Policija u prosjeku dnevno zaustavi 15 mladih vozača pod utjecajem: 'Kod nas je to u tradiciji'

U Hrvatskoj se osobe do 24. godine života pravno smatraju mladim vozačima, što znači da tijekom vožnje ne smiju imati alkohola u krvi. Unatoč tome, policijske uprave diljem Hrvatske svakodnevno evidentiraju mlade vozače koji voze pod utjecajem alkohola, a nerijetko su upravo oni krivi i za prometne nesreće.

Zatražili smo od Ministarstva unutarnjih poslova podatke o broju mladih vozača koji su ove godine zaustavljeni dok su vozili pod utjecajem opojnih sredstava. Samo od siječnja do rujna ove godine utvrđen je ukupno 4.741 prekršaj mladih vozača povezan s vožnjom pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova te odbijanjem podvrgavanja ispitivanju prisutnosti alkohola u organizmu. Od početka siječnja do kraja rujna 2026. godine bilo je 273 dana, što znači da je policija evidentirala u prosjeku 17 takvih prekršaja dnevno.

Ukupno su evidentirana 4.064 prekršaja (prosjek 15 dnevno) vožnje pod utjecajem alkohola ili droga. Od toga je 2.002 vozača zaustavljeno s do 0,50 promila alkohola u krvi, 1.097 s 0,50 do 1,00 promila, 539 vozača s 1,00 do 1,50 promila, a 270 mladih vozača s više od 1,50 promila alkohola u krvi. U tih devet mjeseci 32 mlada vozača zaustavljena su u vožnji pod utjecajem droga ili lijekova, a 124 prekršaja odnosila su se na bicikliste ili vozače zaprežnih vozila. Testiranje je tijekom tih devet mjeseci odbilo ukupno 677 mladih vozača.

'Kad se popije, ne razmišlja se o posljedicama'

Od ovih podataka posebice zabrinjava to što je 270 mladih vozača vozilo s više od 1,50 promila alkohola u krvi. U tom stanju organizam potpuno gubi ravnotežu, drastično se smanjuje kontrola mišića i motorike, reakcije se usporavaju, a može doći i do mučnine i pospanosti, zbog čega su ti vozači izrazita opasnost u prometu. Kad se to poveže s njihovim neiskustvom, s obzirom na to da je riječ o mladim vozačima, rizik je još veći. Stoga se postavlja pitanje kako se netko u takvom stanju usuđuje sjesti za volan. Za odgovor smo se obratili adiktologinji Diani Uvodić-Đurić sa Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

- Kad se popije, ne razmišlja se o posljedicama jer alkohol utječe na tijek misli i otklanja promišljanje o obvezama, odgovornostima i mogućim posljedicama. Već i kod malih količina alkohola u krvi vozač ima teškoće u vožnji, ali ih najčešće nije svjestan jer mu alkohol daje lažni osjećaj sigurnosti pa precjenjuje svoje, zbog alkohola zapravo smanjene sposobnosti, odgovara nam Uvodić-Đurić.

U našem društvu to se smatra 'normalnim'

Kao problem navodi i to što se u našem društvu sjedanje za volan nakon konzumacije alkohola doživljava normalnim. Adiktologinja naglašava da se javnost zgraža tek kada se zbog vožnje u alkoholiziranom stanju dogode teže nesreće s većom materijalnom štetom ili ljudskim gubicima.

- Tada kreću komentari o tome kako su kod nas premale kazne, kako su prerijetke kontrole na cesti i tako dalje, ali rijetki su oni koje će takvi događaji odvratiti od sjedanja za volan nakon što s društvom popiju nekoliko pića, smatra adiktologinja.

Kolike su kazne?

Što se tiče kazni, one su, s obzirom na to da je riječ o ozbiljnom ugrožavanju ljudskih života, doista male. Iskusniji vozači smiju voziti s do 0,5 promila alkohola u krvi, dok za mlade vozače koji voze s tom koncentracijom kazna iznosi 90 eura. Za koncentraciju od 0,50 do 1,00 promila kazne iznose od 390 do 660 eura, uz do tri negativna boda. Za one koji voze s 1,00 do 1,50 promila u krvi kazne iznose od 660 do 1.990 eura, uz do četiri negativna boda, a za one koji voze s više od 1,50 promila alkohola u krvi kazne iznose od 1.320 do 2.650 eura ili uključuju kaznu zatvora u trajanju do 60 dana, uz šest prekršajnih bodova i zabranu upravljanja vozilom.

Ako je riječ o prvom takvom prekršaju, zabrana traje od jednog do šest mjeseci. Za drugi prekršaj zabrana traje najmanje šest mjeseci, a za sljedeće prekršaje najmanje godinu dana. Mladi vozači u dvije godine ne smiju skupiti devet negativnih bodova jer im se u protivnom oduzima vozačka dozvola. To znači da mladi vozač koji bude zaustavljen s više od 1,50 promila alkohola u krvi ne ostaje automatski bez vozačke dozvole.

'Osobi s 0,8 promila treba pola sekunde dulje za reakciju'

Adiktologinja Uvodić-Đurić stoga je dodatno naglasila rizike kojima osoba izlaže ne samo sebe nego i sve ostale sudionike u prometu.

- Alkohol usporava reflekse i zbog toga se produljuje vrijeme reagiranja. Na primjer, osobi koja ima 0,8 promila alkohola u krvi treba oko pola sekunde više za reakciju nego potpuno trijeznoj osobi, što znači da će, ako joj netko izleti pred automobil, zakočiti pola sekunde kasnije, a za to će vrijeme prijeći dodatnih deset metara i neće moći izbjeći nesreću, jasno opisuje adiktologinja.

Uz to, pod utjecajem alkohola teže je procijeniti udaljenost jer predmeti izgledaju udaljenije nego što jesu. Osobe pod utjecajem alkohola teže podnose noćno zasljepljivanje svjetlima ostalih sudionika u prometu. Alkohol smanjuje vidno polje, odnosno osoba pod njegovim utjecajem vidi kao da se nalazi u tunelu, a svi ti čimbenici povećavaju rizik od nesreće.

'Dugogodišnji alkoholičari već su zaboravili vrijeme kad nisu bili pod utjecajem'

Mladi vozači koji voze pod utjecajem alkohola to uglavnom čine nakon izlazaka, proslava i sličnih događanja. Međutim, i među mladima, nažalost, ima onih koji su ovisni o alkoholu i konzumiraju ga svakodnevno. Tada se može javiti takozvani funkcionalni alkoholizam, pri kojem se razvija veća tolerancija na alkohol, a osoba može popiti velike količine alkohola bez očitih znakova pijanstva. Ovisna osoba tada uspijeva održavati svakodnevne obveze, no i dalje može predstavljati opasnost u prometu.

- Dugogodišnji alkoholičari već su zaboravili vrijeme kad nisu bili pod utjecajem alkohola jer stalno imaju veću ili manju koncentraciju alkohola u krvi. Oni lakše prepoznaju stanja u kojima im pada razina alkohola u organizmu jer im se tada javljaju apstinencijske smetnje poput drhtanja ruku, znojenja, glavobolje, mučnine i tako dalje. Takvo stanje rješavaju ponovnim ispijanjem alkoholnog pića visoke koncentracije kako bi ponovno došli u ‘svoju normalu’. Tijekom tog razdoblja dolazi do brojnih oštećenja organizma koja alkoholičar ne želi primijetiti, a svoje tegobe pripisuje drugim razlozima, a ne štetnom djelovanju alkohola. U fazi funkcionalnog alkoholizma, više ili manje uspješno, obavljaju svoje obveze i, ako to uključuje i vožnju na posao ili u okviru posla, sjedaju za volan u alkoholiziranom stanju, opisuje adiktologinja.

Problem je duboko ukorijenjen u 'našoj tradiciji'

Opasnost predstavljaju i osobe koje voze nakon što su na tulumu popile 'samo par piva', ali i dugogodišnji ovisnici. U oba slučaja potrebno je povećati svijest o rizicima, no velik je korak promijeniti stavove duboko ukorijenjene u društvu. Diana Uvodić-Đurić navodi da je pijenje alkohola u Hrvatskoj duboko ukorijenjeno u tradiciju i običaje te da predstavlja usađenu naviku i ustaljen obrazac ponašanja.

- Svi koji se bavimo ovisnostima i godinama provodimo preventivne aktivnosti s ciljem smanjenja štetnih posljedica konzumacije alkohola svjesni smo da je važno mijenjati uvriježene stavove o pijenju u našem društvu, kao i toga da je to dugotrajan proces koji može dati rezultate tek ako se u njega uključe sve institucije, promijene zakonodavni okviri i uključi cijela zajednica. Sa svim preventivnim aktivnostima treba započinjati u najranijoj životnoj dobi te u njih uključivati djecu i mlade, kao i cijele obitelji,, naglašava adiktologinja, koja je, između ostalog, autorica slikovnice 'Alkohol Rugalica u gostima', koja kod najmlađih razvija svijest o opasnostima alkohola.

Za kraj poručuje da su edukacija i bolja informiranost iz pouzdanih izvora samo mali kamenčići u mozaiku promjena koje bi cijelo društvo trebalo uvesti kako bi mladi izbjegavali rizična ponašanja i što rjeđe konzumirali alkohol.