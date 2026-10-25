Novosti Srednjoškolci danas ne znaju pisati? 'Kao da idu u prvi osnovne'

Srednjoškolci danas ne znaju pisati? 'Kao da idu u prvi osnovne'

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

25. listopad 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Srednjoškolci danas ne znaju pisati? 'Kao da idu u prvi osnovne'

Pisanje | foto: Canva

Djeca danas sve manje pišu, ističe naša sugovornica. Posljedica je da u četvrtom srednje pišu kao u prvom osnovne, navodi.

Srednjoškolci danas drže olovku na jedan neobičan način, istaknula je u našem podcastu umirovljena nastavnica Željka Frković, donedavna ravnateljica X. gimnazije 'Ivan Supek' u Zagrebu. Stisnu je tako da im prsti nisu mobilni, prepričava, pa ne mogu lijepo pisati.

- A tek da vidite taj dječji rukopis. Nekad dijete završava četvrti gimnazije, a piše kao da ide u prvi osnovne. Nekada se pisanje vježbalo i treniralo. Danas djeca malo pišu. A znamo da su fina motorika i mozak usko povezani, navela je naša sugovornica.

Istaknula je da bi u školu uvela domaćinstvo jer djeca danas ne znaju pripremiti jednostavnu hranu. Jedan od razloga je, kaže, što se roditelji boje da se djeca ne opeku. U podcastu smo razgovarali o reformama u hrvatskom školstvu, studiju za učitelje i količini gradiva u školama. Cijeli podcast možete pogledati ispod.

pisanje rukopis srednjoškolci Željka Frković