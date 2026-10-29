Halloween i osiguranje: Koji kostim odabrati za ovogodišnji party?

Približava se događaj tijekom kojeg svi na jedan dan mogu postati tko god žele. Naš protagonist se suočava s problemom - nije siguran u koga se on želi prerušiti.

Stigao je mjesec koji obilježava šuškanje šarenog lišća i narančaste bundeve. Uz to listopad je poznat i po ludim tulumima pod maskama. Na Halloween partyu možete biti sve što poželite, ali bez pretjeranog uživljavanja. U suprotnom, možda vas nitko neće htjeti na tulumu.

- Hoće Marko opet biti Hulk? Zadnji put se previše ufurao, nisam siguran da mi uvjeti osiguranja dopuštaju da dođe na moj tulum. Znam da nemam skupe stvari, ali su moje.

Na zabavi, svi su prerušeni pa tako i organizator. Unatoč tome, naš protagonist i dalje traži kostim koji će biti savršen.

- Mogao bih biti vampir! S plaštom, u crnini, blijed... I besmrtan, to je najbolji dio. A jel misliš da se vampirima najviše isplati uzeti životno osiguranje? Ili najmanje?

Za drugu opciju može samo iskoristiti odjeću koju već posjeduje – okej, ili od svog oca.

- Ili bih mogao biti Joker! Uzet ću odijelo od starog, ne bi čovjek vjerovao što se nosilo u 80-ima. Vidiš, da je imao dodatno osiguranje, Joker možda ne bi imao taj ožiljak. Našao bi boljeg kirurga da ga sredi.

Vozač formule također se našao na listi njegovih potencijalnih kostima, no malo se previše uživio u to što oni sve moraju platiti kao da će zapravo postati vozač, a ne se samo maskirati u jednog. Sve te informacije o kojima misle vozači formula bile su mu previše.

- Nije strašno dok ne pomisliš na sva osiguranja koja moraju imati. Meni je puno misliti na obvezno auto osiguranje, a kamoli za bolid.

Uz sve opcije, zombi mu se čini kao najbolja jer kako i sam kaže za taj kostim se mora najmanje potruditi.

- Realno, ne moram se ni našminkati. Iščekivanje kolokvija mi je to napravilo.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i društva za osiguranje.