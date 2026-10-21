Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada

Sve ide po planu. Upišeš željeni fakultet, odseliš od roditelja i otvaraš novo poglavlje života 'Razvoj samostalnosti'. Napokon imaš sve o čemu si sanjao, do prve prehlade.

Nema mame da ti skuha čaj, nema poznatog doktora iz susjedstva već samo ti, deka na kauču i gomila iskorištenih maramica. Naš protagonist prošao je kroz taj pakao i shvatio koliko je teško biti sam i bolestan u gradu u kojem ti je sve nepoznato.

Prva prepreka o kojoj razmišlja dok leži zamotan u dekicu jest kako uopće doći do doktora. Jedino što zna je da ima zdravstveno osiguranje, ali ne zna što to točno znači.

- Nisam bio kod doktora. Ne znam kako to ide kad je moj doktor doma. Znam samo da imam zdravstveno. To je ona navijačka kartica, jel da?

S obzirom da se odlazak doktoru čini previše izazovno, druga ideja jest samo otići u ljekarnu i objasniti simptome. Nažalost, ni ta ideja ga neće dovesti do rješenja.

- Želim samo otići u ljekarnu i reći što mi je pa neka mi pomognu, ali to ne mogu čak ni ako imam dopunsko. Razočaran sam u razini kao kad sam shvatio da nije dovoljno samo se učlaniti u teretanu.

Dok razmišlja o tome koliko jedna prehlada u drugom gradu može biti komplicirana, shvatio je da njegov automobil ima papire urednije od njega samog – ironično.

- Mislim da mi je auto bolje osiguran od mene. On čak ima i zelenu kartu! Zamisli, jedno jutro se probudim i pronađem svoj auto u Americi!

Iako o samostalnom životu svi maštaju kao savršenom, prva prehlada daleko od doma može biti pravi pokazatelj da ti nije bilo loše dijeliti sobu s bratom ili sestrom u kući svojih roditelja.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i društva za osiguranje.