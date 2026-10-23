I medicinske sestre su u znanosti, suočavaju s ružnim stereotipima: 'Ne treba ti doktorat da bi nosio kahlice'

Hrvatska je dobila 254 nova doktora znanosti: Ovo su njihova imena i fakulteti s kojih dolaze
Najviše promoviranih, njih 43, stiže s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Slijedi Medicinski fakultet s 40 promoviranih.
15:29 3 d 20.10.2026
23. listopad 2026.
Livia Puljak i Jelena Međaković traže medicinske sestre i tehničare s doktoratom za istraživanje njihovih iskustava. Ukazuju da su važan dio zajednice
'Koliko medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj ima doktorat znanosti?' Na to pitanje danas nitko ne zna odgovor. Stoga je istraživački tim Hrvatskog katoličkog sveučilišta pokrenuo prvo nacionalno istraživanje kojim želi pronaći sve medicinske sestre i tehničare s doktoratom u Hrvatskoj te istražiti njihova profesionalna iskustva. Voditeljice istraživanja su profesorica Livia Puljak i magistra sestrinstva Jelena Međaković.
Prvi rezultati istraživanja pokazuju da je put do najvišeg akademskog stupnja za mnoge medicinske sestre i tehničare bio obilježen predrasudama i nerazumijevanjem.
- 'Što će ti to?' pitanje je koje su mnogi čuli kada su odlučili upisati doktorski studij. Neki su se susretali i s komentarima poput: 'Ne treba ti doktorat da bi nosio kahlice', dok su drugi doživjeli nevjericu kada bi govorili o svojim akademskim ambicijama: 'Sestra pa znanstvenica?'. Takve reakcije ukazuju na još uvijek prisutne stereotipe o sestrinskoj profesiji, istaknuto je u priopćenju o istraživanju.
Cilj istraživanja je po prvi put prikupiti podatke o svim medicinskim sestrama i tehničarima s doktoratom koji žive u Hrvatskoj te bolje razumjeti njihove profesionalne putove, izazove i doprinos razvoju zdravstvene skrbi, obrazovanja i znanosti.
Hrvatska je dobila 254 nova doktora znanosti: Ovo su njihova imena i fakulteti s kojih dolaze
Najviše promoviranih, njih 43, stiže s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Slijedi Medicinski fakultet s 40 promoviranih.
15:29 3 d 20.10.2026
Sestrinstvo je danas znanstveno utemeljena disciplina koja se razvija kroz istraživanja, obrazovanje i primjenu dokaza u kliničkoj praksi, međutim voditeljice istraživanja ističu da medicinske sestre i tehničari koji dosegnu najviši akademski stupanj često ostaju nedovoljno prepoznati u javnosti i profesionalnoj zajednici. Medicinske sestre i tehničari koji su obranili doktorat znanosti pak ističu da to za njih znači priliku za stjecanje novih znanja, provođenje istraživanja i doprinos razvoju profesije.
- Medicinske sestre i tehničari s doktoratom predstavljaju važan, ali još uvijek nedovoljno vidljiv dio hrvatske akademske i zdravstvene zajednice. Želimo dokumentirati njihova iskustva i pokazati koliko mogu pridonijeti razvoju profesije, zdravstvenog sustava i društva u cjelini, istaknula je profesorica Livia Puljak.
Do sada su istraživači našli 91 medicinsku sestru i tehničara s doktoratom znanosti u Hrvatskoj, međutim nisu sigurni da su to svi. Stoga pozivaju sve medicinske sestre i medicinske tehničare koji imaju stečen doktorat znanosti i žive u Hrvatskoj da se uključe u istraživanje, a profesorici Liviji Puljak mogu se javiti na e-mail adresu [email protected].
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