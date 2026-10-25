Samoozljeđivanje i suicidalnost sve su češći među tinejdžerima: Ova predstava daje im prostor

Sve više hrvatskih tinejdžera samoozljeđuje se i bori s mentalnim zdravljem. Primjećuju to psiholozi, osobito u posljednjih pet godina, odnosno u razdoblju nakon pandemije. Konkretno, muče ih vršnjački i obiteljski odnosi, osjećaj usamljenosti ili nepripadanja te pritisci vezani za školski uspjeh. Vrijedan prostor za otvaranje takvih tema mogla bi im ponuditi kazališta, no to se ne događa dovoljno često. Stoga su Irma Unušić, psihologinje Hrabrog telefona te djeca i mladi iz I. osnovne škole Bjelovar udružili snage u izradi nove predstave pod nazivom 'Promjena'.

Premijera ove predstave održat će se 25. listopada u zagrebačkoj dvorani Lisinski, a potom 5. studenog u Gradskoj kazališnoj kući Bjelovar. Riječ je o glazbeno-plesnoj predstavi umjetničke organizacije SHOOMA, namijenjenoj djeci i mladima od 12 do 16 godina. Hibrid je koncerta i kazališne predstave - dramaturški prati logiku glazbenog albuma, kroz niz 'pjesama' koje se nadovezuju jedna na drugu poput poglavlja. Kroz ples, glazbu, svjetlo i izravnu interakciju s publikom, predstava progovara o iskustvu adolescencije, pitanjima identiteta, promjenama kroz koje mladi prolaze i izazovima odrastanja, uključujući i teme mentalnog zdravlja.

Važnost 'pozicije promatrača'

Da kazalište može biti vrijedan prostor za otvaranje tema o kojima mladima ponekad nije lako govoriti izravno ističe Marina Banković, psihologinja i programska koordinatorica na Hrabrom telefonu. Gledajući priču nekog lika možemo prepoznati vlastite osjećaje, iskustva ili dileme, a istovremeno zadržati određenu distancu. Upravo ta pozicija promatrača omogućuje da se s nekim osjećajima i situacijama susretnemo na manje neposredan i potencijalno manje preplavljujući način. Takvo iskustvo, objašnjava Banković, djeci i mladima može pomoći da lakše imenuju ono što im se događa 'iznutra', ali i da prepoznaju kako u svojim iskustvima nisu sami ili jedini, 'što može biti posebno ljekovito'.

- Baš sam zbog toga toliko sretna i ponosna što postoje projekti poput 'Promjene'. Predstava može biti važno polazište za susret s temama odrastanja i promjena kroz koje mladi prolaze te prilika da se o njima počne govoriti na drugačiji način. Posebno je vrijedno kada iskustvo gledanja predstave ne završava spuštanjem zastora, nego otvara mogućnost razgovora o onome što su mladi vidjeli i doživjeli. Vrijednost kazališta vidim upravo u tome što otvara prostor za prepoznavanje, bolje razumijevanje i povezivanje, ali i za dijalog koji se nastavlja nakon predstave. Mislim da mladi o sebi i svojim osjećajima mogu učiti ne samo kroz razgovor sa stručnjacima nego i kroz ovakva iskustva, koja im omogućuju da se prepoznaju u drugima i osjete da su dio grupe/cjeline/zajedništva. Ponekad upravo ta spoznaja da nismo sami u onome što proživljavamo može promijeniti način na koji gledamo na vlastita iskustva i pomoći nam da ih prihvatimo s više razumijevanja/suosjećanja, bez osjećaja da s nama nešto nije u redu. A kada svoja iskustva možemo podijeliti s drugima, lakše je i potražiti podršku kada nam je potrebna, navodi Banković.

U obrazovnom sustavu nema suvremenog plesa

Na pozornici 'Promjene' je jedna izvođačica, Vanesa Petrac, koja kroz predstavu glumi, pleše, pjeva i izvodi vlastite pjesme. Značajan dio predstave upravo je - ples. Obrazovni sustav suvremeni ples još uvijek nije prepoznao kao, prema riječima Unušić, važnu umjetničku praksu koja može sudjelovati u cjelovitom razvoju djece i mladih. Plesna umjetnost i dalje se uglavnom promatra kao izvanškolska aktivnost, a zapravo mladima nudi prostor u kojem mogu svjesno osjećati svoje tijelo, istraživati vlastite emocije, izražavati se i biti u odnosu s drugima. U razdoblju adolescencije, kada se tijelo, raspoloženja, odnosi i osjećaj pripadanja neprestano mijenjaju, takav prostor može biti posebno vrijedan.

- Kroz pokret učimo osluškivati sebe i druge, prepoznavati vlastite granice i razvijati osjećaj prisutnosti. Sve to može pridonijeti osjećaju sigurnosti, povezanosti i osnaživanju mentalnog zdravlja. Suvremeni ples pritom ne nudi gotove odgovore niti je zamjena za stručnu podršku kada je ona potrebna. On otvara prostor za iskustvo, istraživanje i izražavanje koje ne mora uvijek biti verbalno. Ponekad tijelo može izgovoriti ono za što još nemamo riječi, kaže Unušić.

Voljela bi da ples postane redovit dio školskog iskustva, dostupan svoj djeci i mladima, neovisno o njihovim prethodnim iskustvima ili mogućnostima.

- Ples nije samo nešto što radimo na pozornici ili u plesnom studiju. To je praksa prisutnosti, slušanja i bivanja sa sobom i drugima, a upravo nam je toga danas svima potrebno više, pojašnjava Unušić.

Što muči mlade?

Važnost bivanja s drugima ističe i Banković. Navodi da je mentalno zdravlje mladih goruća tema posljednjih nekoliko godina, posebno zato što sustavno primjećuju porast teškoća s mentalnim zdravljem, kao i, nažalost, učestalost samoozljeđivanja i suicidalnosti.

- Takve trendove primjećujemo na našoj savjetodavnoj liniji, a bilježe ih i druge organizacije koje se bave radom s djecom i mladima, osobito u posljednjih pet godina, odnosno u razdoblju nakon pandemije. Iz onoga što svakodnevno čujemo u radu s djecom i mladima, vidimo da su im velik izvor briga i teškoća vršnjački i obiteljski odnosi, osjećaj usamljenosti ili nepripadanja te pritisak vezan uz školu i školski uspjeh. Pritom je važno uzeti u obzir da se sve to događa u razdoblju adolescencije i puberteta, koje je i samo obilježeno brojnim promjenama. Razvojno gledano, to je razdoblje intenzivnog promišljanja o sebi, vlastitom identitetu i odnosima s drugima, u kojem emocije mogu biti vrlo snažne i preplavljujuće, a kapaciteti za njihovo razumijevanje i regulaciju još se razvijaju. Kada se tome pridruže osjećaj da ne pripadaju, da nisu dovoljno dobri ili da nemaju kome reći što proživljavaju, nekim mladima može biti teško pronaći način kako se nositi s onime što osjećaju, objašnjava Banković.

'Ponekad je najvažnije mladima omogućiti siguran prostor'

Unušić pak kaže da bi voljela da što više tinejdžera, ali i odraslih osoba, doživi predstavu kako bi dobili priliku osjetiti, propitivati, iznenaditi se i možda otkriti nešto novo o sebi.

- Nakon predstave želim da publika proizvede sve sljedeće. Radost. Pitanja. Zbunjenost. Nove ideje. Motivaciju za stvaranje. Mislim da kazalište ne mora uvijek ponuditi odgovor. Ponekad je dovoljno da nam pomogne postaviti pitanje koje prije nismo znali izgovoriti. Roditeljima i odraslima voljela bih poručiti da pokušaju biti prisutni i slušati, bez potrebe da svako iskustvo odmah objasne, poprave ili pretvore u pouku. Ponekad je najvažnije mladima omogućiti siguran prostor u kojem mogu biti ono što jesu, postavljati pitanja i ne znati sve odgovore. Naravno, umjetnost sama po sebi nije rješenje za sve izazove mentalnog zdravlja i važno je da mladi imaju pristup stručnoj podršci kada im je potrebna. Ali vjerujem da umjetnost može biti dragocjen prostor susreta, prepoznavanja i osjećaja da u svojim iskustvima nismo sami, navodi Unušić.

Kroz svoj rad ima misiju stvarati prostor za susrete, zajedništvo, mekoću i trenutke prisutnosti.

- Vjerujem da jedan susret s kazalištem može potaknuti nekoga da svijet pogleda drugačije, da se odvaži postaviti pitanje ili da osjeti kako postoji više mogućih načina da budemo ono što jesmo, zaključuje Unušić.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.