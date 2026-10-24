Stručnjak otkriva tehniku koja stvarno pomaže u polaganju ispita: Evo kako ju provoditi

Zauzmite udoban položaj, zatvorite oči ili usmjerite pogled prema jednoj točki, nekoliko puta udahnite ili izdahnite. Zamislite sebe ispred prostorije u kojoj će se održati ispit, onaj koji vam već danima krade miran san. Upravo tako izgleda početak procesa koji bi vam mogao pomoći u uspješnom rješavanju ispita - vizualizacije.

O tome razgovaramo s Vedranom Jakobekom, psihologom na Katedri za kineziološku psihologiju, sociologiju i metodologiju pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Vizualizacija je, navodi, namjerno stvaranje ili ponovno doživljavanje iskustava u umu, pri čemu osoba pokušava što življe predočiti različite osjete, izvođenje pokreta i emocionalni doživljaj. Sam se postupak može koristiti zbog učenja, uvježbavanja ili poboljšanja izvedbe. Naravno, ona neće zamijeniti učenje kod studenta ili sportski trening kod sportaša, ali može biti korisna kao dodatni alat i u sportskoj pripremi i pripremi za ispite.

- Kod vizualizacije usmenog ispita studenti mogu zamisliti kako čekaju svoj red na odgovaranje i kakve tjelesne senzacije tada doživljavaju. Nakon što su prozvani, mogu zamisliti da si izgovaraju rečenicu koja im pomaže, na primjer: 'Ne moram odgovarati savršeno'. Potom mogu zamisliti kako mirno ulaze u prostoriju, pozdravljaju profesora, sjedaju i usmjeravaju pogled i pažnju na ispitivača. Mogu zamisliti kako si daju nekoliko trenutaka za razmišljanje o pitanju te kako prepoznaju ključne pojmove i organiziraju odgovor tako da će prvo reći definiciju pa ju pokušati objasniti svojim riječima i na kraju potkrijepiti primjerom. Mogu se zamišljati kako odgovaraju mirno i razgovijetno, pri čemu im je disanje prirodno, objašnjava Jakobek.

Važno je i učinkovito se nositi s pogreškom

Studentima bi moglo koristiti i da zamisle moguću poteškoću. Na primjer, da se ne mogu odmah sjetiti odgovora ili da im nedostaje prava riječ. U tom slučaju zamišljaju kako ne donose zaključak da ništa ne znaju i da je sve gotovo, već kako se nakon udaha vraćaju na ono što im je poznato ili kako izgovaraju rečenicu: 'Dopustite mi da kratko razmislim'.

- Zatim ih usmjeravamo da zamišljaju kako se prisjećaju ključnih riječi, nekakvog primjera ili slike koja im može pomoći ili kako traže pojašnjenje pri čemu mogu zamišljati da si govore da jedna pogreška ili zastajkivanje ne određuju cijeli ispit. Ideja nije da se studenti ili sportaši osjećaju samopouzdano isključivo kada sve ide prema planu, nego i da vjeruju da se mogu učinkovito nositi s pogreškom ili neočekivanom situacijom, ističe Jakobek.

Što živopisnije

Poželjno je da doživljaj vizualizacije bude što živopisniji i uključuje različite osjete. U sportskoj dvorani, na primjer, studenti mogu zamisliti kako vide igralište, linije, koševe, čuju razgovore kolega, upute profesora, škripanje tenisica ili druge zvukove, osjete karakteristične mirise te dodir i težinu lopte u svojim rukama. Nadalje, pri zamišljaju kako čekaju svoj red za ispit mogu ponavljati redoslijed koraka u izvođenju zadatka. Mogu zamisliti i da su u određenoj mjeri uzbuđeni, jer to je normalno u ispitnim situacijama. Pritom si mogu reći da im određena razina pobuđenosti može pomoći da budu budni i usmjereni. Zatim zamišljaju kako izvode cijeli zadatak od početka do kraja, pri čemu bi naglasak mogao biti na tehničkim elementima izvedbe. Također, dobro je znati da se vizualizacija može prakticirati iz internalne ili eksternalne perspektive.

- Kod internalne vizualizacije pojedinac zamišlja iz prvoga lica, odnosno iz unutrašnjosti svojega tijela, kako gleda situaciju svojim očima. Neki autori navode da kod takve vizualizacije mozak odašilje impulse prema mišićima i udovima i da je korisna za osjećaj izvođenja pokreta. Kod eksternalne vizualizacije osoba zamišlja kako se gleda s distance, izvan svoga tijela. Zamišljanje kako uspješno izvodimo određeni zadatak slika je koja bi mogla poboljšati samopouzdanje. Perspektiva koju odabiremo, dakle, mogla bi ovisiti o cilju vizualizacije, objašnjava Jakobek.

'Nisam točno odgovorio na prvo pitanje, sigurno ću pasti'

Dodaje da bi način na koji bi koristio vizualizaciju u radu sa studentima koji se pripremaju za ispit mogao ovisiti o tome radi li se o pripremi za pismeni i usmeni ispit ili za praktični ispit. Osim toga, vođena vizualizacija bila bi prilagođena tako da pokuša pomoći studentima u onim aspektima ispitnog procesa koji im predstavljaju najveće izazove.

- Kod nekog će to možda biti anksioznost prije ispita koja se može manifestirati kroz fiziološke reakcije, odnosno povećanu pobuđenost. Drugi studenti možda pažnju usmjeravaju na negativne misli kao što je 'nisam točno odgovorio na prvo pitanje, sigurno ću pasti', što ih u slučaju usmenog ispita može dodatno distraktirati jer im pažnja neće biti usmjerena na ono što je u tom trenutku bitno, a to su profesorova pitanja i razmišljanje o odgovoru. Nekom će drugom problem možda predstavljati tehnika izvođenja fizičke vještine pa bi veći naglasak bio na tom aspektu, kaže Jakobek.

Vizualizacija za sportaše

Tehnika vizualizacije mogla bi biti posebno korisna sportašima. Mogu ju koristiti u različite svrhe, za mentalno uvježbavanje vještine, prolazak kroz prednatjecateljsku rutinu ili taktiku za određeno natjecanje, regulaciju pobuđenosti ili jačanje samopouzdanja. Sportaš može, dakle, zamišljati dolazak na mjesto natjecanja, ono što radi i kako se osjeća dok čeka početak te prolazak kroz izvedbu cijelog zadatka. Kao što je ranije rečeno, poželjno je da su predodžbe što vjernije stvarnoj situaciji i da uključuje različite osjete, primjerice prizore koje sportaš vidi, zvukove koje čuje, tjelesne osjete te emocije koje doživljava.

Mogu zamišljati i kako se nose s određenim poteškoćama, mogućom pogreškom, nepovoljnim rezultatom ili pojačanim stresom i potom mentalno uvježbavati odgovor u takvim situacijama. To može biti vraćanje fokusa pažnje na sadašnji trenutak, odnosno ne razmišljanje o pogrešci, primjena tehnika disanja ili izgovaranje riječi ili rečenica koje mogu pomoći. U tom slučaju, cilj može biti priprema nekoliko korisnih reakcija kada situacija ne ide prema planu.

- Mehanizmi u podlozi korištenja tehnike vizualizacije u sportskom kontekstu i kontekstu ispitnih situacija na Kineziološkom fakultetu slični su. Mentalni prolazak kroz prednatjecateljsku rutinu sportaša mogli bismo usporediti s rutinom koju student prolazi dok čeka ispit. Mentalno uvježbavanje sportskih vještina može pomoći i sportašima i studentima koji polažu praktične ispite. Uvježbavanje nošenja sa stresom i potencijalnim poteškoćama koje se mogu javiti također je primjenjivo u oba slučaja, zaključuje Jakobek.