Učenike mori strah od neuspjeha, fali im koncentracije: Ovih sedam navika rješava probleme

Odgađanje obveza, nedostatak koncentracije, strah od neuspjeha i loša organizacija vremena neki su od najčešćih problema zbog kojih učenici ispaštaju u školi. U svladavanju tih, ali i drugih prepreka, učenicima može pomoći sedam navika.

Uz mindset da sposobnosti mogu razvijati trudom, vježbom i upornošću spremnije će pristupiti školskim obvezama. Ako si postave konkretne ciljeve lakše će održavati motivaciju. Učenje će olakšati i razvijanjem rutine te će tako rjeđe odgađati obveze. Planiranjem i razlikovanjem hitnih i važnih obveza bolje će upravljati svojim vremenom.

Budući da su prepreka uspješnom učenju razne distrakcije iz okoline, vježbanjem fokusa razvit će otpornost i posvetiti se kvalitetnijem učenju. Umjesto da se oslanjaju samo na čitanje i podcrtavanje, učenicima od velike koristi mogu biti tehnike aktivnog učenja kao i različite mnemotehnike.

'Napredak s vremenom eksponencijalno raste'

Te navike učenici imaju prilike vježbati na besplatnim radionicama koje organizira Learn Savvy. Prvi ciklus radionica održan je online tijekom rujna, a idući krug održat će se tijekom studenog uživo na zagrebačkoj Trešnjevci. Prema anketama koje su provedene sa sudionicima radionice su pokazale velik uspjeh.

Prije radionica 76 posto polaznika navelo je da su im škola i ocjene čest izvor stresa. Samo 21 posto izjavilo je da se može dulje koncentrirati bez ometanja, dok je 31 posto redovito učilo, umjesto da uči tek uoči ispita. Nakon radionica udio polaznika koji su izjavili da se mogu dulje koncentrirati porastao je na 90 posto, a udio onih koji redovito uče na 76 posto. Čak 90 posto polaznika navelo je da im škola nakon programa predstavlja manji izvor stresa. Među onima koji su pohađali instrukcije ili su osjećali potrebu za njima, 92 posto procijenilo je da im instrukcije sada trebaju manje ili da im više uopće nisu potrebne, istaknuli su organizatori.

- Ovi nam rezultati pokazuju da mladi već u kratkom vremenu mogu napraviti značajne pomake kada dobiju konkretne alate i nauče kako ih koristiti. Kad učenik naučeno primjenjuje, rezultati se vide brzo, a ako nastavi, napredak s vremenom eksponencijalno raste, kaže nam voditeljica projekta Lucija Dugalija, koja je s kolegom Branimirom Radakovićem sastavila priručnik, o kojem smo već pisali.

Dva susreta po tri sata

Program traje ukupno šest sati i podijeljen je u dva susreta uživo, koji će se održati u prostoru na Trešnjevci, na adresi Koprivnička ulica 47, u subotu 7. i subotu 14. studenoga, od 14:30 do 17:30.

- Sve je osmišljeno kao cjelovit sustav koji odgovara na probleme s kojima se mladi često susreću tijekom obrazovanja. Polaznici se prijavljuju za cijeli program i očekuje se da sudjeluju na oba susreta jer se sadržaj logično nadovezuje. Na prvom susretu postavljamo temelje uspješnog učenja, od načina razmišljanja i postavljanja ciljeva do izgradnje dobrih navika. Na drugom se usredotočujemo na konkretne metode upravljanja vremenom, održavanja fokusa, učenja i pamćenja, opisuje Dugalija.

Lucija Dugalija | Foto: Brodoto

'Ne zadržavamo se dugo na teoriji'

Sudjelovanje je besplatno jer se program sufinancira sredstvima Grada Zagreba. Namijenjen je mladima od 14 do 25 godina s prebivalištem u Zagrebu, a prijave su otvorene do četvrtka, 5. studenoga, do 10 sati, a možete se prijaviti na poveznici.

- Radionice su izrazito interaktivne. Ne zadržavamo se dugo na teoriji, nego nastojimo da polaznici svaku novu informaciju odmah isprobaju na vlastitom primjeru. Primjerice, nakon što objasnimo kako postaviti ciljeve, svatko definira svoje. Kad obrađujemo određivanje prioriteta, polaznici dobivaju planer i u njemu organiziraju vlastite obveze. Tehnike učenja i mnemotehnike isprobavaju odmah, koristeći gradivo koje trenutačno uče, opisala je voditeljica.

Najavili su i online radionicu

Za mlade iz ostatka Hrvatske najavili su i online radionice koje će održati 4. i 5. siječnja 2027., od 10 do 12:30 sati. Zainteresirani se mogu predbilježiti putem ovog obrasca.



- Za razvoj novih navika i vidljive, dugoročne rezultate potrebno je vrijeme. Koliko će ono trajati ovisi o pojedincu, njegovim početnim navikama i tome koliko će dosljedno primjenjivati naučeno. Ipak, prvi pomaci mogu se primijetiti mnogo brže nego što očekujemo, poručila je Lucija Dugalija.

