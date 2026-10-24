Stručnjak otkriva tehniku koja stvarno pomaže u polaganju ispita: Evo kako ju provoditi

Gospodin Nikola je u 70. upisao Kineziološki: 'Na prijemnom sam rekao - deda i njegovi unuci'
- Oni su meni rekli ovako - nema iznenađenja, kod tebe je sve moguće. Ti nas ne možeš iznenaditi, smije se novopečeni student.
09:56 41 d 13.09.2026
24. listopad 2026.
Naravno, neće zamijeniti učenje kod studenta ili sportski trening kod sportaša, ali može biti korisna kao dodatni alat.
Zauzmite udoban položaj, zatvorite oči ili usmjerite pogled prema jednoj točki, nekoliko puta udahnite ili izdahnite. Zamislite sebe ispred prostorije u kojoj će se održati ispit, onaj koji vam već danima krade miran san. Upravo tako izgleda početak procesa koji bi vam mogao pomoći u uspješnom rješavanju ispita - vizualizacije.
O tome razgovaramo s Vedranom Jakobekom, psihologom na Katedri za kineziološku psihologiju, sociologiju i metodologiju pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Vizualizacija je, navodi, namjerno stvaranje ili ponovno doživljavanje iskustava u umu, pri čemu osoba pokušava što življe predočiti različite osjete, izvođenje pokreta i emocionalni doživljaj. Sam se postupak može koristiti zbog učenja, uvježbavanja ili poboljšanja izvedbe. Naravno, ona neće zamijeniti učenje kod studenta ili sportski trening kod sportaša, ali može biti korisna kao dodatni alat i u sportskoj pripremi i pripremi za ispite.
- Kod vizualizacije usmenog ispita studenti mogu zamisliti kako čekaju svoj red na odgovaranje i kakve tjelesne senzacije tada doživljavaju. Nakon što su prozvani, mogu zamisliti da si izgovaraju rečenicu koja im pomaže, na primjer: 'Ne moram odgovarati savršeno'. Potom mogu zamisliti kako mirno ulaze u prostoriju, pozdravljaju profesora, sjedaju i usmjeravaju pogled i pažnju na ispitivača. Mogu zamisliti kako si daju nekoliko trenutaka za razmišljanje o pitanju te kako prepoznaju ključne pojmove i organiziraju odgovor tako da će prvo reći definiciju pa ju pokušati objasniti svojim riječima i na kraju potkrijepiti primjerom. Mogu se zamišljati kako odgovaraju mirno i razgovijetno, pri čemu im je disanje prirodno, objašnjava Jakobek.
Studentima bi moglo koristiti i da zamisle moguću poteškoću. Na primjer, da se ne mogu odmah sjetiti odgovora ili da im nedostaje prava riječ. U tom slučaju zamišljaju kako ne donose zaključak da ništa ne znaju i da je sve gotovo, već kako se nakon udaha vraćaju na ono što im je poznato ili kako izgovaraju rečenicu: 'Dopustite mi da kratko razmislim'.
- Zatim ih usmjeravamo da zamišljaju kako se prisjećaju ključnih riječi, nekakvog primjera ili slike koja im može pomoći ili kako traže pojašnjenje pri čemu mogu zamišljati da si govore da jedna pogreška ili zastajkivanje ne određuju cijeli ispit. Ideja nije da se studenti ili sportaši osjećaju samopouzdano isključivo kada sve ide prema planu, nego i da vjeruju da se mogu učinkovito nositi s pogreškom ili neočekivanom situacijom, ističe Jakobek.
Gospodin Nikola je u 70. upisao Kineziološki: 'Na prijemnom sam rekao - deda i njegovi unuci'
- Oni su meni rekli ovako - nema iznenađenja, kod tebe je sve moguće. Ti nas ne možeš iznenaditi, smije se novopečeni student.
09:56 41 d 13.09.2026
Raste interes studentica za jedan studij: 'Ne povezuje se više isključivo sa zanimanjem nastavnika'
Dekan Kineziološkog fakulteta u Splitu Frane Žuvela navodi da je tijekom proteklih deset godina došlo do blagog porasta broja studentica na fakultetu.
09:25 48 d 06.09.2026
Poželjno je da doživljaj vizualizacije bude što živopisniji i uključuje različite osjete. U sportskoj dvorani, na primjer, studenti mogu zamisliti kako vide igralište, linije, koševe, čuju razgovore kolega, upute profesora, škripanje tenisica ili druge zvukove, osjete karakteristične mirise te dodir i težinu lopte u svojim rukama. Nadalje, pri zamišljaju kako čekaju svoj red za ispit mogu ponavljati redoslijed koraka u izvođenju zadatka. Mogu zamisliti i da su u određenoj mjeri uzbuđeni, jer to je normalno u ispitnim situacijama. Pritom si mogu reći da im određena razina pobuđenosti može pomoći da budu budni i usmjereni. Zatim zamišljaju kako izvode cijeli zadatak od početka do kraja, pri čemu bi naglasak mogao biti na tehničkim elementima izvedbe. Također, dobro je znati da se vizualizacija može prakticirati iz internalne ili eksternalne perspektive.
- Kod internalne vizualizacije pojedinac zamišlja iz prvoga lica, odnosno iz unutrašnjosti svojega tijela, kako gleda situaciju svojim očima. Neki autori navode da kod takve vizualizacije mozak odašilje impulse prema mišićima i udovima i da je korisna za osjećaj izvođenja pokreta. Kod eksternalne vizualizacije osoba zamišlja kako se gleda s distance, izvan svoga tijela. Zamišljanje kako uspješno izvodimo određeni zadatak slika je koja bi mogla poboljšati samopouzdanje. Perspektiva koju odabiremo, dakle, mogla bi ovisiti o cilju vizualizacije, objašnjava Jakobek.
Dodaje da bi način na koji bi koristio vizualizaciju u radu sa studentima koji se pripremaju za ispit mogao ovisiti o tome radi li se o pripremi za pismeni i usmeni ispit ili za praktični ispit. Osim toga, vođena vizualizacija bila bi prilagođena tako da pokuša pomoći studentima u onim aspektima ispitnog procesa koji im predstavljaju najveće izazove.
- Kod nekog će to možda biti anksioznost prije ispita koja se može manifestirati kroz fiziološke reakcije, odnosno povećanu pobuđenost. Drugi studenti možda pažnju usmjeravaju na negativne misli kao što je 'nisam točno odgovorio na prvo pitanje, sigurno ću pasti', što ih u slučaju usmenog ispita može dodatno distraktirati jer im pažnja neće biti usmjerena na ono što je u tom trenutku bitno, a to su profesorova pitanja i razmišljanje o odgovoru. Nekom će drugom problem možda predstavljati tehnika izvođenja fizičke vještine pa bi veći naglasak bio na tom aspektu, kaže Jakobek.
Tehnika vizualizacije mogla bi biti posebno korisna sportašima. Mogu ju koristiti u različite svrhe, za mentalno uvježbavanje vještine, prolazak kroz prednatjecateljsku rutinu ili taktiku za određeno natjecanje, regulaciju pobuđenosti ili jačanje samopouzdanja. Sportaš može, dakle, zamišljati dolazak na mjesto natjecanja, ono što radi i kako se osjeća dok čeka početak te prolazak kroz izvedbu cijelog zadatka. Kao što je ranije rečeno, poželjno je da su predodžbe što vjernije stvarnoj situaciji i da uključuje različite osjete, primjerice prizore koje sportaš vidi, zvukove koje čuje, tjelesne osjete te emocije koje doživljava.
Mogu zamišljati i kako se nose s određenim poteškoćama, mogućom pogreškom, nepovoljnim rezultatom ili pojačanim stresom i potom mentalno uvježbavati odgovor u takvim situacijama. To može biti vraćanje fokusa pažnje na sadašnji trenutak, odnosno ne razmišljanje o pogrešci, primjena tehnika disanja ili izgovaranje riječi ili rečenica koje mogu pomoći. U tom slučaju, cilj može biti priprema nekoliko korisnih reakcija kada situacija ne ide prema planu.
- Mehanizmi u podlozi korištenja tehnike vizualizacije u sportskom kontekstu i kontekstu ispitnih situacija na Kineziološkom fakultetu slični su. Mentalni prolazak kroz prednatjecateljsku rutinu sportaša mogli bismo usporediti s rutinom koju student prolazi dok čeka ispit. Mentalno uvježbavanje sportskih vještina može pomoći i sportašima i studentima koji polažu praktične ispite. Uvježbavanje nošenja sa stresom i potencijalnim poteškoćama koje se mogu javiti također je primjenjivo u oba slučaja, zaključuje Jakobek.
Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 2 d 21.10.2026
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 3 d 21.10.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 4 d 19.10.2026
Slavimo 15. rođendan portala: Iskoristite akcijsku cijenu za godišnju pretplatu
srednja.hr slavi 15. rođendan i poklanjamo vam popust! Do 15. studenoga godišnju pretplatu možete dobiti za 59€ umjesto 89€.
09:12 4 d 20.10.2026
Što se događa kad umjetna inteligencija uđe u učionicu? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije
Kakvi su rezultati kurikula o UI-ju u školama i kako reagiraju učenici? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo o planovima za budućnost.
13:28 3 d 20.10.2026
Novi međunarodni studij koji će obrazovati inženjere za izazove klimatskih promjena i prirodnih katastrofa
Klizišta i poplave događaju se sve češće, a netko mora znati kako ih obuzdati. O tome govori prof. dr. sc. Igor Petrović, voditelj novog studija.
10:51 5 d 19.10.2026
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 11 d 12.10.2026
Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati
Zlatna kreda je nagrada za najbolje profesore, studente, nastavnike i učenike koju organizira portal srednja.hr. Ovo su ovogodišnji finalisti.
15:36 9 d 14.10.2026
Učenike mori strah od neuspjeha, fali im koncentracije: Ovih sedam navika rješava probleme
Learn Savvy organizira radionice u trajanju od 6 sati u kojima učenicima pomaže da usvoje dobre navike i 'nauče učiti'. Prijave su otvorene do 5. 11.
07:56 5 h 24.10.2026
Policija u prosjeku dnevno zaustavi 15 mladih vozača pod utjecajem: 'Kod nas je to u tradiciji'
MUP je u 9 mjeseci po tom pitanju evidentirao 4.741 prekršaja mladih vozača. Adiktologinja DianaUvodić-Đurić misli da su krivi i naši običaji.
07:54 5 h 24.10.2026
Na trećem katu NSK počela je njihova najljepša priča: Sedam godina kasnije vratili su se kao mladenci
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu podijelila je priču o paru koji se upoznao tijekom priprema za jedan od najtežih ispita na fakultetu.
07:52 5 h 24.10.2026
Za važnu poziciju u UN-u šaljemo mladu HDZ-ovku: Natječaj na kojem je izabrana otvara niz pitanja
Klara Košcec izabrana je za zamjenicu delegata pri UN-u, a nakon godine na toj dužnosti postat će delegat. Međutim natječaj je iz više razloga sporan.
14:43 22 h 23.10.2026
Nova obilaznica i tunel na autocesti: Sve bliže otvaranje nove trase uz more, skoro 10 km
Opremanje nove autoceste nagovještava završetak radova pa i bržu vožnju u predjelu Primorsko-goranske županije. Treba opremiti skoro deset kilometara.
07:47 5 h 24.10.2026
Samo par kilograma i divovi padaju u sekundama: Sve tajne eksploziva za rušenja mega konstrukcija
Umjesto razaranja cijele građevine, specijalna eksplozivna punjenja ciljano razdvajaju njezine elemente.
07:47 5 h 24.10.2026
Kako ide isplata mirovine iz trećeg stupa za članove više fondova: Provjerili smo s Hanfom
Istražili smo o čemu ovisi isplata mirovine članovima više fondova iz trećeg stupa. Mirovinska društva pritom ih moraju informirati o mogućnostima.
07:36 5 h 24.10.2026
Foto dana: 'Umirovljenik Ivan (97) je najstariji živući strojovođa u Hrvatskoj'
Virovitičanin Ivan (97) upravljao je vlakovima diljem zemlje. Vozio je i parnjaču kada su takvi vlakovi još vozili.
07:36 5 h 24.10.2026