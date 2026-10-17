Riđički je zbog ove knjige počeo čitati lektiru, a obožavao je i izlaske: 'Koliko sam poljubaca tamo ostavio'

Jedini cilj koji smo imali je hoćemo li večeras nekoga poljubiti, gdje ćemo izaći, tko gdje svira. Priča nam to glumac te član benda Lika Kolorado Filip Riđički na pitanje o problemima koji su ga mučili tijekom srednje škole. Kako kaže, ne sjeća se nekih ozbiljnih problema - srednja kao srednja, svaka ima svoje minuse i pluseve, ali te godine, van škole, bile su najuzbudljivije njegova života, 'ili bar među najuzbudljivijima'.

Uoči četiri rasprodana reuniona sa serijom Crno-bijeli svijet, Riđičkog smo ugostili u našem serijalu Povratak u srednju. Pohađao je, naime, Obrtničku školu za osobne usluge, smjer fotograf, pa Birotehničku školu, smjer ekonomist, kako bi mogao upisati fakultet.

'Od tada na dalje sam lektiru žvakao s guštom'

Još u osnovnoj školi otkrio je da je ono što su, kaže, kasnije nazvali - 'ADHD-ovac'.

- Dosta hiperaktivan, maštovit, nije mi vrag dao mira, stalno neka frka. Nisam bio nešto uzoran učenik, a o reakciji osnovne škole bolje ne pisati. No svejedno, nisam bio ni glup, samo mi se nije baš dalo učiti, točnije nisam za učenje našao koncentraciju. E sad, kad sam došao u srednju, najednom lišen reputacije i odnosa s prijašnjim 'sustavom', tabula rasa, imao sam priliku sagraditi se iznova, i to je doista bio preporod, objašnjava Riđički.

Kako kaže, 'do tada su i hormoni malo posustali', pa mu je i samo koncentracija u školi postala dovoljna za izvršavanje školskih obaveza i polaganje ispita.

- Najednom - sve pet. Bio je šok meni koliko i roditeljima. Nisam varao, nije bilo potrebno, samo slušanje na nastavi na neku foru djeluje, pojašnjava.

Najdraži predmet bila mu je povijest, 'nekako su me kačile te priče svih tih naroda, običaja, događaja', a najomraženiji - matematika. Lektire je pak volio, ali tek od Životinjske farme.

- Mama me dobila na foru 'daj, pa to ima tek 100-tinjak stranica'. Ja rekoh ma okej, 'ajde, koliko može boljeti. I ono - paf! Pročitao ju u jednom danu! Nisam mogao vjerovati, ove knjige imaju nešto, nisu sve dosadne, nije sve na istu foru, nisu sve pisane arhaično! Od tada na dalje sam lektiru žvakao s guštom, no kako je Farma bila strana knjiga najednom sam skužio - aha, pa čekaj, postoje strani autori. To me dovelo do Lovca u žitu, kasnije do Kvake 22, pa sam otkrio Kinga. I to je to, zakačio se na horror, sci-fi, Douglasa Adamsa... Uglavnom, stvari koje su širile interes i maštovitost, ali ne i bile od monumentalne koristi za kurikulum, podcrtava Riđički.

'Majka je kriva, upisala me u ZKM'

Slobodno vrijeme ispunjavao je hobijima. Tijekom osnovne škole otkrio je bubnjeve i to ga je uvelo u glazbu. Kasnije se ozbiljno primio pisanja pjesama, ali i tada je već zapisao koji stih, uglavnom na engleskom.

- Bilo je lakše, svima je, ako odrastaš uz stranu glazbu. S vremenom je stih na hrvatskom predstavljao veći izazov. Pipsi su tu dosta pomogli, jer mi je postalo jasno da je to uopće moguće, pisati dobru domaću glazbu, priča nam Riđički.

Kad je riječ o glazbi koju je slušao, u srednjoj je otkrio i Pavement. Sjeća se i tko mu je i kad poslao prvu stvar - Zurich is stained.

- To mi je otkrilo Indie žanr, i više ništa nije ostalo isto. 2000-e imale su predivnu alternativnu scenu, i rock, i metal, i garaž, mislim, Interpol, National, Wilco, Strokesi, White Stripes... to su bile ploče mog odrastanja, navodi.

Osim što se bavio glazbom, hobi mu je bila i - gluma. Majka je kriva, kaže, 'upisala me u ZKM jer je negdje skužila da bi mi to moglo ići, a i zato jer je skužila, mudro, da imam ohoho energije za izgarat, pa me tako upisivala na gitaru, klavir, vaterpolo, pa onda i dramsko učilište'. Na pitanje je li onda već tijekom srednje mogao pretpostaviti da će u budućnosti postati glumac, glazbenik ili radio voditelj, Riđički odgovara:

- U srednjoj nisam puno razmišljao o tome, ali našao sam na tavanu stari, kak' se to zove, ono što daješ prijateljima da ispunjavaju, spomenar? E pa ispunio sam jednu stranicu sam, ista pitanja. Negdje dolje pitalo je 'što želiš biti kada odrasteš'. Vrlo ružnim, sve velikim slovima, napisao sam 'Glumac, muzičar, ili hacker'. Way to go kid, uspjeli smo, kaže.

Filip Riđički u srednjoj je obožavao Močvaru

Unatoč brojnim hobijima, ostajalo je tu i vremena za izlaske. Najdraže mjesto? Močvara!

- Čvara. Močvara. Mjesto moje mladosti. Obožavao sam ju. I dalje mi je draga mada puno manje izlazim. Koliko sam tuluma, poljubaca, mamurluka tamo ostavio... I znaš kaj, nije bilo tramvaja, sedamnajstice, koja bi nas dovela natrag u špansko, a sto kuna za taksi za nas hahare s kvarta bilo je puno previše za ostaviti pa čak i ako smo zajedno skupljali. Dnevnim tramvajem bi do Močvare stigli... a doma, oko ponoći, pješke. Po nasipu do Jaruna, preko jezera do Prečkog, pa Špansko. Usred zime. I nitko se nije žalio, ističe.

Iako je u izlascima u Hrvatskoj 'ostavljao poljupce', srednjoškolsku ljubav upoznao je na Šri Lanci, gdje je tijekom kratkog razdoblja i živio.

- Tamo išao u internacionalnu školu. Upoznao jednu djevojku, zaljubio se. No, morao sam se vratiti, i to je propalo. Prve ljubavi uvijek pamtiš, doduše, priznaje Riđički.

Ima i važnu poruku za sve srednjoškolce.

- Ne radi ništa jer to netko od tebe očekuje, ne radi ništa jer osjećaš da se o tebe to očekuje. Očekuj samo sebe, iskreno i bez pritiska. Ne sviđa ti se nogomet? Ne igraj ga. Ne voliš pivu? Ne pij je. Naletio sam na quote Stephena Malkmusa koji mi se izuzetno svidio, ne nužno o tome periodu, ali nešto vezano za kako ste znali da ste umjetnik - i rekao je 'If you’re kind of introverted, you have a skateboard, but you’re a little suspect of the world, there might be something < there > for you', zaključuje Riđički.

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