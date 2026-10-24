Na trećem katu NSK počela je njihova najljepša priča: Sedam godina kasnije vratili su se kao mladenci
24. listopad 2026.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu podijelila je priču o paru koji se upoznao tijekom priprema za jedan od najtežih ispita na fakultetu.
Već smo više puta pisali o supružnicima koji su se upoznali na srednjoškolskim hodnicima, u studentskim domovima, menzama... Ali s bračnim parom koji se upoznao u knjižnici do sada se nismo susreli. Sve do Gabrijele i Marina!
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) podijelila je priču o paru koji se upoznao tijekom priprema za jedan od najtežih ispita na fakultetu. Kako kažu, ono što je započelo zajedničkim učenjem postupno je preraslo u ljubavnu priču koja traje i danas.
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09:30 132 d 14.06.2026
- NSK nije samo mjesto za učenje i istraživanje, već je i mjesto na kojem počinju neka od najljepših životnih poglavlja. Ovdje su nastala brojna prijateljstva, a neki su među policama i knjigama pronašli i osobu s kojom će dijeliti ostatak života. Jedna takva priča počela je upravo na 3. katu Knjižnice. Sedam godina poslije Gabrijela i Marin postali su i supružnici, a NSK će zauvijek imati posebno mjesto u njihovim srcima, napisali su iz NSK.
Svoje pratitelje pozvali su da u komentarima podijele svoje priče u kojima su u NSK upoznali nekog posebno, što su neki i učinili.