Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj

Stigle su velike vijesti za našu ne-tako-malu redakciju – upali smo u uži krug natjecanja SoMo Borac! Plasirali smo se u finale ovog natjecanja s projektom uvođenja digitalne pretplate na naše portale srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr

Zašto smo uveli pretplatu?

Pretplatu smo pokrenuli s uvjerenjem da novinarstvo koje vrijedi nije besplatno. Iza svakog teksta stoje ljudi koji za svoj rad trebaju biti dobro plaćeni, a tržište digitalnog oglašavanja, na kojem smo se do sada oslanjali, iz godine u godinu postaje sve zahtjevnije.

Zato smo se odlučili za freemium model: dnevne vijesti i podsjetnike na važne rokove i dalje mogu čitati svi, dok su autorski tekstovi koji dublje istražuju temu dostupni samo pretplatnicima. Pretplatom na jedan portal čitatelji dobivaju pristup i preostalima dvama.

Uz pretplatu smo predstavili i redizajn portala s naglaskom na čitanje na mobitelu, omogućili izradu korisničkog računa te uveli specijalizirane newslettere za pretplatnike.

Hvala što podržavate kvalitetu

Projekt pretplate prijavili smo na SoMo Borac, jednog od najrelevantnijih regionalnih natjecanja koje nagrađuje najbolje digitalne projekte. Cilj ove nagrade jest istaknuti ideje, trendove i ljude koji oblikuju digitalnu budućnost, a upasti u uži krug ovog natjecanja velika je potvrda za naš trud i rad oko pretplata na našim portalima. Finale natjecanja održat će se 23. listopada u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Osim potvrde struke da smo projekt uspješno izveli, veliko nam je zadovoljstvo vidjeti i kako broj pretplatnika svakodnevno raste. Svaki pretplatnik koji kupi mjesečnu ili godišnju pretplatu na naš portal, svjesno stoji iza naše misije kvalitetnog i specijaliziranog novinarstva. Nama to omogućuje da i dalje otkrivamo priče koje bi ostale neispričane, ali i da uđemo u dubinu tema iz sektora obrazovanja, mirovinskog sustava ili građevine.

Pretplatite se na naše portale

Kako smo naveli, uvođenjem pretplate dio smo sadržaja zaključali, odnosno ostavili dostupnim samo našim pretplatnicima. Tako naši pretplatnici sada mogu pristupiti svim člancima, čitati portal bez oglasa te primati specijalizirani newsletter s najvažnijim vijestima iz sektora.

Pretplatu smo uveli i na naše sestrinske portale, mirovina.hr i bauštela.hr. Kupnjom pretplate na jednom portalu, otključavate sav sadržaj na preostala dva.

Što dobivate pretplatom na portal srednja.hr?

pristup svim člancima portala

pristup svim člancima sestrinskih portala mirovina.hr i bauštela.hr

tjedni newsletter s najvažnijim vijestima

čitanje bez oglasa

Pretplatiti se možete preko ove poveznice.

Moguće je uzeti mjesečni ili godišnju pretplatu. Redovna mjesečna cijena pretplate iznosi 8,99€. S druge strane, redovna godišnja cijena za jednog korisnika je 89 €, a što je više korisnika, popust je veći i primjenjuje se na cijenu po korisniku. Više informacija o pretplati za više korisnika odjednom pročitajte ovdje.