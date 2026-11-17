Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 1 h 17.11.2026
17. studeni 2026.
Obiteljski ručak zna biti opasniji od same mature. Kako naš maturant odgovara na pitanja o pripremama, saznajte u tekstu.
Nijedno pitanje za stolom ne izaziva toliko uzdaha koliko 'kako ide učenje za maturu'. Naš protagonist se upravo u toj situaciji nalazi, a njegovi odgovori otkrivaju da je na sve, čini se, već pomalo osiguran.
Prvo pitanje tiče se fakulteta, a odgovor stiže uz dozu ironije o stvarnom razlogu upisa.
- Znaš li ti koliko poznatih i uspješnih nije završilo faks? Mislim, ja ću se potruditi upisati ga. Ali ne zato što nisam dovoljno dobar da uspijem i bez njega nego da imam besplatno zdravstveno.
Slijede pitanja o ljetnom i jesenskom roku, a maturant svoj plan objašnjava terminima koje bolje poznaje nego što bi htio priznati.
- Joj mama! Pa rekao sam ti već: ako ne prođem na ljetnom roku, ići ću na jesenski. On ti je polica osiguranja. Ako padnem na jesenskom, onda ću... slagati police!
Na pitanja o pripremama odgovara isto mirno i staloženo, prebacujući odgovornost tamo gdje mu najviše odgovara.
- Nisam još krenuo s pripremama, zašto me to uvijek svi pitate? Ja računam da su me četiri godine srednje pripremile. A ako nisu, to je rizik koji sam spreman... prebaciti na nastavnike.
Ima spreman odgovor i na pitanje 'što ako padne na maturi' i jasnu računicu dobitaka i gubitaka.
- Evo, ovako ti ja gledam na polaganje mature: ako je prođeš iz prve, bonus je bezbrižno ljeto. A ako padneš, malus je što te svi još 2 mjeseca ispituju o maturi!
Na kraju ručka priča se i o glasinama iz tramvaja, a maturant otkriva svoju tajnu strategiju.
- Priča se po tramvaju da se već zna koja će lektira doći na maturi. Ali ja ti u to ništa ne vjerujem! Imaju najbolje cyber osiguranje. A to je držanje svega na papiru.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i društva za osiguranje.
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
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