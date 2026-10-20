Najveća knjižnica oprašta dugove: Zakasnine inače nisu male, sad možete proći lišo

Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK) povodom Mjeseca hrvatske knjige provodi akciju oprosta zakasnina. Mjesec hrvatske knjige traje od 15. listopada do 15. studenoga, a NSK će tijekom tog razdoblja svim bivšim i sadašnjim korisnicima omogućiti besplatan povrat knjiga iz svojeg fonda koje su zadržali nakon isteka roka posudbe. Budući da zakasnina iznosi 0,10 eura po danu, što znači da za mjesec dana iznosi 30 eura, što su, pogotovo za učeničke i studentske budžete, značajni iznosi.

Podsjetimo, knjige iz NSK-a mogu posuđivati samo registrirani članovi. Pritom ne mogu posuđivati sve knjige u vlasništvu NSK-a, već samo stručne i znanstvene knjige smještene u čitaonicama sa slobodnim pristupom građi na trećem i četvrtom katu, i to ako je na polici dostupno više od jednog primjerka istog izdanja. Mogu posuđivati i knjige iz Zbirke za knjižničarstvo na mezaninu te knjige iz zatvorenog spremišta koje u katalogu imaju status posudbe.

NSK dopušta istodobnu posudbu najviše pet svezaka na rok od 30 dana, a rok se može produljiti za dodatnih 30 dana. Produljenje roka posudbe možete zatražiti najkasnije dan prije njegova isteka, telefonski na broj +385 1 616 4065, e-poštom na adresu [email protected] ili prijavom na korisnički profil putem mrežnog kataloga Knjižnice, uz korištenje osobne zaporke.

Iz NSK-a su priopćili da se tijekom cijeloga Mjeseca hrvatske knjige provodi istraživanje o zastupljenosti znanosti u djelima hrvatske književnosti. Tijekom trajanja manifestacije možete ispuniti obrazac na poveznici i odgovoriti na pitanja o tome s kojim ste se znanstvenim i tehnološkim područjima, otkrićima i izumima susreli u djelima hrvatskih autora.