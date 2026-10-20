Fizička sila učitelja nad učenicima vraća se u Europu: Ove im ovlasti Vlada želi dati

Nakon gotovo 60 godina danski će učitelji ponovno moći upotrijebiti fizičku silu protiv učenika koji ometaju nastavu, stoji na stranici danskog Ministarstva obrazovanja. Ovu promjenu Vlada opravdava rastućim problemima s nasiljem i disciplinom u školama.

Učitelji u Danskoj mogli bi reagirati i ako učenik ne predstavlja fizičku opasnost

Ovog listopada danski ministar obrazovanja Magnus Heunicke podnio je prijedlog zakona kojim će se postaviti jasna pravila o tome kada školsko osoblje može fizički intervenirati prema učenicima. Iz ministarstva navode da fizička intervencija uvijek mora biti proporcionalna.

Također, prije fizičke intervencije potrebno je proći i sve druge mjere. Ako ništa drugo nije upalilo, fizička se intervencija može poduzeti protiv učenika koji: oštećuje stvari ili imovinu, fizički zlostavlja druge, izlaže sebe ili druge fizičkoj opasnosti, svjesno ili nesvjesno psihički zlostavlja druge, značajno remeti nastavu.

Isti problemi diljem Europe

Svemu je prethodilo istraživanje danske vlasti o nasilju u školama. Istraživačke organizacije Epinion i Als Research za dansko Ministarstvo djece i obrazovanja otkrile su da je fizičko nasilje među učenicima uočeno u više od pola razreda tijekom školske godine. Također, više od jednog od četiri učitelja doživljava porast opsega nasilnog i agresivnog ponašanja, a u jednom od pet razreda nasilje je usmjereno i na učitelje. Istodobno, podaci Danske agencije za radno okruženje pokazuju da je sve veći broj učitelja bio izložen nasilju i prijetnjama nasiljem u posljednjih 12 mjeseci.

- Učitelji ne bi trebali sumnjati u ono što moraju učiniti kada situacija eskalira. I nijedan učitelj ne bi se trebao bojati otkaza jer je intervenirao kada je to bilo potrebno u nasilnoj situaciji. Moraju postojati jasna pravila o tome kada učitelj može fizički intervenirati. To dugujemo njima. I to dugujemo učenicima. Ali škole također imaju odgovornost spriječiti, kako bismo izbjegli da situacije uopće dođu do te točke, rekao je ministar.

Kakvo je stanje u Hrvatskoj?

U ovom članku pisali smo o tome da Singapur vraća kaznu šibanjem, ali i da je ono u Hrvatskoj prvi put zabranjeno još 1876. godine. U Hrvatskoj u školskom kontekstu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obvezuje školske radnike da štite prava učenika i prijavljuju oblike tjelesnog ili duševnog nasilja.

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima propisuje i da su u slučaju nasilnog postupanja prema učeniku radnici školske ustanove obvezni odmah poduzeti mjere s ciljem zaustavljanja nasilnog postupanja.

U Hrvatskoj je Obiteljski zakon iz 1998. godine izričito zabranjivao tjelesno kažnjavanje djece. Danas Obiteljski zakon propisuje da roditelji ne smiju tjelesno kažnjavati dijete niti prema njemu postupati ponižavajuće ili primjenjivati psihičku prisilu.