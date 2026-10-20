Izračunali smo koliko bi mogla rasti plaća u prosvjeti: Sindikati traže i novo pravo od 65 eura

Protekli ponedjeljak započeli su pregovori sindikata javnih službi i Vlade oko osnovice plaće u 2027. godini. To uključuje i sindikate koji predstavljaju djelatnike škola i fakulteta, kao i djelatnike znanstvenih instituta. Iako su sindikati na prošlotjednoj konferenciji za medije naveli da vjerojatno neće izlaziti sa zahtjevom odmah na prvom sastanku, nego će prvo provjeriti kakva je dinamika s druge strane, zahtjev su ipak iznijeli.

- Sindikati su prije pregovaračkog sastanka usuglasili zahtjev. Iako je postojalo više opcija za rast osnovice, većina sindikata odlučila se na zahtjev za rastom osnovice od 9 posto od početka 2027., ugovaranje novog materijalnog prava, toplog obroka, u iznosu od 65 eura te predlaganje indeksacije osnovice. Cilj sindikalnih zahtjeva je očuvanje komparativne cijene rada zaposlenih u javnim službama u odnosu na druge zaposlene u zemlji, izvijestio je Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.

'Ministar Ćorić je rekao da ga je stid takvih sindikalnih zahtjeva'

Ministar financija Tomislav Ćorić je, navode sindikati, njihovu ponudu ocijenio financijski neizvedivom. Vladina strana na ovom sastanku nije iznijela protuponudu.