Izabrano 720 škola koje idu na veliko natjecanje: Pogledajte je li vaša na popisu

Poznato je svih 720 škola koje će ove godine sudjelovati u natjecanju za mlade prevoditelje 'Juvenes Translatores'. Riječ je o natjecanju koje svake godine organizira Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije, a u kojem se 17-godišnji učenici srednjih škola iz cijele Europske unije (EU) natječu u prevođenju tekstova u bilo kojoj kombinaciji službenih jezika EU-a. Za mnoge od njih to je prvi susret s prevođenjem te prilika da se osobno upoznaju s tim zanimanjem i izazovima koje donosi.

Budući da je interes škola uglavnom veći od broja dostupnih mjesta u natjecanju, škole koje će sudjelovati u završnici natjecanja biraju se slučajnim odabirom, a broj škola iz svake zemlje određen je brojem zastupničkih mjesta koja ta zemlja ima u Europskom parlamentu.

- Pred odabranim školama sada su pripreme za samo natjecanje koje će se u svim školama u Europskoj uniji održati 26. studenoga. Sretno, poručili su iz Europske komisije i podsjetili da je prošlogodišnja hrvatska pobjednica bila Anja Filko iz zagrebačke V. gimnazije.

Popis škola iz Hrvatske (i ostalih zemalja EU-a) koje su ove godine ušle u završnicu natjecanja možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.