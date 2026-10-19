Pitali smo ravnatelje kamo vode prvašiće na prvi izlet: Neke destinacije mogle bi vas iznenaditi

Kazališta, etnografski muzeji i eko-sela neke su od popularnih destinacija za školske izlete već u prvom razredu. Brojni učenici na svoj prvi izlet idu u Zagreb, no za neke je ta destinacija bliži veći grad, poput Slavonskog Broda, ili mjesto u prirodi, poput Plitvičkih jezera.

Pitali smo škole iz različitih županija kamo njihovi učenici idu na svoj prvi školski izlet, odnosno terensku nastavu, a dobili smo različite zanimljive odgovore.

Događaj u gradu, seosko imanje ili na predstavu u Zagrebu

Dijana Sanković, ravnateljica Osnovne škole Viktorovac u Sisku, odgovara nam da učenici njihove škole na prvu terensku nastavu uglavnom idu na neki događaj u gradu.