Novosti U ovoj školi rade u tri smjene od 1973. godine: 'Od tada nije bilo značajnih ulaganja'

U ovoj školi rade u tri smjene od 1973. godine: 'Od tada nije bilo značajnih ulaganja'

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

25. listopad 2026.

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U ovoj školi rade u tri smjene od 1973. godine: 'Od tada nije bilo značajnih ulaganja'

Osnovna škola kneza Trpimira Kaštel Gomilica | foto: Google Karte, Canva

Škola je izgrađena za premali broj učenika pa od svog otvaranja u 1973. godini radi u tri smjene. Takva je situacija ukupno u četiri hrvatske škole.

Četiri škole rade u tri smjene, a njih 594 u dvije smjene koje se rotiraju, pokazuju novi podatci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u Školskom e-Rudniku za tekuću 2026./27. školsku godinu. Tako 1.588 škola radi u jednoj smjeni koja se ne rotira, dok je još 87 škola u dvije smjene koje se ne rotiraju, što znači da su neki učenici uvijek u poslijepodnevnoj smjeni.

Škola u Kaštel Gomilici od svog osnutka radi u tri smjene

Sve je to još uvijek daleko od cilja cjelodnevne škole. Za njezinu frontalnu provedbu potrebno je dograditi i izgraditi niz osnovnih škola kako bi mogle raditi u jednoj smjeni, što je preduvjet cjelodnevne škole. Prema novim podatcima iz Školskog e-Rudnika još je 512 osnovnih škola u Hrvatskoj koje ne rade u jednoj smjeni ili u kontinuitetu tijekom cijelog dana.

A k tome još su četiri škole koje rade u tri smjene - Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje u ZadruOsnovna škola kneza Trpimira u Kaštel GomiliciOsnovna škola Ravne njive - Neslanovac u Splitu te Osnovna škola Mejaši u Splitu.

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