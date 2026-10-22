Ravnateljica priznala da su kršili propise u vrtiću: Kaže da joj je bilo žao odbiti djecu i roditelje

Općinski sud u Slavonskom Brodu ovih je dana objavio nepravomoćnu presudu kojom je proglasio krivima tamošnji Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić i njegovu ravnateljicu zbog kršenja Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe tijekom pedagoške godine 2025./2026.

Nepravilnosti su utvrđene u šest odgojno-obrazovnih skupina u trima područnim objektima, a odnosile su se na prekoračenje dopuštenog broja djece te uključivanje više djece s teškoćama u razvoju nego što je propisano. Vrtiću je izrečena ublažena novčana kazna od 600 eura, a ravnateljici, kao odgovornoj osobi, kazna od 300 eura. Presudom Prekršajnog odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu utvrđeno je da su prekršili Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U skupinama više djece nego što dozvoljavaju državni propisi

Postupak je pokrenut nakon nadzora prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, koja je utvrdila nepravilnosti u područnim vrtićkim objektima. U Dječjem vrtiću Hlapić u dvjema skupinama bilo je uključeno po dvoje djece s teškoćama u razvoju, iako je prema Državnom pedagoškom standardu u svakoj od tih skupina moglo biti uključeno samo jedno dijete s teškoćama. Ista je nepravilnost utvrđena i u područnom objektu Trnoružica u jednoj od skupina.