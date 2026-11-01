Gotovo četvrtina mladih kocka za novac, struka sastavila nove smjernice: Ograničenja nisu dovoljna

S početkom ove godine na snagu je stupio novi zakonski okvir koji ograničava rad kladionica i kockarnica te oglašavanje igara na sreću u Hrvatskoj. Kladionice više ne smiju raditi unutar 200 metara od škola i vjerskih objekata, a casina i automat-klubovi od njih moraju biti udaljeni najmanje 500 metara. Stroža su pravila i za reklamiranje kladionica i kockanja, koja se odnose i na influencere.

Međutim, s tim mjerama prevencija ovisnosti o igrama na sreću ne staje. Ovog je tjedna u Zagrebu održana Nacionalna konferencija o ponašajnim ovisnostima, na kojoj su predstavljeni rezultati niza istraživanja i dodatni koraci poduzeti kako bi se stalo na kraj kockanju među mladima.

Posebno je upečatljiv podatak iz istraživanja ESPAD 2024. koji pokazuje da je gotovo četvrtina mladih, odnosno 23 posto, u godinu dana kockala za novac, pri čemu je 14 posto ispitanika kockalo putem interneta. Istraživanje je provedeno 2024. godine na populaciji petnaestogodišnjaka i šesnaestogodišnjaka.

Sudjelovao je i ugledni profesor s Yalea

Učenici su najčešće uplaćivali listiće u sportskim kladionicama i igrali lutriju, a slijedili su automati i kartaške igre. Među učenicima koji su kockali, njih 17 posto pokazivalo je znakove problematičnog kockanja. Na konferenciji je istaknuto da u Hrvatskoj tri posto ukupne populacije učenika pokazuje znakove problematičnog kockanja, čime se Hrvatska ubraja među europske zemlje s najvišom prevalencijom problematičnog kockanja među učenicima.

Središnja tema konferencije bila je izrada Smjernica za suradnju s privatnim sektorom u području problematičnog kockanja i igranja videoigara u Hrvatskoj. U izradi smjernica sudjelovala je nacionalna radna skupina od 18 stručnjaka koji predstavljaju nadležna ministarstva i privatni sektor, a u radu je sudjelovao i ugledni profesor Marco N. Potenza sa Sveučilišta Yale. Izrada smjernica bila je dio projekta Instrumenta za tehničku potporu (TSI), koji provodi Europska unija.

- Na konferenciji se raspravljalo i o nacionalnim strategijama, epidemiološkim trendovima, digitalnim rizicima za djecu i mlade te pristupima prevenciji i tretmanu. Predstavljena su i međunarodna iskustva i primjeri dobre prakse, uključujući one iz Portugala, razvijene uz potporu projekta TSI, koji su pružili dodatne mogućnosti za razmjenu znanja i učenje, opisala nam je voditeljica Odsjeka za programe na području ovisnosti o kockanju i internetu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Mia Mardešić, koja je sudjelovala na konferenciji.

Od ove godine primjenjuju se nove smjernice

Ponašajne ovisnosti, među koje se ubrajaju kockanje, igranje videoigara i problematična uporaba interneta, uključene su u Nacionalnu strategiju djelovanja na području ovisnosti do 2030. godine. Godišnje se provodi oko 500 preventivnih programa, uglavnom u školama, a u srpnju su doneseni novi Nacionalni standardi prevencije ovisnosti.

- Od 2026. godine primjenjuju se Smjernice za psihosocijalni tretman ovisnosti, koje uključuju i digitalne oblike ovisnosti. HZJZ je u rujnu 2026. usvojio Smjernice za suradnju s industrijom igara na sreću i Smjernice za suradnju s industrijom videoigara. One obuhvaćaju provjeru dobi, dizajn proizvoda, oglašavanje i ulogu influencera. Važnu ulogu ima i Registar isključenih igrača, koji omogućuje učinkovito samoisključenje, naglasila je Mardešić povodom održavanja konferencije.

U HZJZ-u su predstavljena još četiri istraživanja: studija o zlouporabi sredstava ovisnosti u općoj populaciji, koju su 2023. proveli Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i HZJZ, Europsko web-istraživanje o obrascima uporabe droga iz 2024. godine te dvije studije koje je proveo HZJZ.

Mlade osobe zapravo najmanje kockaju

Studija iz 2023. pokazala je da je prevalencija igranja igara na sreću zapravo najniža u dobnoj skupini od 15 do 24 godine, dok je najviša među osobama u dobi od 35 do 44 godine. Također, prevalencija je viša među muškarcima nego među ženama, a najčešće se igraju Eurojackpot i loto, dok su sportsko klađenje, lutrija i srećke također među popularnijim oblicima igara na sreću. Problematično kockanje prisutno je kod 1,7 posto odraslih. Umjeren stupanj problema ima 3,1 posto, a nizak stupanj 2,7 posto odraslih, dok su ti pokazatelji nešto viši među mlađim odraslim osobama (od 15 do 34 godine).

Istraživanje je uključilo i podatke o problematičnom igranju videoigara, koje se javlja kod samo 0,2 posto odraslih i 0,4 posto mlađih odraslih osoba. Problematično korištenje društvenih mreža javlja se kod 0,5 posto odraslih, odnosno 1,4 posto mlađih odraslih osoba.

Europsko web-istraživanje o obrascima uporabe droga provedeno je isključivo među osobama koje koriste droge. Među ispitanicima koji kockaju gotovo petina (18,4 posto) pokazuje znakove ozbiljnih problema s kockanjem, a više od trećine (35,7 posto) ima neki stupanj rizika, što pokazuje da su uporaba droga i problemi s kockanjem povezani. Među ispitanicima koji igraju videoigre 2,6 posto ima visoku, a 5,1 posto umjerenu razinu problematičnog igranja.

Prva sustavna analiza programa klubova liječenih ovisnika o kockanju

Predstavljena su i dva istraživanja HZJZ-a usmjerena na specifične skupine. Istraživanje među osobama na izdržavanju kazne zatvora pokazalo je da je problematično kockanje u toj populaciji višestruko češće nego u općoj populaciji. Povezano je s imovinskim kaznenim djelima i ponovnim počinjenjem kaznenog djela. Problematično igranje videoigara u zatvorskom je okruženju rijetko i nije povezano s recidivizmom.

- Drugo istraživanje prva je sustavna analiza programa klubova liječenih ovisnika o kockanju (KLOK), provedena s osobama u oporavku, članovima njihovih obitelji i voditeljima programa. Pokazalo je da ovisnost o kockanju nije samo financijski problem, nego da zahvaća identitet, emocije i odnose. Grupni rad pokazao se kao nezamjenjiv oblik podrške, a oporavak se ne svodi samo na apstinenciju. Članovi obitelji snose teške posljedice i trebaju vlastitu podršku. Oporavak otežavaju normalizacija kockanja putem oglašavanja i sponzorstava, lako dostupno online kockanje, stigma te koncentriranost tretmana u Zagrebu. Problem se često ne prepoznaje na vrijeme, pa osobe pomoć traže sa zakašnjenjem, ispričala nam je Mia Mardešić iz Službe za ovisnosti HZJZ-a.