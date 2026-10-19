Velik uspjeh hrvatskih škola: Dvije osnovne i jedna srednja dobile europsko priznanje

Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 1 h 19.10.2026
19. listopad 2026.
Čak tri hrvatske škole, dvije osnovne i jedna srednja, dobile su Europsku nagradu za inovativno poučavanje (EITA) 2026.
Dvije osnovne i jedna srednja škola iz Hrvatske dobile su ove godine Europsku nagradu za inovativno poučavanje (EITA) 2026. Riječ je o nagradi koja se dodjeljivala Erasmus+ projektima čiji je cilj bio povećanje postignuća u jednoj ili više od ovih pet bitnih vještina: pismenost, matematika, znanost, digitalna tehnologija i građanstvo.
Jedina srednja škola koja je nagrađena je Ekonomska škola Sisak s projektom 'The Digital Drive' (kategorija strukovno obrazovanje). Nagradu su dobile i dvije osnovne škole Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina s projektom 'Learning 4Life' (kategorija opće obrazovanje) i Osnovna škola Ljudevita Gaja, Zaprešić, (kategorija Europska jezična oznaka (ELL)). Nagrađena su još dvije ustanove - Modelna šuma Istra s projektom 'U šumi kao u učionici' (kategorija rani i predškolski odgoj) i Gradska knjižnica Marka Marulića Split s projektom 'The Role of Public Libraries in Promoting European Initiatives and Values' (kategorija obrazovanje odraslih)
Ocjenjivale su se vještine koje su prepoznate Akcijskim planom za osnovne vještine kao neophodne za uspješno snalaženje u suvremenom društvu i svijetu rada. Kako je priopćeno iz Agencije za mobilnost i programe EU, svih pet temeljnih vještina pomažu pojedincima kritički promišljati, aktivno sudjelovati u društvu, prilagođavati se promjenama na tržištu rada te odgovorno koristiti digitalne alate i umjetnu inteligenciju.
Iz jedine srednje škole na popisu, Ekonomske škole Sisak, ističu da su kroz njihov projekt hrvatskog naziva 'Digitalni pogon' učenici i nastavnici stjecali nova znanja i praktična iskustva iz područja digitalnog marketinga i digitalizirane administracije tijekom mobilnosti u Njemačkoj i Švedskoj.
U projekt sisačke škole bilo je uključeno 28 učenika i dvoje nastavnika strukovnih predmeta, a sve je rezultiralo uvođenjem novih digitalnih alata i načina rada u oblaku u nastavu.
- Projektne aktivnosti povezane su sa školskim kurikulumom te je kao rezultat projekta pokrenuta izvannastavna aktivnost 'Digitim', koja promovira rad škole na društvenim mrežama. Sam projekt i teme važne za Europsku uniju promovirani su i kroz rad marketinškog tima koji školu predstavlja budućim srednjoškolcima, njihovim roditeljima, ali i široj javnosti putem radijskih emisija i javnih događanja. Na taj je način projekt pridonio većoj vidljivosti škole, unaprijedio kvalitetu nastave i dodatno osnažio povezanost obrazovanja s potrebama tržišta rada, priopćila je Ekonomska škola Sisak.
Dodatno navode i da je poseban naglasak stavljen na uključivost, pri čemu je značajan dio projektnih aktivnosti bio namijenjen učenicima s manje mogućnosti.
- Međunarodno iskustvo omogućilo je učenicima bolje razumijevanje europskih vrijednosti i života u drugim državama članicama Europske unije. Projekt je pridonio većoj primjeni digitalnih tehnologija u nastavi, jačanju međunarodne suradnje škole i boljoj pripremi učenika za tržište rada, istaknuo je koordinator projekta Vanja Ličina.
U samoj Ekonomskoj školi Sisak ovo priznanje smatraju potvrdom kvalitete rada Ekonomske škole Sisak te ulaganja u međunarodnu suradnju, digitalnu transformaciju obrazovanja i razvoj kompetencija učenika.
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
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