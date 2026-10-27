Hrvatska studentica u Šangaju: Natjecala se u disciplini koje nema ni u Europi

Za većinu studenata prvi doticaj s radom u struci dolazi upravo kroz stručnu praksu. No što kada se ukaže prilika svoje znanje i vještine iskušati na svjetskoj pozornici? Upravo je takvo iskustvo imala Jana Pahel, studentica druge godine prijediplomskog studija 3D Dizajna na Sveučilištu Algebra Bernays.

Worldskills natjecanje jedno je od najvećih globalnih događaja u području strukovnog obrazovanja i vještina. Ovogodišnje 48. izdanje održano je u Šangaju, te je okupljeno stotinu mladih natjecatelja iz cijelog svijeta koji su se natjecali u više od 60 disciplina, od tradicionalnih obrtničkih zanimanja do naprednih digitalnih i tehnoloških vještina.

Jana Pahel se natjecala u disciplini 3D Digital Game Art pod mentorstvom Predraga Šuke, pročelnika Sveučilišnog odjela za multimediju. Bio joj je to prvi susret sa natjecanjem ovakve veličine, pogotovo jer se disciplina u kojoj se natjecala zapravo ne postoji na natjecanjima državne i europske razine, a na prijavu ju je potaknuo mentor Predrag Šuka.

'Krenula sam u cijelu priču s dosta pozitivnim očekivanjima, jer sam znala da će to biti vrijedno iskustvo, i zbog perioda priprema te naravno zbog samog odlaska na samo natjecanje', kazala je Jana.

Jana Pahel i Predrag Šuke | Foto: Algebra Bernays

Kako izgledaju pripreme?

Kako cijeli taj proces izgleda iza kulisa, odnosno koliko je pripreme potrebno za dolazak na svjetsku pozornicu, iz perspektive mentora najbolje zna Predrag Šuka: 'Cijeli proces počinje mnogo prije Šangaja. To je godina dana rada na novim saznanjima, propisanim industrijskim programima i standardima, uz analizu zadataka i izazova iz prethodnih izdanja natjecanja. Paralelno se priprema rad pod striktnim vremenskim opterećenjem, uz buku, nepredviđene situacije i specifične zahtjeve pojedinih modula natjecateljskog zadatka', ističe Šuka.

Iako je tijekom studija stekla dobre temelje za rad, za natjecanje je bilo potrebno dodatno proširiti znanje: 'Najviše mi je koristilo iskustvo rada u ZBrushu, u kojem sam provela mnogo sati radeći na Sveučilišnim i vlastitim projektima, zbog čega su mi zadaci digitalnog sculptanja bili prilično jednostavni. S druge strane, prethodno iskustvo rada u Blenderu olakšalo mi je učenje Maye jer sam već poznavala rad u 3D-u i trebala sam se uglavnom prilagoditi drukčijem layoutu i načinu rada', objasnila je Jana.

Natjecanje WorldSkills | Foto: Algebra Bernays

Kod 3D Digital Game Art vještine poseban izazov predstavlja spajanje brzine rada i kreativnosti te natjecatelji imaju zadatak istovremeno pratiti svaki detalj koji se promatra tokom ocjenjivanja, a isto tako taktizirati tokom rada.

'Odluke što, kada i kako odraditi kroz ograničeno vrijeme za postizanje najboljeg mogućeg rezultata. Uz to, mora slijediti industrijske standarde, ali biti spreman i na iznenađenja u tajnim dijelovima modula, koja donose nove produkcijske zahtjeve i testiraju stvarnu sposobnost prilagodbe', naglašava Šuka.

Put u Šangaj Jani je donio vrijedna iskustva i priliku za razvoj novih vještina. Osim što je imala priliku raditi u softveru s kojim se dotad nije susrela, natjecanje ju je naučilo učinkovitije upravljati vremenom, snalaziti se pod pritiskom i brzo se prilagođavati različitim izazovima, što smatra jednim od najvažnijih iskustava koje nosi sa sobom.

Natjecanje WorldSkills | Foto: Algebra Bernays

'Vjerujem da će mi sve to koristiti u daljnjem obrazovanju i profesionalnom razvoju, ali i u budućim projektima na kojima ću imati priliku raditi', istaknula je Jana.

A za sve mlade koji imaju želju iskusiti se na međunarodnoj pozornici i iskazati svoja znanja i vještine, Predrag Šuka ima jasnu poruku: 'Ako gledamo pripremu za tržište rada i izgradnju portfolija, iskreno smatram kako bolje prilike nema. Natjecanje je strukturirano, ocjenjivanje je kompleksno i nepristrano i zaista pobjeđuje najbolji. Kada unutar takvog okvira ostvarite rezultat koji svijet prepoznaje, to je iznimno snažan dokaz vlastite izvrsnosti', kazao je Šuka.