Sinu zbog pušenja trave opalio šamar pa njega sud opalio po džepu: Priča ima i neobičan obrat

Vrijeme radnje je kraj kolovoza 2024. godine, pola sata prije ponoći. Muškarac (45) s dubrovačkog područja na igralištu je pozvao sina i njegove prijatelje te ih upitao jesu li konzumirali marihuanu. Nisu mu odgovorili pa je ošamario sina i jednog od ostalih mladića. Dubrovački Općinski sud zbog toga ga je nepravomoćno osudio za nasilje u obitelji.

Zanimljivo je da je muškarac istom nepravomoćnom presudom oslobođen drugog dijela optužbe, koji se odnosio na prekršaj protiv javnog reda i mira zbog šamara drugom maloljetniku. Iako je za prekršaj za koji ga se teretilo zakonom predviđena novčana kazna od najmanje 1.700 eura ili zatvorska kazna u trajanju od najmanje 70 dana, sud mu je izrekao ublaženu novčanu kaznu od 500 eura.

Odao ih miris trave

Muškarac je na sudu priznao krivnju. U obrani je rekao da je na igralište došao dok se ondje održavao nogometni turnir, a sina i još jednog mladića zatekao je kako, prema njegovim tvrdnjama, puše marihuanu. Ispričao je kako ga je prizor iznenadio i da je bio izrevoltiran te je reagirao impulzivno.

Najprije je vikao na mladiće, a zatim je, kako je sam priznao, udario sina i još jednog mladića po obrazu. Rekao je i da je šamar bio odgojna mjera jer nije znao kako drugačije reagirati u tom trenutku. Tvrdio je da je osjetio miris marihuane, ali da su mladići negirali da su je konzumirali i nisu željeli razgovarati s njim te da su se prethodno sakrili, što mu je već tada bilo sumnjivo.

U obrani je istaknuo i da se sve dogodilo nakon završetka nogometnog turnira, na mjestu udaljenom oko 50 metara od igrališta. Prema njegovim riječima, u blizini nije bilo drugih ljudi, a prisutna je bila njegova supruga, pa smatra da tako ni nije narušavao javni red. Isto tako, nepravomoćno optuženi muškarac rekao da do prijave ne bi ni došlo da ga nije prijavio ovaj drugi mladić kojeg je ošamario. Tvrdi da je tog mladića na prijavu nagovorio njegov otac jer su tada bili posvađani.

Ipak, odnosi su se u međuvremenu popravili i danas se pozdravljaju. U dobrim je odnosima i s mladićem kojeg je ošamario jer su rodbinski povezani, a kaže i da su nedavno razgovarali i da mu on ne zamjera šamar. Pred sudom je izrazio žaljenje i kajanje te poručio da se takvo ponašanje neće ponoviti.

Kažnjen za šamar sinu, ne i za šamar drugom mladiću

Sud je, na temelju priznanja i provedenog postupka, utvrdio da je okrivljenik počinio prekršaj iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. U obrazloženju presude navodi se da zakon za primjenu fizičke sile prema djetetu, čak i kada ne nastupi tjelesna ozljeda, predviđa novčanu kaznu od najmanje 1.700 eura ili kaznu zatvora u trajanju od najmanje 70 dana.

Kao olakotne okolnosti muškarcu su uzeti su priznanje prekršaja, činjenica da ranije nije bio prekršajno kažnjavan te to što događaj nije prouzročio teže posljedice. Sud je zaključio da će i novčana kazna od 500 eura biti primjerena težini počinjenog prekršaja i dostatna za ostvarivanje svrhe kažnjavanja. Ako okrivljenik u roku od 30 dana od pravomoćnosti presude uplati dvije trećine izrečene kazne, odnosno 333,33 eura, smatrat će se da je kaznu platio u cijelosti. Uz to mora podmiriti i 30 eura troškova postupka.

Što se tiče šamaranja drugog mladića, sud je ocijenio da činjenični opis iz policijskog optužnog prijedloga nije sadržavao potrebna obilježja tog prekršaja. U obrazloženju se navodi kako je policija trebala zasebno i odgovarajuće opisati radnje koje predstavljaju prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Zbog takvog nedostatka u optužnom prijedlogu, sud je zaključio da opisano ponašanje ne ostvaruje zakonska obilježja prekršaja za koji je muškarac terećen te ga je u tom dijelu oslobodio optužbe. Valja naglasiti da su okrivljenik i policija imali pravo žalbe Visokom prekršajnom sudu.