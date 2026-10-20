Izračunali smo koliko bi mogla rasti plaća u prosvjeti: Sindikati traže i novo pravo od 65 eura

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16:36 1 d 19.10.2026
20. listopad 2026.
Sindikati traže rast osnovice za 9 posto, naknadu za topli obrok od 65 eura te indeksaciju plaće u slučaju inflacije.
Protekli ponedjeljak započeli su pregovori sindikata javnih službi i Vlade oko osnovice plaće u 2027. godini. To uključuje i sindikate koji predstavljaju djelatnike škola i fakulteta, kao i djelatnike znanstvenih instituta. Iako su sindikati na prošlotjednoj konferenciji za medije naveli da vjerojatno neće izlaziti sa zahtjevom odmah na prvom sastanku, nego će prvo provjeriti kakva je dinamika s druge strane, zahtjev su ipak iznijeli.
- Sindikati su prije pregovaračkog sastanka usuglasili zahtjev. Iako je postojalo više opcija za rast osnovice, većina sindikata odlučila se na zahtjev za rastom osnovice od 9 posto od početka 2027., ugovaranje novog materijalnog prava, toplog obroka, u iznosu od 65 eura te predlaganje indeksacije osnovice. Cilj sindikalnih zahtjeva je očuvanje komparativne cijene rada zaposlenih u javnim službama u odnosu na druge zaposlene u zemlji, izvijestio je Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.
Ministar financija Tomislav Ćorić je, navode sindikati, njihovu ponudu ocijenio financijski neizvedivom. Vladina strana na ovom sastanku nije iznijela protuponudu.
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Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
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