Slavimo 15. rođendan portala: Iskoristite akcijsku cijenu za godišnju pretplatu

Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 1 d 19.10.2026
20. listopad 2026.
srednja.hr slavi 15. rođendan i poklanjamo vam popust! Do 15. studenoga godišnju pretplatu možete dobiti za 59€ umjesto 89€.
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan, a mi smo odlučili počastiti vas. Povodom rođendana pripremili smo akciju: godišnju pretplatu na portal sada možete dobiti za 59€, umjesto uobičajenih 89€. Akcija traje do 15. studenoga u 23:59 sati.
Portal srednja.hr prvi je izbor učenika, roditelja, studenata i profesora kod informiranja o obrazovnom sustavu. Godišnje napišemo stotine tekstova vezane uz upise u škole, državnu maturu i upise na fakultete. Kod nas je moguće pronaći sve važne informacije na jednom mjestu, a ako se pretplatite, možete biti sigurni da nećete propustiti niti jedan važan rok.
Uvođenjem pretplate dio smo sadržaja zaključali, odnosno ostavili dostupnim samo našim pretplatnicima. Tako naši pretplatnici sada mogu pristupiti svim člancima, čitati portal bez oglasa te primati specijalizirani newsletter s najvažnijim vijestima iz sektora.
Pretplatu smo uveli i na naše sestrinske portale, mirovina.hr i bauštela.hr. Kupnjom pretplate na jednom portalu, otključavate sav sadržaj na preostala dva.
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Rođendan portala slavimo već tradicionalno, šestu godinu za redom, velikom obrazovnom konferencijom ‘Idemo u srednju!’. Konferencija će se održati 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International.
Program donosi panele i predavanja te vrijeme za dijalog i upoznavanje s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora. Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, ručak te kavu i zalogaje u pauzama. Kotizaciju možete kupiti putem sustava Entrio, a za sve koji žele doći u društvu pripremili smo i grupnu ponudu kotizacija.
Pretplatite se možete ovdje. Popust je moguće iskoristiti do 15. studenoga u 23.59. Prilikom kupnje unesite kod: srednja26. Cijena vrijedi za prvu godinu pretplate.
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
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