Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 7 h 21.10.2026
21. listopad 2026.
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
Sve ide po planu. Upišeš željeni fakultet, odseliš od roditelja i otvaraš novo poglavlje života 'Razvoj samostalnosti'. Napokon imaš sve o čemu si sanjao, do prve prehlade.
Nema mame da ti skuha čaj, nema poznatog doktora iz susjedstva već samo ti, deka na kauču i gomila iskorištenih maramica. Naš protagonist prošao je kroz taj pakao i shvatio koliko je teško biti sam i bolestan u gradu u kojem ti je sve nepoznato.
Prva prepreka o kojoj razmišlja dok leži zamotan u dekicu jest kako uopće doći do doktora. Jedino što zna je da ima zdravstveno osiguranje, ali ne zna što to točno znači.
- Nisam bio kod doktora. Ne znam kako to ide kad je moj doktor doma. Znam samo da imam zdravstveno. To je ona navijačka kartica, jel da?
S obzirom da se odlazak doktoru čini previše izazovno, druga ideja jest samo otići u ljekarnu i objasniti simptome. Nažalost, ni ta ideja ga neće dovesti do rješenja.
- Želim samo otići u ljekarnu i reći što mi je pa neka mi pomognu, ali to ne mogu čak ni ako imam dopunsko. Razočaran sam u razini kao kad sam shvatio da nije dovoljno samo se učlaniti u teretanu.
Dok razmišlja o tome koliko jedna prehlada u drugom gradu može biti komplicirana, shvatio je da njegov automobil ima papire urednije od njega samog – ironično.
- Mislim da mi je auto bolje osiguran od mene. On čak ima i zelenu kartu! Zamisli, jedno jutro se probudim i pronađem svoj auto u Americi!
Iako o samostalnom životu svi maštaju kao savršenom, prva prehlada daleko od doma može biti pravi pokazatelj da ti nije bilo loše dijeliti sobu s bratom ili sestrom u kući svojih roditelja.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i društva za osiguranje.
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