Ogromna promjena za srednjoškolce u Zagrebu, napravljen prvi korak: 'Očekujemo jasne rokove'

Ulaskom u novu školsku godinu ove jeseni učenike zagrebačke V. gimnazije dočekala je novost. Otvorena je kantina. U njoj se mogu kupiti svježi obroci, napitci, grickalice, ali i predahnuti, družiti se i napuniti baterije između nastave, poručili su ranije iz škole. Radi se o prostoru u podrumu od 39,5 metra kvadratna

- Dojmovi vezani za kantinu su dobri, učenici više ne trebaju pretrčavati cestu pod odmorom, sad imaju kantinu u školi, a uz kantinu i dnevni boravak. Kantinu vodi zakupac odabran na javnom natječaju po propisanoj zakonskoj proceduri. Ponuda je raznolika. Ima sendviča, toplih, tostiranih, kolača, sokova, jogurta, salata s mesom i vegetarijanskih, raznih peciva i slično. Čak i nekih bezglutenskih proizvoda. S vremenom očekujemo da se preko aplikacije mogu nabaviti i topli gableci, otkriva nam ravnatelj V. gimnazije Tihomir Engelsfeld i dodaje kako je jako zadovoljan s obzirom na veličinu prostora i činjenicu da su u staroj zgradi u kojoj nije predviđena kantina.

Grad Zagreb odabrao tvrtku koja će izraditi plan uvođenja programa prehrane u sve srednje škole

Ovakve kantine mogle bi postati novitet u svim srednjim školama u Zagrebu. Naime, Grad Zagreb prihvatio je amandman stranke Drito za ovogodišnji proračun kojim su se obvezali na izradu plana prehrane u srednjim školama. Kako će izgledati ta prehrana i hoće li biti nalik kantinama, još nije poznato.