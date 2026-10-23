Za važnu poziciju u UN-u šaljemo mladu HDZ-ovku: Natječaj na kojem je izabrana otvara niz pitanja

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23. listopad 2026.
Klara Košcec izabrana je za zamjenicu delegata pri UN-u, a nakon godine na toj dužnosti postat će delegat. Međutim natječaj je iz više razloga sporan.
Ivan Novak izabran je za novog mladog delegata pri Ujedinjenim narodima (UN), a njegova zamjenica postala je Klara Košcec. Nakon godinu dana, kad mu istekne mandat, ona automatski preuzima dužnost. Košcec je predsjednica Mladeži HDZ-a Zagrebačke županije, što je navedeno na njihovoj web-stranici.
Obnašanje ove dužnosti uz stranačku pripadnost nije samo po sebi sporno, međutim, postupak provedbe natječaja postavlja niz pitanja. HDZ Sveti Ivan Zelina čestitao je Klari Košcec na imenovanju, međutim objavu su brzo obrisali. Cijela priča podsjeća na imenovanje bivšeg delegata mladih pri UN-u Alena Šukurice, koji je ostao zapamćen po branjenju bivšeg rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa.
Za početak, objasnimo što uopće radi mladi delegat pri UN-u. Prema definiciji, ta osoba predstavlja interese mladih svoje države i sudjeluje u radu Opće skupštine UN-a, a posebno u radu Trećeg odbora, koji se bavi socijalnim, kulturnim i humanitarnim pitanjima. Dakle, riječ je o osobi koja predstavlja glas mladih svoje države u UN-u.
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