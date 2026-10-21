Promjene na vojnom roku: Nova pravila za liječničke, veće plaće i lakša regrutacija onih bez prebivališta u RH

U Ministarstvu obrane danas je predstavljen prijedlog izmjena i dopuna triju pravilnika kojima se određuju način funkcioniranja i provedba temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO), odnosno vojnog roka. Najveća promjena za ročnike bila bi to što će se jasno propisati postupak utvrđivanja njihove zdravstvene sposobnosti u slučaju bolesti ili ozljede tijekom obuke. Uz to, izmjenama pravilnika olakšalo bi se pristupanje obuci kandidatima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a povećale bi se i plaće instruktorima.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i postupcima za ocjenu zdravstvene sposobnosti novaka i ročnika propisao bi se postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti ročnika kod kojih tijekom obuke dođe do promjene zdravstvenog stanja koja utječe na njihovu sposobnost za nastavak obuke i vojnu službu. Njima bi se propisalo i što uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ročnika mora sadržavati.

Ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ivan Jušić istaknuo je da je, s obzirom na to da temeljno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca, zdravstvenu sposobnost ročnika ponekad potrebno žurno utvrditi. Na to su, između ostalog, još prije početka TVO-a upozorili i iz Hrvatske psihološke komore, o čemu smo među prvima izvijestili.

Predlaže se ukidanje statusa 'neocijenjen'

MORH sada predlaže propisivanje rokova za provedbu zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja te određivanje isključive nadležnosti ustrojstvene jedinice Vojnog zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti medicine rada.

- Budući da se odluka o prekidu temeljnog vojnog osposobljavanja, u skladu sa Zakonom o obrani, može donijeti samo na temelju ocjene 'nesposoban', predlaže se isključivanje mogućnosti evidentiranja statusa 'neocijenjen' u postupku utvrđivanja zdravstvene sposobnosti ročnika, istaknuo je ravnatelj Jušić.

Podsjetimo, dvojbe su se pojavile kada su se neki ročnici razboljeli na obuci. MORH nam na upit nije htio odgovoriti o kojem je broju ročnika riječ, no, kako smo ranije izvijestili, vojarne po tom pitanju nisu postupale ujednačeno. Naime, neke ročnike do bolnice su prevozili roditelji, dok su iz MORH-a poslije rekli da je to, dok je ročnik na osposobljavanju, odgovornost djelatnika vojske. Izmjenama bi se osigurala brža procjena zdravstvene sposobnosti ročnika u slučaju bolesti ili ozljede.

MORH želi olakšati regrutaciju vojnika bez prebivališta u RH

U planu je da se izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze olakša novačenje ročnika koji nemaju prebivalište u RH. Ravnatelj Uprave za ljudske potencijale, trenutačno Ivan Jušić, određivao bi područni odjel za poslove obrane nadležan za pojedine obveznike koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj. Time bi se ubrzao cijeli postupak jer ročnici ne bi morali dolaziti u sjedište u Zagrebu.

Predlaže se i brisanje odredbe o visini dnevnice za službeno putovanje iz tog pravilnika jer je isplata te naknade uređena drugim propisom.

Predlaže se povećanje plaća instruktora

Treća velika stavka jest povećanje dnevnog dodatka na plaću vojnim instruktorima s dosadašnjih četiri na šest posto osnovice za obračun plaće. U priopćenju MORH-a istaknuto je da se povećanje dodatka predlaže zbog složenosti poslova neposredne provedbe obuke, povećanja broja ročnika po uputnom roku te kontinuiranog podizanja standarda pripadnika Hrvatske vojske.

- Povećanje se odnosi na osobe koje imaju izniman značaj u provedbi obuke ročnika, odnosno na djelatne vojne osobe raspoređene na dužnosti instruktora, viših instruktora i vođa timova - viših instruktora, za svaki dan angažiranja u neposrednoj provedbi obuke u trajanju od najmanje četiri sata, precizirao je Jušić.

Na godišnjoj razini dosadašnji iznos sredstava za tu namjenu iznosio je oko 1,6 milijuna eura, dok se nakon predloženog povećanja procjenjuje na oko 2,2 milijuna eura. U priopćenju MORH-a stoji da se time osiguravaju dodatna sredstva za vrednovanje odgovornosti i složenosti poslova pripadnika koji neposredno sudjeluju u obuci ročnika, u skladu s rastom broja ročnika i potrebama provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja.

Pravilnici na javnom savjetovanju 15, odnosno 30 dana

Prijedlozi izmjena i dopuna triju pravilnika sada se upućuju na javno savjetovanje, tijekom kojeg građani mogu istaknuti svoje primjedbe i prijedloge. U priopćenju MORH-a istaknuto je da će javno savjetovanje o izmjenama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba trajati 15 dana, dok će savjetovanje o izmjenama preostalih dvaju pravilnika trajati 30 dana.

Podsjetimo, novi model TVO-a započeo je u ožujku ove godine, a u vojarne su upućena četiri naraštaja ročnika, ukupno njih 3.700 (800 u ožujku, 900 u svibnju, 1.000 u kolovozu i još 1.000 u listopadu). Od početka vojnog roka kapacitet vojarne u Kninu povećan je za 100 ročnika, a od kolovoza se obuka provodi i u vojarni u Vinkovcima, gdje je smješteno 100 ročnika.

Proteklih dana stigle su i nove kazne za obveznike koji se nisu odazvali na liječnički pregled za vojni rok. Učenik srednje škole iz Međimurja kažnjen je s 250 eura, dok su još dvojica obveznika kažnjeni sa 120 eura. Inače se kazna za ovaj prekršaj kreće od 500 do 5.000 eura, no koliko vidimo u praksi, sudovi određuje i dvostruko manje kazne od predviđenog minimuma. Više o tome pročitajte ovdje.