Korištenje umjetne inteligencije u znanosti više nije sramota: Sveučilište poziva na besplatni tečaj

Nekim mentorima diplomski radovi koje piše AI izazivaju noćne more, dok drugim pak nastavnicima umjetna inteligencija olakšava život i suradnju s učenicima. AI može biti jako koristan alat, ali isto tako i 'pokvariti' rad ako se u njega umiješa bez smisla i jasne vizije. Iako su se profesori, a i dio javnosti prvotno trsili na uvođenje umjetne inteligencije u učionice, a pogotovo u visoko obrazovanje, danas ga se koristi ne samo u školama, već i na fakultetima, pa i u znanstvenim istraživanjima. Međutim ključ da ga se iskoristi puni potencijal nove tehnologije upravo je u pravilnoj edukaciji, a besplatne radionice upravo o tome održava i Sveučilišni računski centar (SRCE).

16 sati potpuno besplatno

Na prijavu na novi tečaj naziva 'Uporaba tehnologija generativne umjetne inteligencije u znanstvenim istraživanjima' pozvali su i iz Sveučilišta u Zagrebu. Tečaj se sastoji od 16 sati te je potpuno besplatan. Takvav poziv pokazuje da znanstvena zajednica ne misli da je korištenje AI-ja u istraživanjima sramota.

- Ovaj online tečaj namijenjen je znanstvenicima, nastavnicima na visokim učilištima i drugim članovima akademske zajednice koji žele unaprijediti svoj istraživački rad, učinkovitije obavljati istraživačke zadatke i odgovorno koristiti mogućnosti generativne umjetne inteligencije. Nakon završetka tečaja bit će osposobljeni za samostalno korištenje alata umjetne inteligencije u svrhu unaprjeđenja istraživačkih procesa, osobito u području napredne analize i vizualizacije podataka, pregleda literature te pisanja i uređivanja akademskih tekstova, stoji u opisu tečaja.

Kako se prijaviti?

Na tečaju se obrađuje nekoliko različitih područja; Uvod u generativnu umjetnu inteligenciju, Napredno inženjerstvo upita u znanstvenom kontekstu, Analiza podataka i računalna podrška istraživanju, Automatizacija pregleda literature i otkrivanje znanja te Akademsko pisanje i objava radova.

Za sudjelovanje na tečaju potrebno je osnovno predzanje o umjetnoj inteligenciji, poznavanje osnova rada na računalu i internetu, a SRCE navodi da su poželjna i osnovna znanja iz obrade podataka i programiranja.

Nakon završetka tečaja polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o završenom tečaju i digitalne značke, a područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane. Na tečaj se možete prijaviti AAI@EduHr identitenom, a ako ga nemate možete otvoriti lokalni korisnički račun ili se prijaviti putem NIAS-a (e-Građani). Sustav prijave dostupan je na ovoj poveznici.