedna od novosti ovogodišnjeg Hacknitea odnosi se na korištenje tehnologija umjetne inteligencije. Korištenje AI alata tijekom natjecanja bit će ograničeno, a detaljna pravila o tome što je dopušteno, a što nije dostupna su u službenim Pravilima natjecanja.

Za sudjelovanje je potrebno ispuniti prijavni obrazac za svoj tim, upoznati se s Pravilima natjecanja i prihvatiti ih, unijeti istinite osobne i kontaktne podatke te prihvatiti GDPR suglasnost navedenu na stranicama Nacionalnog CERT-a i CARNET-a. Prijavni obrazac i Pravila natjecanja dostupni su na stranicama Nacionalnog CERT-a. Za dodatna pitanja zainteresirani se mogu javiti na adresu elektroničke pošte ctf@cert[.]hr.