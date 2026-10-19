Pitali smo ravnatelje kamo vode prvašiće na prvi izlet: Neke destinacije mogle bi vas iznenaditi

Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 1 h 19.10.2026
19. listopad 2026.
Razgovarali smo s ravnateljima osam škola koji nam otkrivaju gdje njihovi prvašići idu na prvu terensku nastavu, od Slavonskog Broda do Plitvica.
Kazališta, etnografski muzeji i eko-sela neke su od popularnih destinacija za školske izlete već u prvom razredu. Brojni učenici na svoj prvi izlet idu u Zagreb, no za neke je ta destinacija bliži veći grad, poput Slavonskog Broda, ili mjesto u prirodi, poput Plitvičkih jezera.
Pitali smo škole iz različitih županija kamo njihovi učenici idu na svoj prvi školski izlet, odnosno terensku nastavu, a dobili smo različite zanimljive odgovore.
Dijana Sanković, ravnateljica Osnovne škole Viktorovac u Sisku, odgovara nam da učenici njihove škole na prvu terensku nastavu uglavnom idu na neki događaj u gradu.
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Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
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