Zadnji petak u mjesecu rezerviran je za akcije na koje se čeka mjesecima. Idealan je trenutak kupiti nešto što dugo stoji na popisu želja. Naš protagonist odlučio je ove godine biti pametniji i sastaviti popis samo onoga što mu stvarno treba.

Prva stavka na popisu je novi laptop, koji se mogao i izbjeći da se nije dogodio nesretni slučaj.

- Treba mi novi laptop. Po ovome sam prolio kavu. Kasnije sam saznao da postoji osiguranje baš za takve stvari. Ne znam jel ga mogu osigurati od sebe?

Slijede i nove slušalice, a stare su doživjele sudbinu koju nijednom uređaju ne bi poželjeli.

- E, i nove slušalice također! Mislim, ove još kao rade. Ali ispale su mi u more i sad svaka pjesma dođe s dozom Jadrana. Đabe što sam ih izronio, šteta je već nastala.

Treći na popisu je novi bicikl, a njegova nabavka otvara pitanje o obiteljskom osiguranju.

- Uzet ću i novi bicikl! Stari su mi ukrali, tako da tehnički nisam ja kriv. Ne znam jel' mi stari u svoj kasko može dodati i moj bicikl? Ne, jel da?

Novi TV ostaje samo želja, a razlog leži u prošlom incidentu koji nije prošao najbolje.

- Htio bih i novi TV, ali sam dobio zabranu na tu kupovinu. Stari TV je riješila lopta. Bila je napeta tekma. Taj slučaj mislim da nikako ne bi mogao biti osiguran.

Ove godine tvrdi da neće pogriješiti. Ako ništa, kupnju može obaviti i kada bude Cyber Monday.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i društva za osiguranje.