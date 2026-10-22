Naglo ugašena CARNET-ova usluga zbog globalnog problema: Utvrdili ozbiljne rizike

Usluga webmail.carnet.hr, koju su koristila visoka učilišta i neke druge ustanove, s današnjim danom, 22. listopada, prestaje s radom. Izvijestio je o tome CARNET ovog četvrtka.

Trebala je raditi do kraja godine

Podsjetimo, iz CARNET-a su krajem rujna obavijestili da će usluga webmail.carnet.hr raditi do kraja godine, odnosno do 31. prosinca 2026. Ipak, sada kažu da su zbog novootkrivenih kritičnih sigurnosnih ranjivosti u programskoj tehnologiji PHP na globalnoj razini donijeli odluku o trenutačnom prestanku rada usluge.

- Iako je prestanak rada usluge prethodno bio najavljen za 31. prosinca 2026., zbog ozbiljnosti utvrđenih sigurnosnih rizika i potrebe za zaštitom korisnika i njihovih podataka, nužno je ranije obustaviti njezin rad, priopćili su.

Naglasili su da prestanak rada webmail sučelja ne znači gašenje korisničkih računa niti brisanje elektroničke pošte. Svi korisnički računi i podaci u poštanskim sandučićima, tvrde, ostaju sačuvani i dostupni putem drugih načina pristupa e-pošti.

- Korisnike koji su pristupali elektroničkoj pošti putem usluge webmail.carnet.hr upućujemo da za informacije o alternativnim načinima pristupa i potrebnim postavkama kontaktiraju nadležnu službu svoje ustanove. Svjesni smo da ova promjena, osobito zbog kratkog roka, može uzrokovati poteškoće dijelu korisnika te zahvaljujemo na razumijevanju, poručili su iz CARNET-a.

'Pristup pojedinim CARNET-ovim uslugama može biti privremeno ograničen'

Ovog četvrtka upozorili su i na mogućnost povremenih ograničenja pristupa pojedinim CARNET-ovim uslugama, također zbog kritičnih sigurnosnih ranjivosti u programskoj tehnologiji PHP koje predstavljaju globalni sigurnosni rizik. Kako su rekli, CARNET provodi preventivne sigurnosne mjere radi zaštite svojih informacijskih sustava i korisničkih podataka.

- U okviru tih aktivnosti pristup pojedinim CARNET-ovim uslugama može biti privremeno ograničen ili onemogućen do provedbe potrebnih sigurnosnih prilagodbi. Riječ je o preventivnim mjerama kojima se nastoje smanjiti potencijalni sigurnosni rizici i osigurati siguran i stabilan rad CARNET-ovih usluga. CARNET-ovi stručnjaci intenzivno rade na provedbi potrebnih sigurnosnih mjera kako bi se korisnicima što prije omogućio nesmetan pristup uslugama. Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju i strpljenju, zaključili su.