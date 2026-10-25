U ovoj školi rade u tri smjene od 1973. godine: 'Od tada nije bilo značajnih ulaganja'

Četiri škole rade u tri smjene, a njih 594 u dvije smjene koje se rotiraju, pokazuju novi podatci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u Školskom e-Rudniku za tekuću 2026./27. školsku godinu. Tako 1.588 škola radi u jednoj smjeni koja se ne rotira, dok je još 87 škola u dvije smjene koje se ne rotiraju, što znači da su neki učenici uvijek u poslijepodnevnoj smjeni.

Škola u Kaštel Gomilici od svog osnutka radi u tri smjene

Sve je to još uvijek daleko od cilja cjelodnevne škole. Za njezinu frontalnu provedbu potrebno je dograditi i izgraditi niz osnovnih škola kako bi mogle raditi u jednoj smjeni, što je preduvjet cjelodnevne škole. Prema novim podatcima iz Školskog e-Rudnika još je 512 osnovnih škola u Hrvatskoj koje ne rade u jednoj smjeni ili u kontinuitetu tijekom cijelog dana.

A k tome još su četiri škole koje rade u tri smjene - Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje u Zadru, Osnovna škola kneza Trpimira u Kaštel Gomilici, Osnovna škola Ravne njive - Neslanovac u Splitu te Osnovna škola Mejaši u Splitu.