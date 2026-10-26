Hrvatska je svjetski prvak u nogometu! Naši dečki osvojili zlato, junak repke obranio čak tri penala

Hrvatski učenici su svjetski prvaci i kući nose zlato sa Svjetskog školskog nogometnog prvenstva u Kini, koji je organizrala Svjetska školska sportska federacija (ISF). Hrvatsku je na prvenstvu predstavljala učenička nogometna reprezentacija Druge gimnazije Varaždin, čija je momčad u finalu porazila reprezentaciju Gvineje i tako osvojila naslov svjetskog prvaka.

Pogodak za Hrvatsku tijekom utakmice postigao je kapetan Stjepan Habek, a budući da je pri isteku vremena rezultat bio 1:1, o pobjedniku su odlučivali jedanaesterci. Vratar David Cigula uspio je obraniti čak tri jedanaesterca pa je naša reprezentacija slavila s 3:0.

- Ovaj uspjeh pokazuje da hrvatski školski sport može stati uz bok najboljima na svijetu. Naši su srednjoškolci u Kini pokazali karakter, zajedništvo i hrabrost, a kroz tri zahtjevne utakmice dokazali su da se uz školske obveze može stići do svjetskog naslova. Zahvaljujem igračima, stručnom stožeru i Drugoj gimnaziji Varaždin na dostojnom predstavljanju Hrvatske. Ponosni smo na njih, a nadamo se da će ovaj uspjeh biti poticaj svim učenicima da se bave sportom – pohvalio je učenike glavni tajnik Hrvatskog školskog sportskog saveza Ivan Dujić.

'Iz Varaždina na vrh svijeta!'

O pobjedi se oglasila i Druga gimnazija Varaždin, posebno istaknuvši vrhunski nastup svojeg vratara Davida Cigule, koji je osigurao da nijedan jedanaesterac ne završi u golu.

- Dečki, ostvarili ste ono o čemu se sanja! Pokazali ste srce, karakter, zajedništvo i nevjerojatnu borbenost! Iz Varaždina na vrh svijeta Ponosni smo do neba na naše učenike, trenere i cijelu reprezentaciju! Hrvatska je svjetski prvak! DGV je na krovu svijeta!, napisali su u objavi.

Naša je reprezentacija tijekom cijelog prvenstva pokazala odličnu kondiciju i spremnost. Turnir je otvorila trima pobjedama u skupini. Najprije je svladala Makao i Alžir s po 2:0, a potom je uvjerljivo pobijedila Indiju s 11:0. U osmini finala igrala je protiv Maroka, koji je pobijedila s 3:0.

Odlično su odigrali cijelo prvenstvo

U četvrtfinalu je Hrvatsku čekao Benin, školski prvak Afrike. Utakmica je završila rezultatom 2:2, pa su i o pobjedniku tog susreta odlučivali jedanaesterci. Već se tada istaknuo vratar David Cigula, koji je svojim obranama omogućio momčadi plasman u polufinale. U polufinalu smo igrali protiv Turske, a utakmica je završila rezultatom 3:1 za Hrvatsku. Pogotke za našu reprezentaciju postigli su Dani Pintarić, Ivano Vidić i Leo Habek.

Hrvatsku su delegaciju u Kini predstavljali David Cigula, Rok Hudek, Jan Marić, Mate Tkalčec, David Grahovac-Fedešin, Fran Suhodolčan, David Krobot, Ivano Vidić, Roko Valentak, Niko Gašparić, Ivan Babok, Josip Ereš, Leo Habek, Lovro Mikulčić, Dani Pintarić, Teo Benko, Matej Vugrin, Stjepan Habek i Ivan Posavec. Stručni stožer činili su treneri Goran Labaš i Igor Kranjec, kondicijski trener Srđan Bajus te voditelj ekipe i profesor u Drugoj gimnaziji Varaždin Dario Kos.

- Hrvatski školski sportski savez čestita igračima, stručnom stožeru i Drugoj gimnaziji Varaždin na povijesnom uspjehu, koji potvrđuje da se uz školske obveze može stići do svjetskog vrha, dodano je u priopćenju Saveza.