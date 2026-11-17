Nijedno pitanje za stolom ne izaziva toliko uzdaha koliko 'kako ide učenje za maturu'. Naš protagonist se upravo u toj situaciji nalazi, a njegovi odgovori otkrivaju da je na sve, čini se, već pomalo osiguran.

Prvo pitanje tiče se fakulteta, a odgovor stiže uz dozu ironije o stvarnom razlogu upisa.

- Znaš li ti koliko poznatih i uspješnih nije završilo faks? Mislim, ja ću se potruditi upisati ga. Ali ne zato što nisam dovoljno dobar da uspijem i bez njega nego da imam besplatno zdravstveno.

Slijede pitanja o ljetnom i jesenskom roku, a maturant svoj plan objašnjava terminima koje bolje poznaje nego što bi htio priznati.

- Joj mama! Pa rekao sam ti već: ako ne prođem na ljetnom roku, ići ću na jesenski. On ti je polica osiguranja. Ako padnem na jesenskom, onda ću... slagati police!

Na pitanja o pripremama odgovara isto mirno i staloženo, prebacujući odgovornost tamo gdje mu najviše odgovara.

- Nisam još krenuo s pripremama, zašto me to uvijek svi pitate? Ja računam da su me četiri godine srednje pripremile. A ako nisu, to je rizik koji sam spreman... prebaciti na nastavnike.

Ima spreman odgovor i na pitanje 'što ako padne na maturi' i jasnu računicu dobitaka i gubitaka.

- Evo, ovako ti ja gledam na polaganje mature: ako je prođeš iz prve, bonus je bezbrižno ljeto. A ako padneš, malus je što te svi još 2 mjeseca ispituju o maturi!

Na kraju ručka priča se i o glasinama iz tramvaja, a maturant otkriva svoju tajnu strategiju.

- Priča se po tramvaju da se već zna koja će lektira doći na maturi. Ali ja ti u to ništa ne vjerujem! Imaju najbolje cyber osiguranje. A to je držanje svega na papiru.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i društva za osiguranje.