Gotovo četvrtina mladih kocka za novac, struka sastavila nove smjernice: Ograničenja nisu dovoljna

U HZJZ-u održana je konferencija na kojoj su predstavljene nove smjernice za suradnju s privatnim sektorom i rezultati niza istraživanja.
S početkom ove godine na snagu je stupio novi zakonski okvir koji ograničava rad kladionica i kockarnica te oglašavanje igara na sreću u Hrvatskoj. Kladionice više ne smiju raditi unutar 200 metara od škola i vjerskih objekata, a casina i automat-klubovi od njih moraju biti udaljeni najmanje 500 metara. Stroža su pravila i za reklamiranje kladionica i kockanja, koja se odnose i na influencere.
Međutim, s tim mjerama prevencija ovisnosti o igrama na sreću ne staje. Ovog je tjedna u Zagrebu održana Nacionalna konferencija o ponašajnim ovisnostima, na kojoj su predstavljeni rezultati niza istraživanja i dodatni koraci poduzeti kako bi se stalo na kraj kockanju među mladima.
Posebno je upečatljiv podatak iz istraživanja ESPAD 2024. koji pokazuje da je gotovo četvrtina mladih, odnosno 23 posto, u godinu dana kockala za novac, pri čemu je 14 posto ispitanika kockalo putem interneta. Istraživanje je provedeno 2024. godine na populaciji petnaestogodišnjaka i šesnaestogodišnjaka.
Učenici su najčešće uplaćivali listiće u sportskim kladionicama i igrali lutriju, a slijedili su automati i kartaške igre. Među učenicima koji su kockali, njih 17 posto pokazivalo je znakove problematičnog kockanja. Na konferenciji je istaknuto da u Hrvatskoj tri posto ukupne populacije učenika pokazuje znakove problematičnog kockanja, čime se Hrvatska ubraja među europske zemlje s najvišom prevalencijom problematičnog kockanja među učenicima.
Središnja tema konferencije bila je izrada Smjernica za suradnju s privatnim sektorom u području problematičnog kockanja i igranja videoigara u Hrvatskoj. U izradi smjernica sudjelovala je nacionalna radna skupina od 18 stručnjaka koji predstavljaju nadležna ministarstva i privatni sektor, a u radu je sudjelovao i ugledni profesor Marco N. Potenza sa Sveučilišta Yale. Izrada smjernica bila je dio projekta Instrumenta za tehničku potporu (TSI), koji provodi Europska unija.
- Na konferenciji se raspravljalo i o nacionalnim strategijama, epidemiološkim trendovima, digitalnim rizicima za djecu i mlade te pristupima prevenciji i tretmanu. Predstavljena su i međunarodna iskustva i primjeri dobre prakse, uključujući one iz Portugala, razvijene uz potporu projekta TSI, koji su pružili dodatne mogućnosti za razmjenu znanja i učenje, opisala nam je voditeljica Odsjeka za programe na području ovisnosti o kockanju i internetu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Mia Mardešić, koja je sudjelovala na konferenciji.
Ponašajne ovisnosti, među koje se ubrajaju kockanje, igranje videoigara i problematična uporaba interneta, uključene su u Nacionalnu strategiju djelovanja na području ovisnosti do 2030. godine. Godišnje se provodi oko 500 preventivnih programa, uglavnom u školama, a u srpnju su doneseni novi Nacionalni standardi prevencije ovisnosti.
- Od 2026. godine primjenjuju se Smjernice za psihosocijalni tretman ovisnosti, koje uključuju i digitalne oblike ovisnosti. HZJZ je u rujnu 2026. usvojio Smjernice za suradnju s industrijom igara na sreću i Smjernice za suradnju s industrijom videoigara. One obuhvaćaju provjeru dobi, dizajn proizvoda, oglašavanje i ulogu influencera. Važnu ulogu ima i Registar isključenih igrača, koji omogućuje učinkovito samoisključenje, naglasila je Mardešić povodom održavanja konferencije.
U HZJZ-u su predstavljena još četiri istraživanja: studija o zlouporabi sredstava ovisnosti u općoj populaciji, koju su 2023. proveli Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i HZJZ, Europsko web-istraživanje o obrascima uporabe droga iz 2024. godine te dvije studije koje je proveo HZJZ.
Studija iz 2023. pokazala je da je prevalencija igranja igara na sreću zapravo najniža u dobnoj skupini od 15 do 24 godine, dok je najviša među osobama u dobi od 35 do 44 godine. Također, prevalencija je viša među muškarcima nego među ženama, a najčešće se igraju Eurojackpot i loto, dok su sportsko klađenje, lutrija i srećke također među popularnijim oblicima igara na sreću. Problematično kockanje prisutno je kod 1,7 posto odraslih. Umjeren stupanj problema ima 3,1 posto, a nizak stupanj 2,7 posto odraslih, dok su ti pokazatelji nešto viši među mlađim odraslim osobama (od 15 do 34 godine).
Istraživanje je uključilo i podatke o problematičnom igranju videoigara, koje se javlja kod samo 0,2 posto odraslih i 0,4 posto mlađih odraslih osoba. Problematično korištenje društvenih mreža javlja se kod 0,5 posto odraslih, odnosno 1,4 posto mlađih odraslih osoba.
Europsko web-istraživanje o obrascima uporabe droga provedeno je isključivo među osobama koje koriste droge. Među ispitanicima koji kockaju gotovo petina (18,4 posto) pokazuje znakove ozbiljnih problema s kockanjem, a više od trećine (35,7 posto) ima neki stupanj rizika, što pokazuje da su uporaba droga i problemi s kockanjem povezani. Među ispitanicima koji igraju videoigre 2,6 posto ima visoku, a 5,1 posto umjerenu razinu problematičnog igranja.
Prva sustavna analiza programa klubova liječenih ovisnika o kockanju
Predstavljena su i dva istraživanja HZJZ-a usmjerena na specifične skupine. Istraživanje među osobama na izdržavanju kazne zatvora pokazalo je da je problematično kockanje u toj populaciji višestruko češće nego u općoj populaciji. Povezano je s imovinskim kaznenim djelima i ponovnim počinjenjem kaznenog djela. Problematično igranje videoigara u zatvorskom je okruženju rijetko i nije povezano s recidivizmom.
- Drugo istraživanje prva je sustavna analiza programa klubova liječenih ovisnika o kockanju (KLOK), provedena s osobama u oporavku, članovima njihovih obitelji i voditeljima programa. Pokazalo je da ovisnost o kockanju nije samo financijski problem, nego da zahvaća identitet, emocije i odnose. Grupni rad pokazao se kao nezamjenjiv oblik podrške, a oporavak se ne svodi samo na apstinenciju. Članovi obitelji snose teške posljedice i trebaju vlastitu podršku. Oporavak otežavaju normalizacija kockanja putem oglašavanja i sponzorstava, lako dostupno online kockanje, stigma te koncentriranost tretmana u Zagrebu. Problem se često ne prepoznaje na vrijeme, pa osobe pomoć traže sa zakašnjenjem, ispričala nam je Mia Mardešić iz Službe za ovisnosti HZJZ-a.