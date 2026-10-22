Jedan od najvećih gradova otvorio natječaj za srednjoškolske stipendije: Evo kako do 1.500 eura

Grad Split raspisao je natječaj za stipendije srednjoškolaca u mjesečnom iznosu od 150 eura. Kako se stipendija isplaćuje za deset mjeseci, ukupan iznos je 1.500 eura. Rok za podnošenje prijava je 3. studenog 2026. u 16 sati, a pravo na stipendiju ostvarit će 60 učenika.

Uvjeti prijave

Prijaviti se mogu redoviti učenici srednjih škola koji su državljani Republike Hrvatske i imaju neprekidno prijavljeno prebivalište na području Grada Splita najmanje jednu godinu prije objave natječaja. Uvjet je i da su da su u prethodne dvije godine ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 4,50 za svaku školsku godinu.

Također, učenici moraju zadovoljiti uvjet da su u prethodne dvije školske godine osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom ili županijskom natjecanju iz discipline vezane za nastavni plan i program, koji je utvrđen Vremenikom natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Ako su prethodne dvije školske godine osvojili jedno od prva tri mjesta na Međunarodnoj olimpijadi neće im se uzimati u obzir prosjek ocjena ostvaren u prethodne dvije školske godine. Uvjet je i da ne primaju stipendiju drugih davatelja stipendije.

Potrebna dokumentacija

Obrazac prijave na natječaj je na ovoj poveznici. U sklopu njega učenik mora dostaviti potvrdu o redovnom upisu u tekuću školsku godinu, potvrdu škole o prosjeku ocjena i presliku svjedodžbi prethodne dvije školske godine, diplomu Međunarodne olimpijade ili s državnih ili županijskih natjecanja ili potvrdu o postignutom uspjehu (osvojeno jedno od prva tri mjesta) tijekom prethodne dvije školske godine i vlastoručno potpisanu izjavu da nije primatelj druge stipendije ili da će prestati primati drugu stipendiju ako se odobri stipendija Grada Splita.

Više detalja o Natječaju za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola osobitog uspjeha u školovanju za školsku 2026./2027. godinu možete pronaći u dokumentu u nastavku.