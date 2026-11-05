Što se krije iza zidova škole u kojoj se snima Sram? Toliko je popularna da se i odlikaši s 5.0 bore za mjesto

Ovo su panelisti na ovogodišnjoj konferenciji 'Idemo u srednju!'
Portal srednja.hr organizira šesti put za redom obrazovnu konferenciju. Ovo su ovogodišnji panelisti.
10:28 2 h 05.11.2026
05. studeni 2026.
Učenike smo upitali i o temi koja najviše zanima osmaše - prijemnom ispitu. Ravnatelj kaže da su ga morali uvesti zbog prevelikog interesa.
Toliki je hit među osmašima da je na upisima imala više kandidata s prosjekom 5.0 nego mjesta, pa su morali uvesti prijemni. U njezinim prostorijama snimala se najgledanija serija za mlade, Sram. Druga je najveća škola u Hrvatskoj i jedina u Zagrebu koja je i strukovna i gimnazija. Sve je to popularni 'Prelog', Prirodoslovna škola Vladimira Preloga.
Ovog je listopada proslavila 80. rođendan pa smo odlučili zaviriti u njezine hodnike i provjeriti zašto ju mladi toliko obožavaju. Od davne 1993. vodi ju isti ravnatelj, Zlatko Stić, koji je dolaskom na njezino čelo postao najmlađi ravnatelj u Hrvatskoj. U njoj je i sam završio srednjoškolsko obrazovanje.
Škola broji 1.070 učenika i 95 nastavnika, odnosno ukupno 130 zaposlenih djelatnika. Nudi standardnu prirodoslovnu gimnaziju, sportski odjel prirodoslovne gimnazije (za učenike koji se profesionalno bave sportom) i prirodoslovnu gimnaziju uz skupinu predmeta na stranom jeziku (za učenike koji nastavu kemije, biologije, matematike i fizike žele slušati na engleskom jeziku). To je, kaže ravnatelj, posebno važno za buduće znanstvenike. Nadalje, tu su programi kemijskog tehničara, kozmetičara i geološkog tehničara.
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Ovo su panelisti na ovogodišnjoj konferenciji 'Idemo u srednju!'
Portal srednja.hr organizira šesti put za redom obrazovnu konferenciju. Ovo su ovogodišnji panelisti.
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